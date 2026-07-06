Фарерцам ничего не светит

прогноз на матч 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов, ставка за 2.60

7 июля в матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов по футболу сыграют «Клаксвик» и «Атерт Биссен». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.60.

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«Клаксвик»

Турнирное положение: Эта команда привычно сражается за чемпионство на Фарерских островах. «Клаксвик» на текущий момент находится на второй позиции в своем чемпионате.

При этом «Клаксвик» на три очка отстает от лидера. Плюс команда проиграла лишь один раз в 16 матчах чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Клаксвик» расписал мировую с «Рунавиком» (0:0).

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До того команда была бита «Вестур Сёрвагуром» (0:1). Да и еще кубковый поединок с «Рунавиком» завершился коллизией (2:4).

При этом «Клаксвик» не может победить уже в четырех матчах кряду. К тому же в двух последних поединках команда не сумела отличиться ни разу.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: Фарерцы укомплектованы довольно скромно. Плюс команда ныне переживает кризисный период.

Команда в четырех своих последних матчах отличилась четыре раза. Так или иначе, «Клаксвик» мотивирован пройти хотя бы один еврокубковый раунд.

«Атерт Биссен»

Турнирное положение: «Атерт Биссен» стал чемпионом Люксембурга. Команда лишь по дополнительным показателям опередила ближайшего преследователя.

Причем «Атерт Биссен» в 30 матчах забил 70 мячей. А вот пропустила команда 27 мячей в чемпионате. Да и победила команда 20 раз.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Атерт Биссен» в серии пенальти одолел «Дифферданж».

Несколько ранее команда переиграла того же соперника (1:0). Зато «Жёнесс Канах» был обыгран по всем статьям (5:0).

В пяти своих последних матчах «Атерт Биссен» победил 4 раза. В них команда отличилась 15 забитыми мячами при трех пропущенных.

Состояние команды: Люксембуржцы ныне испытывают недостаток игровой практики. С момента последнего поединка прошло больше недели.

Команда на фоне фарерцев выглядит выгоднее. Чемпионат Люксембурга, конечно, не относится к сильным, но уж точно превосходит фарерский.

Люксембуржцы намерены побороться за попадание в групповой этап еврокубков. Да и в плане реализации команда вполне преуспевает.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Атерт Биссен» дают 1.57, а на «Клаксвик» — 5.00; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.80.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 букмекеры принимают с такими коэффициентами — соответственно 1.80 и 2.00.

Прогноз: Люксембуржцы нынче выглядят весьма выгодно, к тому же «Клаксвик» испытывает кризис жанра.

2.60 Фора «Атерт Биссена» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч «Клаксвик» — «Атерт Биссен» принесёт прибыль 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: Фора «Атерт Биссена» -1.5 за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.00 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Клаксвик» — «Атерт Биссен» принесёт чистый выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.00.

Пять причин, почему ставка зайдет