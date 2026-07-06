прогноз на матч 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов, ставка за 2.09

7 июля в матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов по футболу сыграют «Тре Фьори» и «Ларн». Начало игры — в 21:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.09.

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«Тре Фьори»

Турнирное положение: Эта команда стала вице-чемпионом Сан-Марино. «Тре Фьори» в финале плей-офф уступила «Ла-Фьорите».

При этом «Тре Фьори» в среднем забивал два гола за матч. Плюс команда проиграла лишь один раз в 30 матчах регулярного чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Это была та самая болезненная коллизия в финале.

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До того команда не сумела переиграть «Пеннароссу» (1:1). А вот поединок с «Фаэтано» завершился непростой победой (1:0).

При этом «Тре Фьори» давненько не проводил официальных матчей. Да и в трех своих последних поединках она отличилась всего тремя забитыми мячами.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: Санмаринский вице-чемпион в кадровом плане укомплектован довольно скромно. Зато команда имеет относительно надежные тылы, пропустив всего 13 мячей в своем, пусть и скромном, чемпионате.

Команда не побеждала в двух своих последних поединках. Да и вообще, оппонент по первому раунду явно выглядит предпочтительнее...

«Ларн»

Турнирное положение: «Ларн» в минувшем чемпионате Северной Ирландии финишировал на первом месте. Команда на 3 очка оторвалась от ближайшего преследователя.

Причем «Ларн» в 38 матчах забил 73 гола. А вот пропустила команда 26 мячей. При этом уступила команда пять раз.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Ларн» в серии пенальти переиграл «Колрейн».

Несколько ранее команда в спарринге одолела скромный «Харланд энд Вульф» (2:1). К тому же был обыгран «Коннах Куэй» (1:0).

В пяти своих последних матчах «Ларн» разжился тремя победами. В них команда отличилась 11 забитыми мячами при всего одном пропущенном.

Состояние команды: «Ларн» ныне находится в приличных кондициях. Последние успехи добавляют уверенности перед стартом в еврокубках.

Команда имеет весьма надежные тылы. Чемпионат Северной Ирландии явно сильнее санмаринского, да и амбиции клуба предполагают проход в основную сетку какого-то из еврокубковых турниров.

Североирландцы априори сильнее санмаринского вице-чемпиона. К тому же, в отличие от оппонента, команда уже начала официальный сезон.

На что ставят в матче Тре Фьори — Ларн Букмекерские коэффициенты на матч Тре Фьори — Ларн: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ларн» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.24. Ничья оценивается в 6.05, тогда как победа соперника — в 10.50.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.80, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 2.00.

Прогноз: Североирландцы априори сильнее соперника, к тому же «Тре Фьори» испытывает явный недостаток игровой практики.

2.09 Фора «Ларна» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.09 на матч «Тре Фьори» — «Ларн» принесёт чистый выигрыш 1090₽, общая выплата — 2090₽

Ставка: Фора «Ларна» -2.5 за 2.09.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.

2.82 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.82 на матч «Тре Фьори» — «Ларн» позволит вывести на карту выигрыш 1820₽, общая выплата — 2820₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 2.82.

Пять причин, почему ставка зайдет