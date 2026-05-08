«Фрайбург» неделю назад в Кубке Германии пропустил от «Штутгарта» на 119-й минуте и остался без финала. В полуфинале Лиги Европы против «Браги» всё снова было по грани, но на этот раз концовка оказалась другой. «Фрайбург» выиграл 3:1 после поражения 1:2 в первом матче и впервые в своей истории вышел в финал еврокубка. 20 мая в Стамбуле его ждёт «Астон Вилла». Да, «Фрайбург» получил численное преимущество уже на 7-й минуте, а дома команда в этом сезоне Лиги Европы выиграла все семь матчей. Но «Брага» несколько раз была близка к голу и заставила «Фрайбург» дрожать до последних секунд. Просто теперь команда Шустера сделала выводы из кубковой игры и не оступилась в концовке.

Результат матча Фрайбург Фрайбург 3:1 Брага Брага 1:0 Лукас Кюблер 19' 2:0 Иоганн Манзамби 41' 3:0 Лукас Кюблер 72' 3:1 Пау Виктор 79' Фрайбург: Ноа Атуболу, Лукас Кюблер ( Жорди Макенго 80' ), Маттиас Гинтер, Филипп Линхарт, Филипп Треу, Ян-Никлас Бесте ( Бруно Огбус 81' ), Максимилиан Эггештайн, Николас Хефлер, Иоганн Манзамби, Винченцо Грифо ( Лукас Хёлер 90' ), Игор Матанович Брага: Лукаш Горничек, Виктор Гомес, Паулу Оливейра, Густаф Лагербильке, Жан-Батист Горби, Родриго Саласар ( Габриэл Москардо 65' ), Демир Тыкназ ( Габри Мартинес 76' ), Жоау Моутинью, Витор Карвальо ( Фран Наварро 65' ), Пау Виктор, Mario Dorgeles Жёлтые карточки: Пау Виктор 62' (Брага), Жан-Батист Горби 65' (Брага), Демир Тыкназ 71' (Брага), Габри Мартинес 90+4' (Брага) Красная карточка: Mario Dorgeles 7' (Брага)

Статистика матча 8 Удары в створ 5 7 Удары мимо 3 66 Владение мячом 34 4 Угловые удары 8 1 Офсайды 1 16 Фолы 10

Главное событие матча случилось почти сразу, не успел даже развеяться дым от гостевой пиротехники. Бесте получил передачу в свободную зону и убегал к воротам, а Доржелес остановил его фолом последней надежды. «Брага» не могла хуже начать матч: автор победного гола в первом матче уже через несколько минут превратился в того, кто оставил команду в меньшинстве на ответную игру.

«Фрайбург» мгновенно забрал мяч и осознал своё преимущество. Португальцы сели глубоко, начали тянуть время буквально на 15-й минуте, старались сбить темп, но давление хозяев всё равно сказывалось. Первый гол получился не самым красивым, зато важным: после подачи Грифо защитники «Браги» неудачно вынесли мяч, Лукас Кюблер пошёл до конца, мяч отскочил от его колена, задел штангу и закатился в ворота. Немного сумбура, немного удачи, но главное — настойчивость в чужой штрафной. 1:0, общий счёт снова равный.

После этого «Брага» на какое-то время стабилизировалась. Она почти не атаковала, но лучше закрывала штрафную, заставляя «Фрайбург» много подавать и бить из неудобных позиций. В этот момент хозяевам нужен был лидер, который решится взять игру на себя — и это сделал Жоан Манзамби. На 41-й минуте он получил мяч перед штрафной, не встретил плотного сопротивления и блестяще закрутил в правый угол. Никаких отскоков и удачи, а шикарный гол игрока, который не испугался пробить издали.

И даже при 2:0 «Фрайбург» не смог спокойно уйти на перерыв. Уже в добавленное время Виктор Гомес открылся в штрафной, обошёл Атуболу и пробил с острого угла в штангу, а удар Саласара по пустым воротам заблокировал Филипп Трой. Один эпизод — и всё преимущество могло исчезнуть ещё до раздевалки, это был первый сигнал, что «Брага» даже вдесятером будет биться.

«Фрайбург» мог забивать больше во втором тайме

После перерыва «Фрайбург» вышел на поле с осознанием угрозы от соперника. Команда стала атаковать заметно более вертикально и опасно. Грифо попал во внешнюю сторону штанги уже через пару минут после начала тайма, Гинтер головой не попал в створ, Манзамби снова проверил Горничека дальним ударом — на этот раз вратарь «Браги» потащил в прыжке. Давление почти не прекращалось, и третий гол напрашивался.

Но пока «Фрайбург» не забивал, «Брага» цеплялась за свои редкие контратаки. Горби получил шанс после передачи Пау Виктора, Атуболу справился. Затем Жоау Моутинью едва не закрутил мяч в верхний угол — чуть мимо крестовины. Даже в меньшинстве португальцы сохраняли способность одним эпизодом вернуть равенство.

На 70-й минуте Горничек выдал, возможно, свой лучший сейв сезона. Кипер гостей сначала отбил удар Матановича, затем сразу же среагировал на добивание Гинтера почти в упор! Но через две минуты не спас даже Горничек. Грифо подал штрафной с правого фланга, Кюблер идеально выбрал позицию и головой отправил мяч в дальний угол. 3:0 — в этот момент стадион почти поверил, что финал обеспечен.

Лукас Кюблер стал абсолютно неожиданным героем вечера. Защитник, который до этого ни разу не забивал в сезоне ЛЕ, вдруг оформил дубль, будто всю жизнь играл форвардом. После матча он говорил, что это мечта, ставшая реальностью, и благодарил трибуны. Это стало определённым джокером «Фрайбурга», команда вышла в финал не только благодаря Грифо или Манзамби, лучшим стал 33-летний правый защитник.

Концовка снова стала испытанием, но в этот раз «Фрайбург» не сломался

После 3:0 «Брага» не сдалась и на 79-й минуте вернулась в игру. Моутинью подал штрафной, Виктор Гомес забежал на дальнюю и скинул во вратарскую, а Пау Виктор головой внёс мяч в сетку. На стадионе чувствовались нервы, а недавняя трагедия в полуфинале со «Штутгартом» будто бы повторялась.

Португальцы пошли вперёд, начали чаще грузить мяч в штрафную, а хозяева на несколько минут потеряли прежнюю уверенность. Атуболу пришлось спасать после удара Горби на 88-й, а уже в самой концовке кипер справился с попыткой Габри Мартинеса. В первом матче Атуболу прошёл путь от героя, взявшего пенальти, до виновника победного гола «Браги». В ответном Ноа снова оказался в центре внимания в концовке — и на этот раз её героем.

После финального свистка эйфория в виде волны болельщиков заполнила поле стадиона во Фрайбурге, во всём городе наверняка царила атмосфера чуда. Для клуба, который никогда не выигрывал крупный трофей и никогда не играл в финале еврокубка, это новая историческая отметка. Гинтер назвал предстоящий финал самым важным матчем в истории клуба, а капитан Винченцо Грифо говорил, что команда, клуб и город заслужили этот вечер.

Впереди «Астон Вилла» — команда с тренером, который знает Лигу Европы лучше всех, но и «Фрайбург» теперь уже не проходной соперник группового этапа. Он забыл об ошибке вратаря в первом полуфинале, уверенно воспользовался преимуществом в ответке и всё равно добрался до Стамбула. Теперь команда Шустера уверена, что такой путь просто не может закончиться без трофея.