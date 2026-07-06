Покончит ли Испания с мечтой Роналду?

прогноз на битву за четвертьфинал ЧМ-2026, ставка за 1.83

6 июля в рамках 1/8 финала чемпионата мира 2026 года сыграют Португалия и Испания. Начало встречи — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

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Португалия

Турнирное положение: Португалии пришлось изрядно попотеть, чтобы выйти со второго места из группы K, где набрала пять очков.

Команда уступила два очка победителю квартета Колумбии, а также «привезла» один балл третьей в таблице ДР Конго и пять пунктов — последнему Узбекистану.

Последние матчи: сборная при этом драматично прошла в 1/16 финала Хорватию (2:1), которой проигрывала по ходу поединка, но повела в компенсированное время, после чего едва не пропустила еще раз.

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В последнем туре групповой стадии сборная уже не выиграла, а на самом деле чуть не проиграла, сыграв вничью с Колумбией, которая создала больше моментов — 0:0.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, большинство из которых были официальными, Португалия выиграла пять раз при двух ничьих.

В случае с соперником послабее такая форма делала бы коллектив явным фаворитом, но сейчас ему противостоит другой претендент на титул — Испания, а значит та способна покончить с мечтой Криштиану Роналду о завоевании Кубка мира.

Криштиану Роналду — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с тремя голами.

Испания

Турнирное положение: Испания медленно стартовала на чемпионате мира, но постепенно разыгралась и выиграла свою группу с семью очками.

Команда опередила ближайшего преследователя Кабо-Верде на четыре балла, тогда как третий в таблице Уругвай и четвертая Саудовская Аравия отстали на пять пунктов.

Последние матчи: весьма уверенно сборная преодолела и 1/16 финала, в котором одержала разгромную победу над Австрией (3:0).

В предыдущем поединке, который пришелся на заключительный тур группового раунда, «Фурия Роха» разобралась с Уругваем, который обыграла 1:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, четыре из которых были официальными, Испания выиграла четыре раза при одной ничьей.

Безусловно, это сильная форма «Селексьон», однако сейчас ей предстоит схлестнуться с мощным соперником, которого также называют одним из фаворитов мундиаля, поэтому грядёт битва.

Микель Оярсабаль — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

На что ставят в матче Португалия — Испания Букмекерские коэффициенты на матч Португалия — Испания: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей Португалия забивала больше одного гола

в трех из пяти последних матчей Испания забивала больше одного гола

в трех из пяти последних матчей Испании забивали больше двух голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Испания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.96. Ничья — в 3.60, успех Португалии — в 3.80.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.83 и 2.00.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей Испании забивали больше двух мячей. Так было и в предыдущем очном поединке этих сборных.

Между тем, в четырех из шести последних матчей Португалии был реализован такой же сценарий.

1.83 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч Португалия — Испания принесёт чистый выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «Фурия Роха» забьет больше двух мячей — именно так было в ее трех из пяти последних матчей.

3.60 Тотал Испании больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.60 на матч Португалия — Испания позволит вывести на карту выигрыш 2600₽, общая выплата — 3600₽

Ставка: тотал Испании больше 2,5 голов за 3.60

Прогноз на исход

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