GOAL объясняет, почему публичные жалобы Пепа Гвардиолы на судей выглядят максимально нелепо.

У Пепа Гвардиолы богатая история запоминающихся срывов на пресс-конференциях, но тренер «Манчестер Сити» по-прежнему остается абсолютно непредсказуемым. После поражения или обидной ничьей каталонец часто разряжает обстановку, сохраняя хладнокровие перед журналистами.

И всё же у него есть привычка обрушивать ярость после дежурных побед — именно это и произошло после матча с «Вулверхэмптоном» в прошлую субботу.

Хотя в целом настроение тренера было позитивным («Ман Сити» немного пришел в себя после шокирующих поражений от «Манчестер Юнайтед» и «Будё-Глимт»), его поведение резко изменилось после вопроса об одном из решений арбитра Фарая Халлама. Тот, после консультации с VAR, не назначил пенальти в пользу «горожан» за игру рукой.

В то время как тренер «Вулверхэмптона» Роб Эдвардс похвалил судью за «характер и силу духа, позволившие ему настоять на своем решении на поле», Гвардиола намекнул, что Халлам просто пытался сделать себе имя. Пеп привел этот инцидент как очередной пример того, что решения принимаются против «Манчестер Сити».

«Я бы хотел, чтобы у моих игроков были силы бороться против этого, несмотря на то, что они [судьи] творили все эти девять лет, в течение которых мы выиграли шесть титулов АПЛ», — заявил Гвардиола.

Это была очередная попытка босса «Сити» создать «менталитет осажденной крепости», чтобы взбодрить своих игроков на последние несколько месяцев сезона, который, как полагают некоторые, может стать для него последним на «Этихаде».

Но его позиционирование «Манчестер Сити» как отважного андердога, сражающегося против системы, которая пытается их потопить, вызывает вопросы.

Косплей на худшую версию Моуринью

Комментарии Гвардиолы на пресс-конференции и его поведение по отношению к Халламу после финального свистка стали очередным примером трансформации тренера в человека, которого он когда-то считал своим заклятым врагом — Жозе Моуринью.

Португальский тренер регулярно выставлял судей козлами отпущения в своих эпических битвах с «Барселоной» Гвардиолы (будучи тренером «Интера» и «Реала»), в то время как каталонец сохранял моральное превосходство.

Но теперь Гвардиола во многих аспектах напоминает именно Моуринью. Его жест с шестью пальцами, показанными фанатам «Ливерпуля» (символизирующий каждый выигранный титул АПЛ с «Ман Сити»), был взят прямиком из «методички мелочности» Жозе, даже если это можно оправдать как безобидный троллинг.

Однако его нападки на судей — это куда более тревожный сигнал.

Нелогичный аргумент

Пеп выделил для критики арбитра, дебютировавшего в Премьер-лиге, — судью, который, вообще-то, отстоял свое мнение. Учитывая собственные проблемы Гвардиолы с VAR и его яростную (и обоснованную) реакцию на отмену гола Антуана Семеньо в матче с «Ньюкаслом» ранее в этом месяце после шестиминутного просмотра, кажется противоречивым выступать против рефери, который как раз не прогнулся под машину видеоповторов.

Да и его общий наезд на судейский корпус АПЛ (например, упоминание по имени главы судей Говарда Уэбба) не имеет особого смысла. Если истеблишмент Премьер-лиги так настроен против «Ман Сити», то с чего бы видеоассистентам из Стокли Парка вообще рекомендовать Халламу пересмотреть эпизод?

Это не первый раз, когда Гвардиола нападает на конкретных судей. Бывший арбитр Грэм Скотт рассказывал The Telegraph, как Гвардиола подошел к нему сзади во время одного из матчей в конце сезона 2020/21, крепко обнял, приподнял над землей, а затем сказал что-то вроде: «Мы стали чемпионами, и ты ничего не можешь с этим поделать».

Игра рукой — это всё еще субъективно

Инцидент в прошлую субботу был не примером предвзятости к «Манчестер Сити», а лишь очередным подтверждением того, что трактовка игры рукой часто субъективна, и даже топовые арбитры могут иметь разные взгляды на один и тот же момент.

Руки Йерсона Москеры находились в естественном положении, когда он бежал, пытаясь угнаться за Омаром Мармушем, и мяч попал ему в локоть рикошетом от груди. К тому же он находился всего в паре метров от Мармуша и физически не имел времени подумать о положении своих рук.

Ситуация была далеко не такой однозначной, как пытался представить Гвардиола. На самом деле, Пеп имел куда больше оснований жаловаться на решение не удалять Диогу Дало в манчестерском дерби на прошлой неделе. Но в день дерби тренер сохранил хладнокровие, и хотя дал понять, что не согласен с решением, предпочел сосредоточиться на убогой игре своей команды на «Олд Траффорд».

Закупка 485 млн фунтов за 13 месяцев

То, что Гвардиола так резко отреагировал на решение Халлама после матча, который «Манчестер Сити» вообще-то выиграл (забив второй гол всего через пару минут после инцидента с пенальти), выглядит еще более странно.

Но что действительно абсурдно, так это его попытка выставить «Ман Сити» жертвой заговора, заявляя, что он хочет как можно скорее вернуть травмированных игроков, чтобы нивелировать эффект от «неправильных» судейских решений.

Да, это правда, что «Сити» страдает от эпидемии травм, и пару важных решений недавно действительно приняли не в их пользу.

Но правда и в том, что они использовали свою финансовую мощь, чтобы исправить ситуацию, подписав Антуана Семеньо и Марка Гехи — двух топ-игроков, за которыми охотились конкуренты.

Хотя ни один из этих трансферов не выглядел как пример высокомерия, «Сити» удалось опередить «Ливерпуль» в борьбе за Гехи только благодаря предложенной игроку зарплате в 300 тысяч фунтов в неделю (по слухам) и выплате внушительной комиссии его агенту.

В то время как большинство клубов вели себя очень тихо в это январское окно, «Ман Сити» потратил 85 миллионов фунтов. Это почти вдвое больше, чем потратил «Вест Хэм» (занимающий второе место по тратам в январе).

«Манчестер Сити» разбрасывался деньгами и в прошлом году, потратив 180 млн фунтов на четырех новичков. А прошлым летом они потратили еще 220 млн. Итого — 485 миллионов фунтов за 13 месяцев. Чистые траты составили 425 миллионов.

Призрак обвинений

Так что, как бы Гвардиола ни хотел выставить ситуацию так, будто все обстоятельства складываются против «Сити», истина ровно в обратном.

Есть еще одна причина не воспринимать претензии тренера-победителя слишком серьезно: все по-прежнему ждут итогов слушаний по 115 обвинениям (которых теперь уже 130) Премьер-лиги против «Манчестер Сити» за предполагаемые нарушения финансовых правил.

Приближается третья годовщина с момента объявления обвинений в феврале 2023 года, и прошло уже более 16 месяцев с момента самих слушаний.

«Ман Сити» отрицает любые правонарушения, но чем дольше тянется ожидание вердикта, тем больше это разочаровывает остальные 19 клубов АПЛ.

Никакого заговора нет

Гвардиола имеет право мотивировать игроков так, как он считает нужным. Он и раньше использовал пресс-конференции в свою пользу — вспомнить хотя бы его тираду про «Счастливые цветы» в сезоне, когда они взяли требл. Тот спич тоже прозвучал после победы «Манчестер Сити», но он послал игрокам сигнал, что нельзя почивать на лаврах — и это сработало.

Первоначальное объявление обвинений, которое привело к жесткой защите клуба со стороны Гвардиолы, тоже помогло создать менталитет «мы против всех».

Учитывая, что «Ман Сити» сократил отставание от «Арсенала» в чемпионской гонке до четырех очков, Гвардиола вполне может считать, что сейчас самое время снова запустить режим «осажденной крепости». Вполне возможно, это приведет к тому, что «Сити» вернет себе титул.

Однако ему не следует втягивать в свою борьбу отдельных судей. И никто не должен попадаться на его утверждения о том, что «Манчестер Сити» — борец против системы.