7 июля в матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов по футболу сыграют «Клаксвик» и «Атерт Биссен». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.60.
«Клаксвик»
Турнирное положение: Эта команда привычно сражается за чемпионство на Фарерских островах. «Клаксвик» на текущий момент находится на второй позиции в своем чемпионате.
При этом «Клаксвик» на три очка отстает от лидера. Плюс команда проиграла лишь один раз в 16 матчах чемпионата.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Клаксвик» расписал мировую с «Рунавиком» (0:0).
До того команда была бита «Вестур Сёрвагуром» (0:1). Да и еще кубковый поединок с «Рунавиком» завершился коллизией (2:4).
При этом «Клаксвик» не может победить уже в четырех матчах кряду. К тому же в двух последних поединках команда не сумела отличиться ни разу.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: Фарерцы укомплектованы довольно скромно. Плюс команда ныне переживает кризисный период.
Команда в четырех своих последних матчах отличилась четыре раза. Так или иначе, «Клаксвик» мотивирован пройти хотя бы один еврокубковый раунд.
«Атерт Биссен»
Турнирное положение: «Атерт Биссен» стал чемпионом Люксембурга. Команда лишь по дополнительным показателям опередила ближайшего преследователя.
Причем «Атерт Биссен» в 30 матчах забил 70 мячей. А вот пропустила команда 27 мячей в чемпионате. Да и победила команда 20 раз.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Атерт Биссен» в серии пенальти одолел «Дифферданж».
Несколько ранее команда переиграла того же соперника (1:0). Зато «Жёнесс Канах» был обыгран по всем статьям (5:0).
В пяти своих последних матчах «Атерт Биссен» победил 4 раза. В них команда отличилась 15 забитыми мячами при трех пропущенных.
Состояние команды: Люксембуржцы ныне испытывают недостаток игровой практики. С момента последнего поединка прошло больше недели.
Команда на фоне фарерцев выглядит выгоднее. Чемпионат Люксембурга, конечно, не относится к сильным, но уж точно превосходит фарерский.
Люксембуржцы намерены побороться за попадание в групповой этап еврокубков. Да и в плане реализации команда вполне преуспевает.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Атерт Биссен» дают 1.57, а на «Клаксвик» — 5.00; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.80.
Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 букмекеры принимают с такими коэффициентами — соответственно 1.80 и 2.00.
Прогноз: Люксембуржцы нынче выглядят весьма выгодно, к тому же «Клаксвик» испытывает кризис жанра.
Ставка: Фора «Атерт Биссена» -1.5 за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.00.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Люксембуржцы до последней ничьей победили 4 раза кряду
- «Клаксвик» не побеждал в четырех своих последних поединках
- «Атерт Биссен» победил в трех своих последних поединках
- Фарерцы в двух своих последних матчах не забили ни разу
- «Атерт Биссен» не знает горечи поражений уже больше 2 месяцев