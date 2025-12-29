ESPN рассказывает, за счет чего «Астон Вилла» неожиданно для многих включилась в борьбу за чемпионство в АПЛ.

«Астон Вилла» бьет рекорды, и главный вопрос сейчас звучит все громче: способна ли команда выиграть Премьер-лигу? После волевой победы над «Челси» со счетом 2:1 в субботу, когда бирмингемцы отыгрались после пропущенного мяча, ответ от команды Унаи Эмери может быть только один — уверенное «да».

На данный момент «Вилла» идет на серии из восьми побед подряд в АПЛ, оставив позади таких грандов, как «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

На троих у этих клубов 46 чемпионских титулов в чемпионате Англии, однако именно «Астон Вилла», а не три переживающих спад гиганта, заставляет лидеров таблицы — «Арсенал» и «Манчестер Сити» — всерьез насторожиться.

«Астон Вилла» globallookpress.com

В начале сезона, после победы над действующим победителем Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» в финале клубного чемпионата мира, который проходил летом в США, именно «Челси» выглядел командой, способной ворваться в чемпионскую гонку и нарушить привычный порядок сил.

Однако по мере того, как сезон-2025/26 приближается к экватору, «Челси» встречает новый год в борьбе с «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» за утешительное четвертое место и путевку в Лигу чемпионов. А вот «Астон Вилла» тем временем всерьез рассматривает возможность участия в полноценной чемпионской гонке — вместе с «Арсеналом» и «Манчестер Сити».

И если среди болельщиков и экспертов еще остаются скептики, не готовые всерьез воспринимать чемпионские амбиции «Астон Виллы», то победа в следующем матче наверняка развеет все сомнения.

Во вторник команда Унаи Эмери отправится в гости к лидеру чемпионата — «Арсеналу», зная, что успех в этой встрече позволит сравняться с «канонирами» по набранным очкам.

При этом «Вилла» уже имеет положительный опыт выступлений на «Эмирейтс»: в двух последних выездах в Премьер-лиге бирмингемцы одержали победу и сыграли вничью, а 6 декабря обыграли «Арсенал» и на своем поле. Так что матч вторника — это безусловно та игра, которую «Астон Вилла» вполне способна выиграть.

Победа над «Челси» стала для «Виллы» 11-й подряд во всех турнирах — подобной серии клуб не добивался с 1914 года. А если команда Эмери сумеет обыграть подопечных Микеля Артеты, то повторит лучший отрезок в своей истории чемпионата Англии — девять побед подряд, установленный еще в период с октября по декабрь 1910 года.

Олли Уоткинс globallookpress.com

Решающую роль в матче с «Челси» сыграл нападающий Олли Уоткинс, оформивший дубль после выхода на замену во втором тайме. Сам форвард сборной Англии воздержался от громких заявлений о чемпионских перспективах «Виллы», но признал, что соперники уже начинают нервничать из-за бирмингемцев.

Мне кажется, команды нас опасаются, даже если иногда мы играем не в самый зрелищный футбол. Вокруг нас много разговоров, люди спрашивают, можем ли мы выиграть титул, но до этого еще далеко. Мы просто сосредоточены на следующем матче. Олли Уоткинс нападающий «Астон Виллы»

Однако именно характер победы над «Челси» делает следующий матч таким значимым.

В первом тайме «Астон Вилла» выглядела слабо и оказалась под полным давлением хозяев. «Челси» должен был создавать себе задел, достаточный для победы, однако к перерыву ограничился лишь минимальным преимуществом — 1:0 после гола Жуана Педро, забитого после подачи Риса Джеймса с углового.

«Челси» — «Астон Вилла» globallookpress.com

Команда Энцо Марески обладает огромным атакующим потенциалом и играет в головокружительном темпе, но слишком часто не умеет «успокоить» матч и довести его до победного конца.

Неудивительно, что «Челси» уже растерял 11 очков, ведя в счете в домашних матчах этого сезона. Именно неспособность удерживать преимущество, возможно, и стала причиной недавних слов Марески о необходимости более опытных футболистов.

Как раз таким опытом и располагает «Астон Вилла» — в лице капитана Джона Макгинна, Юри Тилеманса, Эми Мартинеса и того же Уоткинса. Их хладнокровие и зрелость оказались ключевыми факторами, позволившими «Вилле» оправиться после тяжелого первого тайма и перевернуть ход встречи во втором.

Это вопрос менталитета. У нас есть зрелые, качественные игроки, и было здорово видеть, как мы надежно оборонялись в низком блоке в первом тайме, когда нам было тяжело. Во втором тайме мы почувствовали импульс. Мы хотели играть так же и до перерыва, но не получилось. Зато после перерыва мы добавили свежие силы с правильным менталитетом — и футболисты показали свой потенциал и качество, эффект оказался фантастическим. Было важно сохранить устойчивость и правильный настрой после первого тайма, но мы знали, что после перерыва игра будет другой. Унаи Эмери главный тренер «Астон Виллы»

Однако ключевым фактором стали именно тактические решения Эмери. Проигрывая 0:1 и практически не создавая угроз воротам соперника, на 59-й минуте наставник «Виллы» заменил Джона Макгинна, Эмилиано Буэндию и Бубакара Камара на Амаду Онана, Джейдона Санчо и Олли Уоткинса — и эти ходы принесли почти мгновенный эффект.

Юри Тилеманс и Олли Уоткинс globallookpress.com

Уже через четыре минуты Уоткинс сравнял счет, замкнув передачу Моргана Роджерса, после чего «Астон Вилла» стала все увереннее контролировать игру на фоне спада у «Челси».

Дополнительная энергия от вышедших на замену игроков и более богатый опыт гостей подавили хозяев, а победную точку «Вилла» поставила на 84-й минуте, когда оставшийся без опеки Уоткинс головой отправил мяч в сетку после подачи Юри Тилеманса с углового.

«Вилла» вполне могла победить и с более крупным счетом, а ее болельщики после финального свистка распевали на трибунах: «Мы выиграем лигу», пока команда Унаи Эмери праздновала успех прямо на поле.

В это же время «Челси» покидал газон под сдержанный, но отчетливый гул недовольства — последние и без того меркнущие чемпионские надежды хозяев окончательно угасли.

Энцо Мареска globallookpress.com

«Если анализировать первый час игры, то речь не идет об опыте, — заявил после матча главный тренер лондонцев Энцо Мареска. — Но затем у нас с этим возникли проблемы. Замены, которые они сделали — Уоткинс, Онана и Санчо, — немного их усилили».

Слова Марески в этом случае стали образцом сдержанности. «Астон Вилла» победила потому, что смогла разыграть карту, которой у «Челси» попросту нет, — опыт. И это проблема, которая никуда не денется для «синих», если клуб не пересмотрит свою трансферную и кадровую политику.

Прогнозы и ставки на футбол

Впрочем, над этим в Лондоне еще успеют поразмышлять, пока команда ведет борьбу за четвертое место. А «Астон Вилла» тем временем продолжает свое движение вперед, стремясь завоевать чемпионский титул впервые с 1981 года.