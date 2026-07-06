7 июля в рамках 1/8 финала чемпионата мира 2026 года сыграют Швейцария и Колумбия. Начало встречи — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
Швейцария
Турнирное положение: Швейцария оправдала выданные авансы на групповой стадии турнира, заняв первое место с семью очками.
Команда на три балла обошла ближайшего преследователя Канаду и третью в таблице Боснию и Герцеговину, а также на шесть пунктов — аутсайдера — Катар.
Последние матчи: в 1/16 финала «Крестоносцы» также не сбавили оборотов, когда одержали победу над Алжиром со счетом 2:0.
Перед этим в заключительном туре групповом этапе чемпионата мира европейская сборная также оказалась на высоте, переиграв Канаду (2:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, четыре из которых были официальными, а два — товарищескими, Швейцария выиграла четырежды при двух ничьих.
Эти выступления подтверждают, что национальный коллектив альпийской страны находится в отличной форме, а значит имеет хорошие шансы на успех.
Жоан Манзамби — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с тремя голами.
Колумбия
Турнирное положение: Колумбия прекрасно выступила в групповом раунде мундиаля, где выиграла квартет с семью очками в активе.
Команда опередила грозную Португалию на два балла, тогда как третья в таблице ДР Конго проиграла ей три пункта, а последний Узбекистан отстал на семь очков.
Последние матчи: в первой стадии плей-офф «Кофейщики» также преуспели, когда с минимальным счетом 1:0 одолели Гану.
При этом в заключительном туре группового раунда мирового форума южноамериканская сборная была близка к победе над Португалией, но сыграла вничью 0:0.
Не сыграют: травмирован — Кордоба, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах разного статуса Колумбия выиграла пять раз при одной ничьей, которая пришлась на ту же игру с Португалией.
Столь мощный ход сборной позволяет ей быть фаворитом противостояния с сильным соперником из Европы, который, правда, способен его остановить.
Даниэль Муньос — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с двумя голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах Швейцария забивала больше одного гола
- в шести из 10-ти последних матчей Колумбии забивали больше двух голов
- в трех последних матчах Колумбии забивали меньше двух голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Колумбия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.33. Ничья — в 3.00, успех Швейцарии — в 3.50.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.45 и 1.58.
Прогноз: в шести из 10-ти последних матчей Колумбии забивали больше двух мячей. А поскольку в трех последних поединках «Кофейщиков» забивали меньше двух голов, то лучше застраховать ставку.
Между тем, в двух из трех последних матчей Швейцарии также забивали больше двух мячей.
Ставка: тотал больше 2,0 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, поскольку в шести из 10-ти последних матчей Колумбии было именно так.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.45