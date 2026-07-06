7 июля в 1/8 финала плей-офф чемпионата мира по футболу сыграют Аргентина и Египет. Начало игры — в 19:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.18.
Аргентина
Турнирное положение: аргентинская национальная команда не испытала никаких проблем на групповой стадии турнира.
«Альбиселесте» смогли выиграть все три матча, набрали девять очком и финишировали на первой строчке.
После этого действующие чемпионы мира уже успели выбить с турнира сборную Кабо-Верде.
Последние матчи: в прошлой игре аргентинцы только в овертайме сломили сопротивление Кабо-Верде (3:2).
До этого же главная команда Аргентины сломила сопротивление Алжира (3:0), Австрии (2:0) и Иордании (3:1).
Не сыграют: под вопросом выход на поле Леонардо Балерди.
Состояние команды: подопечные Лионеля Скалони подошли к турниру в отличной форме, но вот последняя игра против Кабо-Верде показала, что у сборной Аргентины не все так хорошо, как кажется. Да, есть Лионель Месси, который уже забил семь мячей на турнире, но ему нужна помощь.
В любом случае сборная Аргентины является одним из фаворитов чемпионата мира, но защитить титул будет крайне непросто.
Египет
Турнирное положение: «фараоны» с небольшим трудом, но все равно уверенно вышли в плей-офф мундиаля.
Египтяне смогли набрать пять баллов и пробились в 1/16 финала главного турнира четырехлетия со второго места.
Египетская национальная команда в плей-офф уже успела пройти сборную Австралии.
Последние матчи: в 1/16 финала мирового чемпионата главная команда Египта только по пенальти победила Австралию (1:1, по пенальти 4:2).
На групповой же стадии турнира сборная Египта сыграла вничью с Бельгией (1:1) и Ираном (1:1), а также победила Новую Зеландию (3:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: думается, что египетская «националка» уже показала свой максимум на турнире. От сборной Египта многого не ждали, но она уже смогла пробиться в 1/8 финала чемпионата мира.
Безусловно, египтяне попробуют продлить свою «сказку» и пройти еще дальше, а также продлить серию без поражений, но даже если этого не случится, то косо на них никто смотреть не будет.
Статистика для ставок
- Аргентина побеждает на протяжении 11 матчей
- Египет не проигрывает на протяжении 4 матчей
- Египет пропускает на протяжении 5 матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Аргентина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.44, ничья — в 4.76, успех Египта — в 8.85.
Тотал больше 2,5 котируется в 2.05, а вот на тотал меньше 2,5 можно поставить за 1.77.
Прогноз: аргентинцы, конечно, сильнее и должны уверенно побеждать.
Ставка: победа Аргентины с форой-1,5 за 2.18.
Прогноз: сборная Аргентины должна доказать свое превосходство уже в первом тайме и выиграть его.
Ставка: победа Аргентины в первом тайме за 1.90