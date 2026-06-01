LiveSport.Ru рассказывает о главных событиях первой недели Открытого чемпионата Франции по теннису.

Синнер все-таки не робот

Непобедимый робот — приблизительно так называли Янника Синнера перед Ролан Гаррос.

И с этим сложно было не согласиться, учитывая его тотальное доминирование на весенних турнирах.

После серия из пяти подряд побед на «Мастерсах» Синнер отправился за титулом и в столицу Франции. Карлос Алькарас, его главный конкурент, пропускает турнир из-за травмы, а остальные просто не понимают, как с ним играть.

Но главным соперником Синнера внезапно стала погода. Жара, сопровождавшая всю первую неделю французского «Шлема», буквально вырубила итальянца в матче второго круга против Хуана Мануэля Серундоло.

Однако и здесь изначально всё шло к тому, что Синнер одержит очередную дежурную победу на пути к карьерному «Большому шлему».

Янник вел 6:3, 6:2, 5:1, когда стало ясно, что ему явно нехорошо. Несмотря на все усилия, безоговорочный фаворит турнира так и не пришел в себя, а Серундоло оформил один из самых невероятных камбэков.

Мы не роботы. Никто не создан, чтобы никогда не терпеть неудач. Сегодня все сложилось в его пользу. Мне не удалось найти выход, хотя обычно такого не бывает. Янник Синнер Первая ракетка мира

Синнер явно просчитался, решив сыграть против Серундоло днём, как раз в то время, когда даже в тени температура воздуха поднималась выше 30 градусов. Оказалось, что в таких условиях он способен продержаться не больше двух-трех сетов.

Хотя сам Синнер настаивает, что проблема была не в погодных условиях: «Проснулся с утра и чувствовал себя не очень. Старался с самого начала проводить розыгрыши покороче. До середины третьего сета я играл в хороший теннис, но там силы стали уходить. Было жарко, но не безумно жарко. Проблема не в жаре, не в погоде. Просто такое случается».

Интересно, что Серундоло через день после победы над Синнером провел шестичасовой матч против Мартина Ландалусе. Более того, аргентинец снова выиграл и впервые в карьере вышел в 1/8 финала на турнире «Большошо шлема».

Джокович проиграл главной звезде нового поколения

После неожиданного поражения Синнера начались судорожные разговоры о том, кто же теперь выиграет главный грунтовый турнир.

Первая мысль — Новак Джокович! Удача в каком-то смысле действительно повернулась к нему лицом: Алькарас травмирован, а Синнер не прошел даже второй круг.

Казалось, что это прямой путь к долгожданному 25-му титулу на «Больших шлемах», ради которого Новак по-прежнему остается в туре.

Но он тоже проиграл, и поражение получилось невероятно болезненным. Джокович уступил в третьем раунде Жоао Фонсеке, несмотря на то, что вел 2-0 по сетам.

Главной проблемой Джоковича стало отсутствие нормальной подготовки к турниру. Он провел лишь один матч на грунте перед Ролан Гаррос — и этого оказалось явно недостаточно.

С другой стороны, Фонсека выдал лучший матч в карьере и наконец-то подтвердил статус главной звезды нового поколения.

Джокович тоже остался под впечатлением от игры бразильца: «Жоао был лучше в ключевые моменты, его форхенд в ключевые моменты был прекрасен. Он находил возможность пробить в линию, когда было больше всего нужно».

Ну а Джокович, возможно, провел последний в карьере матч на Ролан Гаррос. «Не знаю», — сказал 39-летний серб, отвечая на вопрос о том, будет ли он играть в Париже в следующем году.

Зверев — главный фаворит

После третьего круга главным фаворитом Ролан Гаррос стал Саша Зверев, до сих пор не попрощавшийся с мечтой выиграть турнир «Большого шлема».

Кажется, что такого шанса, как сейчас, у него больше не будет, о чем ему теперь постоянно напоминают журналисты. И эти разговоры явно напрягают его.

«Я сосредоточен на тех матчах, которые предстоят. Это единственное, что я могу контролировать. Я был сосредоточен на встрече с де Йонгом, сыграл хорошо и победил. Теперь сосредоточусь на Ходаре и постараюсь провести еще один хороший матч. Это единственное, что меня сейчас волнует», — сказал Зверев после 1/8 финала.

Зверев уверенно дошел до четвертьфинала, и вообще есть ощущение, что он находится в своей лучшей форме, несмотря на то, что тоже почти не отдыхал весной.

Об этом можно судить, например, по его матчу против Томаша Махача во втором круге — победа над чехом получилась чересчур убедительной. Кроме того, он пока не провел ни одного затяжного матча и проиграл лишь один сет.

Перед четвертым кругом вместе со Зверевым в топ-3 фаворитов входили Каспер Рууд и Рафаэль Ходар. Но норвежец, как и Джокович, не справился с Фонсекой, тогда как Ходар обыграл Пабло Каррено-Бусту и впервые вышел в четвертьфинал на турнире «Большого шлема».

Прорыв испанца — лучшее, что случилось в этом сезоне. Есть ощущение, что 19-летний теннисист уже в этом году дебютирует даже в топ-10, а уже со следующего будет одним из главных конкурентов Алькараса и Синнера. Если что, прошлый сезон он завершил за пределами топ-150.

«Очень скоро Ходар сможет конкурировать с Алькарасом и Синнером. Не знаю, готов ли он к этому прямо сейчас, но совсем скоро точно будет готов», — уверен Каррено-Буста, лично убедившийся в невероятном прогрессе соотечественника.

В тени Фонсеки и Ходара пока остается Якуб Меншик, который тоже впервые сыграет в четвертьфинале «Шлема». В четвертом круге чех обыграл в пятисетовом матче Андрея Рублева, который был максимально близок к тому, чтобы совершить камбэк с 0-2 по сетам.

Марат Сафин отчаянно пытался достучаться до Рублева — и почти смог: «Надо его долбить и тогда забудешь, что он попадает. Ты играешь, чтобы не просрать. А надо играть, чтоб выиграть. Разницу чувствуешь?».

Рублев доминировал в третьем и четвертом сетах, но в пятом, решающем, Меншик снова контролировал ситуацию.

К счастью, после матча россиянин не стал слишком убиваться и признал, что в целом хорошо провел турнир: «Потому что уровень игры хороший, есть прогресс. Но обидно в любом случае, был шанс дальше пройти – не сложилось. Значит, в следующий раз попробуем снова стену эту долбить».

Рублева всегда будут критиковать, но в Париже он провел четырех хороших матча — это факт.

Худшая версия Медведева

Увы, опасения подтвердились, Даниил Медведев снова не сумел правильно настроиться на первый матч в столице Франции.

На этот раз россиянин проиграл Адаму Уолтону, у которого пока не наберется и десяти матчей на грунте на уровне основного тура.

Медведев уступил австралийцу в пятисетовом матче, в котором оба теннисиста играли либо очень хорошо, либо просто ужасно.

В итоге Даниил, как это часто бывает, пришел к выводу, что ему просто не подходят условия в Париже. Плюс матч начался слишком рано.

«На каждом турнире разные корты, разные мячи, разные... Что еще? Я могу быть разным каждый день.

Я не люблю рано вставать, и обычно я играю хуже, когда встаю в 6:15. Я люблю поспать подольше», — жаловался Медведев после нелепого поражения от австралийца.

Поразительно, конечно, как часто Медведева бросает из крайности в крайность. Между шикарным матчем в Риме против Синнера и печальным зрелищем в игре с Уолтоном прошло всего лишь десять дней, но россиянина было просто не узнать. К счастью, пока такие качели случаются только на грунте.

Главные разочарования первой недели

Елена Рыбакина. Не прошла даже второй круг, проиграв Юлии Стародубцевой, которая сразу после сенсационной победы над чемпионкой Australian Open-2025 уступила 149-й ракетке мира Сиюй Ван.

Джессика Пегула. Проиграла австралийке Кимберли Биррелл и впервые с 2020-го не смогла выйти во второй круг на турнире «Большого шлема».

Кори Гауфф. Прошлогодняя чемпионка Ролан Гаррос на этот раз выбыла после третьего круга, проиграв Анастасии Потаповой, которая после победы над американкой внезапно заявила, что ее прогресс связан со сменой гражданства. «Я действительно чувствую себя свободнее и лучше, ощущаю поддержку австрийцев».

Ига Свентек. Четырехкратная чемпионка Ролан Гаррос снова разочаровала. Полька бодро провела первые раунды, после чего проиграла в 1/8 финала Марте Костюк. И дело не только в том, что украинка проводит лучший отрезок в карьере. В игре польки явно что-то сломалось.

Александр Бублик. Не смог защитить прошлогодний четвертьфинал и потерял 400 очков. Бублик проиграл в первом круге Яну-Леннарду Штруффу. «У этих типов цель карьеры — меня обоссать. Меня и Медведа (Даниила Медведева — прим.) — два типа», — кричал он во время матча с 36-летним сербом.

Бен Шелтон. Проиграл во втором круге бельгийцу Рафаэлю Коллиньону и в очередной раз напомнил, что стабильно показывать свой лучший теннис может только на харде. Кстати, Шелтон — пятая ракетка мира.

Главные открытия

Моиз Куаме. Получил от организаторов wild card — и дошел до третьего круга! Более того, в возрасте 17 лет и 83 дней Куаме стал самым молодым игроком, добравшимся до третьего раунда Ролан Гаррос с 1989 года. Француз обыграл Марина Чилича и Адольфо Вальехо, после чего проиграл Алехандро Табило.

Майя Хвалиньская. Приехала в Париж в статусе 114-й ракетки мира, которая до этого ни разу не проходила на «Шлемах» дальше второго круга. В понедельник у 24-летней польки матч против Диан Парри в 1/8 финала. Перед этим Майя уже обыграла Циньвэнь Чжэн, Элизу Мертенс и Марию Саккари.

Йеспер де Йонг. Не смог удивить Сашу Зверева в 1/8 финала, но перед этим остановил чемпиона Ролан Гаррос-2015 Стэна Вавринку, Федерико Чину и Карена Хачанова. Стал лишь третьим лаки-лузером в Открытую эру, вышедшим в четвертый круг мужского одиночного разряда.

Маттео Берреттини. С одной стороны, итальянца сложно назвать открытием, учитывая его достижения. Но дело в том, что Берреттини прошел три раунда на «Шлеме» впервые с 2023 года. «Иногда я думал, что не смогу вернуться». Теперь Маттео попробует остановить Хуана Мануэля Серундоло, окрыленного победой над Синнером.