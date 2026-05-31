Сможет ли Оже-Альяссим выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос»?

прогноз на матч 1/8 финала Ролан Гаррос, ставка за 1.92

Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против чилийца Алехандро Табило в 1/8 финала Ролан Гаррос. Матч пройдет 1 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Оже-Альяссим — Табило с коэффициентом для ставки за 1.92.

Оже-Альяссим

Феликс третий раз в карьере вышел в 1/8 финала французского «Шлема».

В 2022-м и 2024-м канадец не смог преодолеть эту стадию, проиграв Рафаэлю Надалю и Карлосу Алькарасу соответственно.

В первом круге Оже-Альяссим одержал волевую победу над немцем Даниэлем Альтмайером — 4:6, 6:4, 4:6, 6:1, 7:6.

Во втором раунде его соперником был аргентинец Роман Андрес Бурручага — 4:6, 6:0, 7:5, 6:1.

В третьем круге Оже-Альяссим совершил камбэк в матче против американца Брэндона Накашимы — 5:7, 6:1, 7:6, 7:6.

Оже-Альяссим выиграл семь из 11-ти матчей на грунте в этом году. Перед Ролан Гаррос его лучшим результатом на этом покрытии был выход в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло.

Табило

Алехандро тем временем впервые в карьере вышел в 1/8 финала на турнире «Большого шлема».

На текущем турнире чилиец провел пока лишь два матча.

Во втором раунде он должен был встретиться с Валантеном Вашеро, но монегаск не смог выйти на матч из-за травмы.

В первом круге Табило одержал победу над поляком Камилем Майхшаком — 6:1, 6:3, 6:4.

В третьем раунде Табило выиграл у 17-летнего француза Моиза Куаме — 4:6, 6:3, 6:4, 7:6.

Алехандро провел уже 32 матча на грунте в этом году. На этом отрезке у него 23 победы и девять поражений.

Лучшим результатом Табило в текущем сезоне пока остается выход в финал «пятисотника» в Рио-де-Жанейро.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.56, победу Табило букмекеры предлагают за 2.42.

Прогноз: в прошлом году Феликс уверенно обыграл Алехандро на харде в Шанхае — 6:3, 6:3. Очевидно, что на грунте будет совершенно другая история. Оже-Альяссима ждет сложный матч.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,0 за 1.92.