GOAL рассказывает, почему «Манчестер Сити» очень вовремя приобрел защитника сборной Англии Марка Гехи.

Пеп Гвардиола никогда не лез за словом в карман, но его тон после того, как во вторник «Манчестер Сити» был разорван в клочья крошечным «Будё-Глимт», был почти апокалиптическим. Хотя он и отметил, что в матче за Полярным кругом его команде не хватало 11 игроков, и был крайне комплиментарен к победителям, текущее состояние своей команды он описал без обиняков.

«С наступлением Нового года всё начало складываться против нас. Мы должны быстро изменить тенденцию. Такое ощущение, что всё, что могло пойти не так, идет не так», — сказал Пеп на пресс-конференции на стадионе «Аспмира», вместимость которого меньше, чем у любой из четырех трибун «Этихада» по отдельности.

К счастью для «Сити», в январе «Манчестер Сити» подписал Марка Гехи, который способен навести хоть какой-то порядок в обороне команды, которая внезапно потеряла ориентиры.

Две победы в семи матчах

Говоря о «Ман Сити» последнего десятилетия, Гехи использовал фразу «тотальное доминирование», но для описания их старта в 2026 году куда больше подходит «тотальная катастрофа».

С начала января «Сити» проиграл два матча и трижды сыграл вничью в семи играх, одержав победы лишь во внутренних кубках.

Безвольное поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:2) вызвало у болельщиков полное отчаяние, но на севере Норвегии всё стало еще хуже. «Манчестер Сити» заслуженно проиграл со счетом 1:3 команде, которая ранее никогда не выступала в основном этапе Лиги чемпионов и не выиграла ни одного из шести предыдущих матчей в турнире, пока к ним в гости не пожаловала банда Гвардиолы.

«Будё-Глимт» представляет город, население которого меньше вместимости «Этихада», а общая стоимость их состава, по данным Transfermarkt, составляет четверть от стоимости Эрлинга Холанна.

Их 10 самых дорогих игроков в истории обошлись клубу в общей сложности в 23,5 млн фунтов. «Ман Сити» же потратил 85 млн фунтов только в этом январе, а за последние три трансферных окна спустил на новичков невероятные 445 млн фунтов.

Кража за 20 миллионов фунтов

Несмотря на финансовую пропасть между «Сити» и «Будё» и те безумные суммы, которые «горожане» потратили на недавнюю перестройку состава, покупка Гехи за 20 млн фунтов — это абсолютная кража на нынешнем рынке.

Хотя летом «Сити» мог бы подписать защитника сборной Англии бесплатно, они поступили грамотно, сделав ход на пять месяцев раньше. Тем самым они обскакали других претендентов, в том числе «Баварию», где Гарри Кейн и Майкл Олисе лично связывались с Гехи, пытаясь переманить его. И, конечно же, «Ливерпуль».

«Красные» были настолько близки к подписанию Гехи прошлым летом, что игрок уже лежал в аппарате МРТ в частной клинике, проходя медосмотр перед трансфером, когда «Пэлас» в последний момент отменил сделку по требованию Оливера Гласнера.

Ценник в 20 млн фунтов за одного из самых востребованных защитников АПЛ, если не всей Европы, — это грандиозный успех для «Сити». В конце концов, ровно год назад клуб заплатил примерно по 30 млн фунтов за Абдукодира Хусанова и Витора Рейса. Хусанов, скорее всего, составит пару Гехи в субботнем матче против «Вулверхэмптона», тогда как Рейс сейчас находится в аренде в «Жироне».

Готовый лидер

И Хусанов, и Рейс — талантливые защитники, но Гехи — это готовый лидер обороны. Человек, который с капитанской повязкой привел «Пэлас» к триумфу в Кубке Англии и был самым стабильным игроком сборной Англии на пути к финалу Евро-2024.

«Манчестер Сити» не хватает лидеров не только в защите. За последний год клуб покинули Эдерсон, Кайл Уокер, Илкай Гюндоган, Кевин Де Брейне, Джек Грилиш и Мануэль Аканджи. Гехи поможет восстановить этот баланс.

Может показаться, что Гехи — это экстренная «затычка» после того, как Йошко Гвардиол и Рубен Диаш получили травмы в матче с «Челси» в начале месяца. Но на самом деле его брали с прицелом на долгосрочную перспективу.

Джон Стоунз, которого Гехи назвал своим «старшим братом», покинет клуб в конце сезона по истечении контракта. По сути, «Сити» просто меняет одного опытного игрока сборной Англии на другого.

Сам Гехи планирует играть на высочайшем уровне так долго, как сможет. Недавно он заявил BBC Sport, что его главная цель, даже выше трофеев, — играть до 40 лет.

Разгребать завалы

Опыт Гехи — это ровно то, что нужно «Ман Сити» прямо сейчас после того, как их разорвали на части и «Манчестер Юнайтед», и «Будё». В обоих матчах «горожанам» пришлось полагаться на 21-летнего Хусанова и 20-летнего Макса Аллейна, который до своего «боевого крещения» на «Олд Траффорд» провел на уровне высшего дивизиона лишь одну игру.

Аллейн раз за разом проваливался в дерби, пока его не убрали с поля в перерыве, а в Норвегии он совершил две результативные ошибки за две минуты, которые привели к первым двум голам «Будё». Аллейн также упустил шикарный шанс забить головой у чужих ворот — момент из разряда тех, которые Гехи обычно реализует, учитывая его угрозу в штрафной (на его счету семь голов за клуб и сборную за последние два сезона).

Но хотя у Гехи есть лидерские качества, чтобы навести хоть какой-то порядок в дырявой обороне «Сити», его новый клуб внезапно оказался в кольце проблем во всех линиях, и решить их в одиночку он не сможет.

Неузнаваемые

У Холанна ни одного гола с игры в последних восьми матчах. Он кажется измотанным как собственной нагрузкой, так и пугающими результатами команды, которые вызывают у фанатов чувство дежавю после прошлогоднего кошмарного сезона. Фил Фоден, тем временем, угодил в очередную яму: очередной спад начался сразу после Рождества.

А еще есть Родри, который раньше был главным индикатором того, выиграет «Манчестер Сити» или нет. Он не проигрывал матчи за клуб на протяжении 14 месяцев. Эта серия помогла ему выиграть «Золотой мяч». И это не совпадение, что результаты команды в прошлом сезоне пошли под откос вскоре после того, как испанец получил тяжелую травму колена.

Но в этом сезоне, судя по результатам, команде лучше без Родри.

«Манчестер Сити» имеет 50% побед, когда Родри играет, и 84,2%, когда он не выходит на поле. Игрок сборной Испании постоянно терял мяч в матче с «Юнайтед» и выглядел жалко всё отведенное ему время в Норвегии.

Именно его потеря мяча привела к третьему голу «Будё», а затем он получил две желтые карточки менее чем за минуту, похоронив тот импульс, который «Сити» получил после гола Райана Шерки.

Фанатам нужен не просто возврат денег

С Гвардиолы тоже нельзя снимать вину. Тренер продолжает использовать одну и ту же схему, несмотря на то, что травмы делают ее всё более уязвимой: при владении мячом сзади остается тройка защитников, которую страхует только Родри. «Юнайтед» разрезал эту конструкцию слишком легко, «Будё» сделал то же самое.

Ситуацию усугубляет огромное количество травмированных: в последних матчах команде не хватало Нико Гонсалеса и Матеуша Нунеша, не говоря уже о зияющей дыре в обороне, вызванной травмами Диаша, Гвардиола и Стоунза.

«Я не хочу никого винить, но мы должны брать на себя больше ответственности, потому что, в конце концов, этого недостаточно.

Мы — "Ман Сити". Мы не можем просто так выходить и не выигрывать матчи. Я просто прошу прощения у всех: у каждого болельщика "Сити" и у каждого, кто приехал сегодня сюда, потому что, в конце концов, это позор», — сказал Холанн после поражения от «Будё».

Эрлинг был не единственным игроком, чувствовавшим вину за результат и качество игры: команда договорилась вернуть полную стоимость билетов 374 болельщикам, совершившим путешествие в Норвегию, выложив за это почти 10 тысяч фунтов.

Это красивый жест, повторяющий похожие акции «Арсенала» и «Эвертона» в прошлом, но больше всего фанаты «Сити» хотят знать другое: стоит ли им готовиться к новым «фильмам ужасов»? Гехи должен помочь остановить кровотечение, но чтобы «Манчестер Сити» оправился от январской хандры, его новым партнерам потребуется очень серьезный самоанализ.