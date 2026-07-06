Месси и кампания сделают шаг к защите титула?

прогноз на исход матча 1/8 финала ЧМ-2026, ставка за 2.18

7 июля в 1/8 финала плей-офф чемпионата мира по футболу сыграют Аргентина и Египет. Начало игры — в 19:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.18.

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Аргентина

Турнирное положение: аргентинская национальная команда не испытала никаких проблем на групповой стадии турнира.

«Альбиселесте» смогли выиграть все три матча, набрали девять очком и финишировали на первой строчке.

После этого действующие чемпионы мира уже успели выбить с турнира сборную Кабо-Верде.

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Последние матчи: в прошлой игре аргентинцы только в овертайме сломили сопротивление Кабо-Верде (3:2).

До этого же главная команда Аргентины сломила сопротивление Алжира (3:0), Австрии (2:0) и Иордании (3:1).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: под вопросом выход на поле Леонардо Балерди.

Состояние команды: подопечные Лионеля Скалони подошли к турниру в отличной форме, но вот последняя игра против Кабо-Верде показала, что у сборной Аргентины не все так хорошо, как кажется. Да, есть Лионель Месси, который уже забил семь мячей на турнире, но ему нужна помощь.

В любом случае сборная Аргентины является одним из фаворитов чемпионата мира, но защитить титул будет крайне непросто.

Египет

Турнирное положение: «фараоны» с небольшим трудом, но все равно уверенно вышли в плей-офф мундиаля.

Египтяне смогли набрать пять баллов и пробились в 1/16 финала главного турнира четырехлетия со второго места.

Египетская национальная команда в плей-офф уже успела пройти сборную Австралии.

Последние матчи: в 1/16 финала мирового чемпионата главная команда Египта только по пенальти победила Австралию (1:1, по пенальти 4:2).

На групповой же стадии турнира сборная Египта сыграла вничью с Бельгией (1:1) и Ираном (1:1), а также победила Новую Зеландию (3:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: думается, что египетская «националка» уже показала свой максимум на турнире. От сборной Египта многого не ждали, но она уже смогла пробиться в 1/8 финала чемпионата мира.

Безусловно, египтяне попробуют продлить свою «сказку» и пройти еще дальше, а также продлить серию без поражений, но даже если этого не случится, то косо на них никто смотреть не будет.

На что ставят в матче Аргентина — Египет Букмекерские коэффициенты на матч Аргентина — Египет: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

Аргентина побеждает на протяжении 11 матчей

Египет не проигрывает на протяжении 4 матчей

Египет пропускает на протяжении 5 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Аргентина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.44, ничья — в 4.76, успех Египта — в 8.85.

Тотал больше 2,5 котируется в 2.05, а вот на тотал меньше 2,5 можно поставить за 1.77.

Прогноз: аргентинцы, конечно, сильнее и должны уверенно побеждать.

2.18 победа Аргентины с форой-1,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч Аргентина — Египет принесёт прибыль 1180₽, общая выплата — 2180₽

Ставка: победа Аргентины с форой-1,5 за 2.18.

Прогноз: сборная Аргентины должна доказать свое превосходство уже в первом тайме и выиграть его.

1.90 победа Аргентины в первом тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Аргентина — Египет принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: победа Аргентины в первом тайме за 1.90