The Athletic подробно рассказывает, как Унаи Эмери продавил ключевой трансфер зимы для «Астон Виллы».

Директор по футбольным операциям Дамиан Видагани и спортивный директор Роберто Олабе планировали вылететь в Стамбул в прошлую среду — накануне матча Лиги Европы против «Фенербахче», который должен был состояться следующим вечером.

Параллельно планировались переговоры с другим стамбульским клубом — «Бешикташем» — по поводу нападающего Тэмми Абрахама. Но, стремясь ускорить процесс и закрыть сделку как можно раньше, они решили вылететь в Турцию на 48 часов раньше — утром в понедельник.

Через четыре часа после посадки они отправились на стадион «Тупраш», домашнюю арену «Бешикташа». В тот вечер они наблюдали, как хозяева обыграли «Кайсериспор» со счетом 1:0 в матче чемпионата, но куда важнее было другое — причина, по которой делегация прибыла заранее.

Тэмми Абрахам globallookpress.com

Абрахам был заменен на последней минуте основного времени, тепло попрощавшись с трибунами — он махал болельщикам и аплодировал фанатской базе, которая успела искренне полюбить английского форварда, выступавшего за клуб на правах аренды.

Тем же вечером представители «Астон Виллы» попытались начать переговоры с «Бешикташем», обозначив рамки возможного соглашения. Клуб из Суперлиги уже выполнил условия, необходимые для активации обязательного выкупа Абрахама у его итальянского правообладателя — «Ромы» — за 13 миллионов евро (£11,3 млн / $15,5 млн по текущему курсу).

Изначально нападающий был арендован прошлым летом на один сезон. Поэтому идея организовать его уход столь быстро, да еще и без готовой замены, в Стамбуле была встречена без энтузиазма.

В соответствии с привычным для «Виллы» подходом к трансферной работе Видагани и Олабе действовали в полном соответствии с пожеланиями Унаи Эмери — главного тренера клуба и фактически всевластного человека, принимающего футбольные решения.

Именно Эмери стал движущей силой сделки и интереса «Астон Виллы» к Абрахаму. После нескольких недель затяжных телефонных переговоров решимость клуба из Премьер-лиги начала проходить серьезную проверку.

Тем не менее, как недавно рассказал The Athletic один из влиятельных спортивных директоров (как и другие собеседники в этом материале, он пожелал остаться анонимным), «сделку всегда проще закрывать при личной встрече».

Дониелл Мален globallookpress.com

Необходимость срочно подписать нападающего после ухода Дониелла Малена в это же трансферное окно — в аренду в «Рому», что особенно иронично — стала очевидной за два дня до поездки Видагани и Олабе в Турцию. Тогда «Вилла» уступила дома «Эвертону» со счетом 0:1.

Рассматривались временные варианты, в том числе использование в роли «девятки» вингера Эванна Гессана, однако Эмери был убежден: команде нужен классический центральный нападающий.

В случае с Маленом это и стало ключевой точкой разногласий. 26-летний игрок сборной Нидерландов хотел получать больше игрового времени именно в роли ведущего центрфорварда, тогда как Эмери видел его скорее вторым нападающим.

Источники в клубе подчеркивали, что Мален настаивал на статусе «девятки», но тренерский штаб сомневался в его способности стабильно играть на этой позиции, указывая на сложности, которые возникали, когда он действовал без партнера в лице Олли Уоткинса.

В системе Эмери, как объясняли в клубе, «Вилле» требовался форвард, способный действовать в одиночку, принимать мяч спиной к воротам и давать команде более ощутимое присутствие в атаке. При этом бирмингемцам нужно было сначала продать, чтобы купить — и уход Малена (по условиям аренды «Рома» обязана выкупить игрока на постоянной основе по окончании сезона) освободил место.

Можно было спорить о том, стоило ли расставаться с Маленом до матча с «Эвертоном», однако сам футболист уже был настроен на уход. В этой изначально сложной сделке у «Виллы» все же был повод для оптимизма: Абрахам сам хотел перейти именно к ним.

«Астон Вилла» globallookpress.com

28-летний нападающий с теплотой вспоминал сезонную аренду из «Челси» в кампании-2018/19, когда он забил 25 голов в чемпионате и помог клубу вернуться в Премьер-лигу через плей-офф. Абрахам был популярен и среди партнеров по той команде — несколько из них до сих пор выступают за «Виллу».

Эмери интересовался Абрахамом еще в 2023‑м, по завершении своего первого сезона в Бирмингеме. Тогда даже состоялись предварительные обсуждения, однако планы были разрушены: в мае, в последнем матче сезона за «Рому», форвард с 11 матчами за сборную Англии получил разрыв передней крестообразной связки колена.

Теперь же Абрахам определил для себя два варианта: остаться в «Бешикташе» или вернуться в «Астон Виллу». Его тянуло обратно в Премьер‑лигу — после перехода из «Челси» в «Рому» летом 2021‑го — и он надеялся, что хороший сезон может дать шанс зацепиться за место в заявке на чемпионат мира. Но из уважения к «Бешикташу» он не хотел форсировать свой уход.

В течение нескольких недель тупиковой ситуации Абрахам дал понять другим клубам АПЛ, которые интересовались его положением, что в случае ухода из «Бешикташа» он рассматривает исключительно вариант с «Виллой». Однако с каждым днем казалось, что сделка становится все менее реальной.

В какой-то момент один из представителей «Виллы» назвал возможный трансфер Абрахама «невозможным», несмотря на упорные слухи о том, что сделка уже якобы согласована. По сути, договоренность существовала лишь по личным условиям контракта и в желании самого игрока перейти к бирмингемцам.

Найти компромисс с «Бешикташем» в рамках ограниченных финансовых возможностей «Виллы» оказалось крайне непросто. Некоторые сотрудники клуба были уверены, что Абрахам в итоге все же окажется в команде, но не понимали, каким именно образом это удастся провернуть.

Эванн Гессан (в центре) globallookpress.com

Слухи о том, что Гессан может быть использован как часть сделки — менее чем через шесть месяцев после его летнего перехода из «Ниццы» за 30 миллионов евро, — были решительно опровергнуты сразу несколькими источниками.

«Бешикташ» действительно хотел получить замену Абрахаму в случае его ухода, однако представители Гессана провели переговоры с «Астон Виллой» после возвращения игрока с Кубка Африки, где он выступал за сборную Кот-д’Ивуара. По словам одного из участников встречи, у всех сторон сложилось четкое впечатление, что 24-летний футболист должен остаться в клубе.

После встречи Видагани и Олабе с руководством «Бешикташа» 19 января в следующие несколько дней сделка по Абрахаму оказалась в подвешенном состоянии. Источники, общавшиеся с футболистом, признавали: существовали опасения, что трансфер может сорваться, и «Астон Вилла» была вынуждена прорабатывать альтернативные варианты усиления атаки.

Клуб вел диалог с «Кристал Пэлас» по Жаном-Филиппом Матета — ровеснику Абрахама, обладающему схожими качествами в нападении. Интриги добавлял и давний интерес лондонцев к Гессану, который вновь поднимал вопрос о его возможном уходе.

К моменту, когда Эмери и команда прилетели в Турцию на матч в четверг, «Вилла» все еще оценивала запасные варианты. Сообщения об интересе к нападающему «Пари Сен-Жермен» Гонсалу Рамушу не соответствовали действительности, однако сам факт пребывания клуба в Стамбуле оказался чрезвычайно полезным: на месте находились агенты, работавшие как с «Фенербахче», так и с «Виллой».

Именно они предложили вариант с Юссефом Эн-Несири из «Фенербахче», чьи собственные переговоры с «Ювентусом» о переходе в Италию зашли в тупик. Предварительные контакты состоялись прямо в отеле «Виллы», расположенном примерно в четырех километрах от стадиона «Фенербахче», где также проживали представители стамбульского клуба.

Юссеф Эн-Несири globallookpress.com

Переговоры продолжались до поздней ночи среды, а посредники, представлявшие интересы обеих сторон, прорабатывали возможные параметры сделки. Однако все эти разговоры рассматривались лишь как запасные варианты на случай срыва сделки по Абрахаму, который оставался главной целью Эмери.

Пока «Вилла» доводила до победы матч с «Фенербахче» (1:0), на столе появился конкретный вариант соглашения: обсуждалась сумма компенсации за английского нападающего, а также возможный переход в обратном направлении 19-летнего турецкого защитника «Виллы» Ясина Озджана, который в нынешнем сезоне выступал за бельгийский «Андерлехт» на правах аренды.

Решающего прорыва удалось добиться в пятницу. Утром Абрахам попрощался с партнерами по команде, а уже днем стороны достигли окончательной договоренности.

«Астон Вилла» согласовала с «Бешикташем» трансфер за 21 миллион евро плюс Озджан. На следующий день форвард вылетел в Англию, где прошел медицинское обследование и подписал контракт на четыре с половиной года.

Тэмми Абрахам globallookpress.com

Как выяснилось впоследствии, за Малена «Вилла» выручила больше (общая сумма сделки составила 27 миллионов евро), чем потратила на его замену.

Несмотря на статус одного из самых высокооплачиваемых игроков «Бешикташа», Абрахам пошел на серьезные финансовые уступки ради этого перехода, отказавшись от части заработка, чтобы присоединиться к «Вилле».

План клуба заключается в том, чтобы использовать его как альтернативу Олли Уоткинсу, но при необходимости — выпускать их и вместе. Такой вариант возможен в ситуациях, когда «Вилла» делает ставку на более прямолинейный футбол, зачастую в заключительной четверти матчей.

Тэмми Абрахам globallookpress.com

Как классический центрфорвард, Абрахам входит в топ-17 процентов нападающих из пяти ведущих европейских лиг по количеству касаний мяча в штрафной площади соперника. В текущем сезоне лишь один из его семи голов в чемпионате (в 18 матчах) был забит из-за пределов штрафной — и то после серьезного рикошета.

Это было подписание имени Эмери — трансфер, инициированный и полностью продиктованный главным тренером.

При этом общее впечатление от Абрахама таково, что он постепенно возвращается к тем атакующим показателям, которые демонстрировал до травмы крестообразных связок. Если быть точнее — к уровню сезона-2021/22, когда он забил 27 мячей во всех турнирах за «Рому» Жозе Моуринью и помог римлянам выиграть первый в истории розыгрыш Лиги конференций.

В этом сезоне игровое время Абрахама заметно выросло: он уже провел на поле больше минут, чем за сезон-2024/25 в составе «Ромы» и «Милана» (где значительную часть кампании выступал на правах аренды), несмотря на то что сыграл на 19 матчей меньше. Его игровой профиль — именно тот, который, по мнению Эмери, позволяет футболисту быстро встроиться в команду и без раскачки адаптироваться к системе «Виллы».

К моменту возвращения Видагани и Олабе из Стамбула у них наверняка было четкое ощущение выполненной работы. Абрахам оказался на месте, а задача закрыть приоритетную позицию этого трансферного окна, сопровождавшаяся столькими трудностями и нервозностью, была успешно решена.