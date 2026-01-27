ESPN разбирает, почему «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Астон Вилла» одновременно проваливают ключевой отрезок — и как это неожиданно вернуло «Манчестер Юнайтед» в разговор о титуле.

В середине января 1996 года лидирующий в Премьер-лиге «Ньюкасл» и идущий вторым «Манчестер Юнайтед» провели по 23 матча. Но при 12‑очковом преимуществе «сорок» казалось, что вопрос чемпионства — это лишь вопрос времени: трофей неизбежно отправится на «Сент-Джеймс Парк».

Тридцать лет спустя история говорит об обратном: «Ньюкасл» тогда так и не стал чемпионом — их бестрофейная серия в лиге тянется уже 99 лет, с 1927 года, — а «Манчестер Юнайтед» сумел отыграть дефицит и в итоге завоевал титул с отрывом в четыре очка в одной из самых легендарных развязок в истории Премьер-лиги.

Два года спустя, в сезоне-1997/98, «Арсенал» Арсена Венгера отставал от «Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона на 12 очков еще в феврале, но все равно сумел вырвать чемпионство с минимальным перевесом — в одно очко. Так что, когда болельщики «Юнайтед» после воскресной победы 3:2 над «канонирами» на «Эмирейтс» затянули «we’re gonna win the league» («мы выиграем лигу»), это могло быть вовсе не шуткой.

Эта победа подняла «Юнайтед» на четвертое место — 12 очков от лидирующего, но буксующего «Арсенала» Микеля Артеты, 8— от «Манчестер Сити» и «Астон Виллы», идущих вторыми и третьими соответственно; при этом манкунианцы опережают «Челси» на одно очко и «Ливерпуль» — на два.

Но ведь никто всерьез не ожидает, что команда Майкла Каррика сможет включиться в реальную борьбу за титул на финишном отрезке из четырех месяцев, верно?

Матеус Кунья и Майкл Каррик globallookpress.com

Даже сам Каррик — пятикратный чемпион Англии в составе «Юнайтед» — поспешил охладить чрезмерный оптимизм после воскресной победы, отметив, что впереди у его команды «более важные матчи» в куда более реалистичной борьбе за место в топ-4 и путевку в Лигу чемпионов.

И все же этот сезон получился настолько непредсказуемым, что даже, казалось бы, немыслимый чемпионский рывок «Юнайтед» полностью исключать нельзя.

Это выглядит почти абсурдно, если вспомнить, что всего месяц назад клуб находился в турбулентности после увольнения Рубена Аморима, проработавшего главным тренером лишь 14 месяцев. Однако проблемы и нестабильность тройки лидеров распахнули дверь для самых неожиданных сценариев — вплоть до самого последнего тура, который состоится 24 мая.

Так кто же в итоге выиграет титул Премьер-лиги сезона-2025/26? Прямо сейчас назвать явного фаворита невозможно: недавняя форма «Арсенала» показала, что команда уязвима к чемпионской нервозности задолго до того, как большинство конкурентов вообще начинает ощущать давление финишного отрезка.

В пятницу главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола назвал «Арсенал» «лучшей командой мира» на данный момент. Возможно, это была попытка сыграть в психологические игры, однако факты говорят сами за себя.

«Канониры» идут со стопроцентным результатом в Лиге чемпионов — семь побед из семи — и сохраняют четырехочковое преимущество в Премьер‑лиге. Найти команду в более выгодном положении в Европе сейчас действительно сложно.

И все же в трех последних матчах чемпионата лондонцы набрали всего два очка и забили лишь два мяча, а напряжение на трибунах «Эмирейтс» в воскресной игре с «Манчестер Юнайтед» буквально висело в воздухе.

Страх неудачи, похоже, начинает сковывать команду Микеля Артеты, и отсутствие надежного бомбардира также должно вызывать тревогу. Выиграть чемпионат без форварда, стабильно забивающего по 20 голов за сезон, крайне сложно, а лучшими снайперами «Арсенала» в Премьер-лиге сейчас являются Леандро Троссард и Виктор Дьёкереш — у обоих всего по пять мячей.

Мартин Эдегор, Леандро Троссард, Виктор Дьёкереш и Букайо Сака globallookpress.com

Звездный вингер Букайо Сака не забивает уже 13 матчей подряд во всех турнирах, нападающий Виктор Дьёкереш не может отличиться с игры в последних 11 встречах Премьер-лиги, а форварды Габриэл Мартинелли (0 голов в последних 13 матчах чемпионата) и Нони Мадуэке (0 голов в последних 26 играх АПЛ) также откровенно не оправдывают ожиданий.

«Манчестер Сити», отстающий теперь всего на четыре очка, прервал серию из четырех матчей без побед в Премьер‑лиге, обыграв в субботу аутсайдера — «Вулверхэмптон» — со счетом 2:0.

Однако с учетом того, что к середине января команда Пепа Гвардиолы уже потерпела пять поражений, по всем канонам чемпионской гонки «горожане» должны были бы к этому моменту выпасть из числа реальных претендентов.

На протяжении всего сезона «Сити» испытывает проблемы в обороне, хотя в этом месяце клуб попытался укрепить защитную линию, подписав за 20 миллионов фунтов защитника Марка Гехи из «Кристал Пэлас». Кроме того, Гвардиоле не удается выстроить полузащиту, способную на равных соперничать с ведущими командами Премьер-лиги.

При этом нападающий Эрлинг Холанн уже забил 20 голов в 23 матчах чемпионата, но в последних девяти играх во всех турнирах отметился лишь однажды — с пенальти. В целом же «Сити» выглядит уязвимым в матчах против соперников, готовых навязать команде Гвардиолы активную, смелую игру.

Так сможет ли «Астон Вилла» воспользоваться уязвимостью двух лидеров и оформить, пожалуй, самый неожиданный чемпионский триумф со времен «Лестера» образца сезона-2015/16?

«Астон Вилла» globallookpress.com

Команда Унаи Эмери идет третьей, также отставая от «Арсенала» на четыре очка, и уже успела подтвердить свою состоятельность в матчах с грандами: в текущем сезоне «Вилла» обыграла «Арсенал» (2:1), «Манчестер Сити» (1:0), «Манчестер Юнайтед» (2:1) и «Челси» (2:1).

Более того, бирмингемцы выиграли 15 из последних 18 матчей во всех турнирах, выдав в какой-то момент серию из 11 побед подряд. Однако ровно тогда, когда команда начала выглядеть полноценным претендентом на титул, она неожиданно уступила дома «Эвертону» — 0:1 — на прошлой неделе.

Это был идеальный момент, чтобы громко заявить о своих амбициях, но «Вилла» его упустила. Семикратные чемпионы Англии последний раз брали титул в 1981 году, и если они действительно намерены завоевать восьмое чемпионство в 2026-м, то обязаны развить свой впечатляющий рывок, несмотря на самый скромный по глубине состав среди команд верхней части таблицы.

Сделать это будет непросто: в последних десяти турах «Виллу» ждут тяжелые матчи с «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпулем», а завершать сезон предстоит выездом к «Манчестер Сити» на «Этихад».

В последние годы чемпионские гонки строились по одному сценарию: одна команда рано набирала ход и удерживала темп, отбиваясь от давления мощного преследователя. Но на этот раз все иначе.

Вместо того чтобы оторваться от конкурентов, фавориты раз за разом оступались именно тогда, когда могли создать комфортный задел. Именно поэтому «Манчестер Юнайтед», идущий четвертым и отстающий на 12 очков, теоретически все еще может вклиниться в чемпионскую гонку — особенно после того, как команда Каррика изменила атмосферу на «Олд Траффорд», обыграв подряд «Манчестер Сити» и «Арсенал».

Чемпионство «Манчестер Юнайтед» по-прежнему выглядит почти фантастическим сценарием. Но если ни одна из трех ведущих команд не начнет вести себя как настоящий чемпион, этот безумный сезон вполне может преподнести еще один невероятный сюжетный поворот.