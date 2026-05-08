9 мая в матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу сыграют «Брайтон» и «Вулверхэмптон». Начало игры — в 17:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Брайтон — Вулверхэмптон с коэффициентом для ставки за 1.94.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Брайтон» в настоящий момент занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ , имея в своем активе 50 очков. Общая разница мячей — 49:42.

Последние матчи: В последнем матче «чайки» потерпели 11-е поражение в текущем сезоне. Команда проиграла «Ньюкалсу» со счетом 3:1.

Ранее «Брайтон» разгромил в домашней встрече лондонский «Челси» со счетом 3:0, поделили очки с «Тоттенхэмом» (2:2) и смогли удачно выступить при гостевых трибунах в поединке против «Бернли» (2:0).

Не сыграют: в лазарете команды Диего Гомес (п), Стефанос Цимас (н) и Адам Вебстер (з).

Состояние команды: Поражение в последнем туре прервало серию «Брайтона» из пяти матчей без неудач. Команда пока не потеряла шансов на еврокубки: отставание от шестой строчки всего два балла.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «Вулверхэмптон» уже потерял теоретические шансы остаться в АПЛ. Команда идет на последнем месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 18 очков после 35 матчей. Общая разница мячей — 25:63.

Последние матчи: В последнем матче «волки» продлили серию без побед до шести матчей, сыграв вничью дома против «Сандерленда» со счетом 1:1.

Ранее команда с минимальным счетом 0:1 проиграла лондонскому «Тоттенхэму», была разгромлена «Лидсом» со счетом 0:3 и более с худшим результатом уступила «Вест Хэму» со счетом 0:4.

Не сыграют: травмированы вратарь Жозе Са, хавбек Ладислав Крейчи и голкипер Сэм Джонстон.

Состояние команды: «Вулверхэмптон» продолжает проигрывать и уже досрочно вылетел в Чемпионшип. Из позитивных моментов можно отметить, что клуб может, в случае побед в последних матчах, оказаться не на последней, а на предпоследней строчке.

Статистика для ставок

«Вулверхэмптон» не выигрывает в шести матчах

«Брайтон» проиграл один поединок в последних шести встречах

В последнем очном поединке команды сыграли вничью со счетом 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» считается явным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 6.20, а победа «Вулверхэмптона» — в 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.50 и 2.43

Прогноз: Основной ставкой станет ожидание голов от каждой из команд.

1.94 Обе забьют

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч «Брайтон» — «Вулверхэмптон» принесёт чистый выигрыш 940₽, общая выплата — 1940₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 1.94.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на форе хозяев в матче.

2.24 Фора «Брайтона» (-2)

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.24 на матч «Брайтон» — «Вулверхэмптон» принесёт чистый выигрыш 1240₽, общая выплата — 2240₽

Ставка: Фора «Брайтона» (-2) в матче за 2.24.