прогноз на схватку за попадание в четвертьфинал ЧМ-2026, ставка за 1.80

7 июля в рамках 1/8 финала чемпионата мира 2026 года сыграют Швейцария и Колумбия. Начало встречи — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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Швейцария

Турнирное положение: Швейцария оправдала выданные авансы на групповой стадии турнира, заняв первое место с семью очками.

Команда на три балла обошла ближайшего преследователя Канаду и третью в таблице Боснию и Герцеговину, а также на шесть пунктов — аутсайдера — Катар.

Последние матчи: в 1/16 финала «Крестоносцы» также не сбавили оборотов, когда одержали победу над Алжиром со счетом 2:0.

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Перед этим в заключительном туре групповом этапе чемпионата мира европейская сборная также оказалась на высоте, переиграв Канаду (2:1).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, четыре из которых были официальными, а два — товарищескими, Швейцария выиграла четырежды при двух ничьих.

Эти выступления подтверждают, что национальный коллектив альпийской страны находится в отличной форме, а значит имеет хорошие шансы на успех.

Жоан Манзамби — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с тремя голами.

Колумбия

Турнирное положение: Колумбия прекрасно выступила в групповом раунде мундиаля, где выиграла квартет с семью очками в активе.

Команда опередила грозную Португалию на два балла, тогда как третья в таблице ДР Конго проиграла ей три пункта, а последний Узбекистан отстал на семь очков.

Последние матчи: в первой стадии плей-офф «Кофейщики» также преуспели, когда с минимальным счетом 1:0 одолели Гану.

При этом в заключительном туре группового раунда мирового форума южноамериканская сборная была близка к победе над Португалией, но сыграла вничью 0:0.

Не сыграют: травмирован — Кордоба, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах разного статуса Колумбия выиграла пять раз при одной ничьей, которая пришлась на ту же игру с Португалией.

Столь мощный ход сборной позволяет ей быть фаворитом противостояния с сильным соперником из Европы, который, правда, способен его остановить.

Даниэль Муньос — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с двумя голами.

На что ставят в матче Швейцария — Колумбия Букмекерские коэффициенты на матч Швейцария — Колумбия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех последних матчах Швейцария забивала больше одного гола

в шести из 10-ти последних матчей Колумбии забивали больше двух голов

в трех последних матчах Колумбии забивали меньше двух голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Колумбия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.33. Ничья — в 3.00, успех Швейцарии — в 3.50.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.45 и 1.58.

Прогноз: в шести из 10-ти последних матчей Колумбии забивали больше двух мячей. А поскольку в трех последних поединках «Кофейщиков» забивали меньше двух голов, то лучше застраховать ставку.

Между тем, в двух из трех последних матчей Швейцарии также забивали больше двух мячей.

1.80 Тотал больше 2,0 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч Швейцария — Колумбия принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: тотал больше 2,0 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, поскольку в шести из 10-ти последних матчей Колумбии было именно так.

2.45 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч Швейцария — Колумбия принесёт прибыль 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.45