На «Аспмюре» всё выглядело как красивая футбольная сказка, но для «Манчестер Сити» это был самый настоящий фильм ужасов. «Будё-Глимт» обыграл команду Гвардиолы настолько уверенно, будто это не первая победа норвежцев в сезоне ЛЧ «Сити» пытался отыграться после гола Райана Шерки, но попытку камбека быстро похоронила красная карточка Родри. 3:1, и Гвардиола сам признал, что в 2026 году у его команды что-то системно «не складывается».

Результат матча Будё-Глимт Будё 3:1 Манчестер Сити Манчестер 1:0 Каспер Хёг 22' 2:0 Каспер Хёг 24' 3:0 Йенс Хёуге 58' 3:1 Райан Шерки 60' Будё-Глимт: Никита Хайкин, Один Бьортуфт, Йостейн Гундерсен, Фредрик Бьёркан, Фредрик Шёвольд, Патрик Берг, Сондре Фет ( Исак Дюбвик Мяяття 82' ), Оле Дидрик Бломберг ( Ульрик Салтнес 76' ), Хокон Эвьен ( Сондре Эукленн 76' ), Каспер Хёг ( Андреас Хельмерсен 76' ), Йенс Хёуге Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Райан Айт Нури, Абдукодир Хусанов, Рико Льюис, Родриго Эрнандес, Тейьяни Рейндерс, Райан Шерки, Эрлинг Холанд, Филип Фоден ( Омар Мармуш 70' ), Nico O'Reilly, Max Alleyne Жёлтые карточки: Родриго Эрнандес 61' (Манчестер Сити), Райан Шерки 90+3' (Манчестер Сити) Красная карточка: Родриго Эрнандес 62' (Манчестер Сити)

Статистика матча 5 Удары в створ 5 2 Удары мимо 8 34 Владение мячом 66 2 Угловые удары 9 6 Офсайды 1 6 Фолы 9

«Сити» приехал в Норвегию без права на очередную осечку, а получил один из худших выездных матчей в своей недавней истории. «Будё-Глимт» начал, как и всегда, дерзко. Быстрый выход из обороны, несколько вертикальных атак — и почти сразу стало понятно, что хозяева не собираются стоять и ждать, пока англичане «усыпят» матч владением.

Ключевым оказался один и тот же коридор на левом фланге, где «Сити» провалился два раза подряд. Уле Дидрик Бломберг получал пространство, поднимал голову и выдавал мягкую подачу в опасную зону. Оба раза завершал Каспер Хёг — сначала ударом головой с не самого удобного угла, затем чуть ближе к центру, первым касанием, уже ногой. Эти голы были почти идентичными и выглядели маркером того, что «Сити» не успевал перестраиваться, а молодые защитники принимали неверные решения и на мяче, и без него.

Первый гол «Буде-Глимт» globallookpress.com

В этом и было ощущение главной разницы. «Будё-Глимт» играл так, будто поле, темп и полярный холод — его естественная среда, а «Сити» будто пытался сначала понять, как вообще передвигаться по полю, и только потом — как отнимать мяч. При этом гости свои моменты тоже имели: сейв Никиты Хайкина после удара Шерки, эпизод с угловым, когда Холанн не попал по мячу при почти пустых воротах, момент Фодена, который попытался перекинуть вратаря и не попал. Но всё это выглядело как разрозненные вспышки, тогда как у хозяев уже в первом тайме появился ясный сценарий атаки — быстрый переход, движение в глубину, адресная подача в штрафную, удар.

Каспер Хёг globallookpress.com

Гол Хауге и депрессивный тайм от «Сити»

Гвардиола перерыв провёл без замен, и это только усилило ощущение, что «Сити» надеется «переждать» момент, а не сломать ход игры. В начале второго тайма норвежцы продолжили так же смело, даже наглее. «Сити» попытался подняться выше, но каждый неудачный пас превращался в приглашение к контратаке, и у хозяев появлялись новые шансы. Сначала Доннарумма выручил ногой после удара Хокона Эвьена, а Хёгу в одном из эпизодов не дали оформить хет-трик офсайдные линии.

И всё равно третий гол пришёл не после случайного отскока или шальной контратаки, а из чистого мастерства. Хауге протащил мяч, ушёл от Родри, и блестяще закрутил в дальнюю девятку — Доннарумма только проводил взглядом. Мяч влетел точно в верхний угол, а «Аспмюру» захватил коллективный восторг, который маленькие клубы навсегда вписывают в свою историю.

Удар Хауге из-за штрафной globallookpress.com

На этом моменте матч по эмоции был почти закрыт. «Будё-Глимт» не выглядел командой, которая начнёт отступать и «охранять счёт». Он продолжал играть первым номером на отдельных отрезках, продолжал вылетать в контратаки и продолжал доигрывать каждый эпизод так, будто на кону трофей.

Шерки даёт надежду на камбек — Родри её убивает

Единственный проблеск ясности в игре «Сити» в этот вечер — Райан Шерки. Он забил на 60-й минуте красивым ударом низом после вполне грамотной атаки, где наконец-то появилось что-то похожее на фирменный стиль «горожан». Гости забили почти сразу после третьего пропущенного, казалось, что за полчаса вполне реально оформить камбек.

Но вместо ожидаемого навала случилось обратное. Родри получил две жёлтые меньше чем за минуту, обе за идентичные фолы, которыми он останавливал быстрые атаки «Будё-Глимт». Удаление окончательно разбило структуру и вернуло матч к модели, где «Будё-Глимт» снова оказался в своей стихии, а «Сити» — в ситуации, где каждый рывок вперёд становится риском.

Удаление Родри globallookpress.com

После красной хозяева могли довести счёт до более крупного. Они попадали в перекладину, им снова отменяли голы из-за офсайда, Доннарумма ещё несколько раз спасал, но даже без четвёртого мяча оставалось ощущение, что счёт 3:1 для «Сити» в каком-то смысле мягче, чем мог бы быть. У «Сити» теперь 13 очков перед последним матчем группового этапа, и вопрос о прямом выходе в 1/8 уже не выглядит рутиной. Команда Гвардиолы дома примет «Галатасарай», и это явно не тот соперник, с которым хочется играть после двух подряд болезненных поражений — сначала в дерби с «Юнайтед», затем на севере Европы.

А «Будё-Глимт» получил свой большой вечер, ровно то, ради чего небольшие команды играют в Лиге Чемпионов. Победу над командой, которая ещё недавно брала требл, и чувство, что их место в этой Лиге чемпионов — не декоративное. Тренер Кьетиль Кнутсен после матча говорил о том, что для клуба это день, который запомнится на всю жизнь, и на поле было видно, как игроки это осознают.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Для Гвардиолы же это был матч, после которого не хочется говорить про поле и погоду — потому что проблемы выглядели не климатическими. «Сити» замёрз не из-за температуры или полярного ветра, а из-за того, что в 2026 году у него слишком многое не получается из-за мелких деталей — и в Будё эти детали сложились в одну очень громкую, очень холодную пощёчину.