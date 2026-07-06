7 июля в матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов по футболу сыграют «Тре Фьори» и «Ларн». Начало игры — в 21:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.09.
«Тре Фьори»
Турнирное положение: Эта команда стала вице-чемпионом Сан-Марино. «Тре Фьори» в финале плей-офф уступила «Ла-Фьорите».
При этом «Тре Фьори» в среднем забивал два гола за матч. Плюс команда проиграла лишь один раз в 30 матчах регулярного чемпионата.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Это была та самая болезненная коллизия в финале.
До того команда не сумела переиграть «Пеннароссу» (1:1). А вот поединок с «Фаэтано» завершился непростой победой (1:0).
При этом «Тре Фьори» давненько не проводил официальных матчей. Да и в трех своих последних поединках она отличилась всего тремя забитыми мячами.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: Санмаринский вице-чемпион в кадровом плане укомплектован довольно скромно. Зато команда имеет относительно надежные тылы, пропустив всего 13 мячей в своем, пусть и скромном, чемпионате.
Команда не побеждала в двух своих последних поединках. Да и вообще, оппонент по первому раунду явно выглядит предпочтительнее...
«Ларн»
Турнирное положение: «Ларн» в минувшем чемпионате Северной Ирландии финишировал на первом месте. Команда на 3 очка оторвалась от ближайшего преследователя.
Причем «Ларн» в 38 матчах забил 73 гола. А вот пропустила команда 26 мячей. При этом уступила команда пять раз.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Ларн» в серии пенальти переиграл «Колрейн».
Несколько ранее команда в спарринге одолела скромный «Харланд энд Вульф» (2:1). К тому же был обыгран «Коннах Куэй» (1:0).
В пяти своих последних матчах «Ларн» разжился тремя победами. В них команда отличилась 11 забитыми мячами при всего одном пропущенном.
Состояние команды: «Ларн» ныне находится в приличных кондициях. Последние успехи добавляют уверенности перед стартом в еврокубках.
Команда имеет весьма надежные тылы. Чемпионат Северной Ирландии явно сильнее санмаринского, да и амбиции клуба предполагают проход в основную сетку какого-то из еврокубковых турниров.
Североирландцы априори сильнее санмаринского вице-чемпиона. К тому же, в отличие от оппонента, команда уже начала официальный сезон.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ларн» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.24. Ничья оценивается в 6.05, тогда как победа соперника — в 10.50.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.80, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 2.00.
Прогноз: Североирландцы априори сильнее соперника, к тому же «Тре Фьори» испытывает явный недостаток игровой практики.
Ставка: Фора «Ларна» -2.5 за 2.09.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.
Ставка: Тотал больше 4.5 за 2.82.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Санмаринцы испытывают заметный недостаток игровой практики
- «Тре Фьори» в трех летних матчах забил всего 3 мяча
- «Ларн» не проигрывает уже 3 месяца
- Североирландцы в пяти своих последних матчах пропустили всего один мяч
- «Ларн» в среднем забивает 2 мяча за матч