Итальянец Маттео Берреттини сыграет против аргентинца Хуана Мануэля Серундоло в 1/8 финала Ролан Гаррос. Матч пройдет 1 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Серундоло — Берреттини с коэффициентом для ставки за 1.92.

Пётр ПетровПётр ПетровАналитик отделов Футбол и ТеннисПодписаться в ДзенеПодписаться+

Серундоло

Хуан Мануэль стал автором главной сенсации французского «Шлема».

Вопреки вообще всем прогнозам, Серундоло во втором раунде одержал победу над безоговорочным фаворитом турнира Янником Синнером.

Этот камбэк войдет в историю, аргентинец обыграл итальянца со счетом 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1.

Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В третьем сете Синнер вел 5:1, но так и не смог подать на матч.  Правда, тут важно уточнить, что в четвертой и пятой партиях соперник с трудом передвигался по корту из-за плохого самочувствия.

В первом круге 24-летний аргентинец одержал победу над британцем Джейкобом Фернли — 6:2, 7:6, 7:6.

В третьем раунде у Серундоло был матч-триллер против испанца Мартина Ландалусе — 6:4, 6:7, 7:6, 6:7, 7:6.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Серундоло и Ландалусе провели на корте 5 часов 58 минут — это третий по продолжительности матч в истории Ролан Гаррос.

Серундоло продлил победную серию до восьми матчей.  В середине мая он выиграл «челленджер» в Бордо, победив в финале бельгийца Рафаэля Коллиньона.

До этой недели лучшим результатом Серундоло на уровне основного тура в текущем сезоне был выход в четвертьфинал «пятисотника» в Рио-де-Жанейро, на котором он обыграл Лучано Дардери и Янника Ханфмана.

Берреттини

Маттео вышел в 1/8 финала на турнире «Большого шлема» впервые с 2023 года.

При этом итальянец играет на французском мэйджоре впервые с 2021 года.  Пять лет назад он дошел до четвертьфинала.

В первом круге текущего турнира Берреттини одержал волевую победу над венгром Мартоном Фучовичем — 6:7, 7:5, 6:1, 6:2.

Во втором раунде его соперником был француз Артур Риндеркнеш — 6:4, 6:4, 6:4.

В третьем круге Берреттини обыграл в пятисетовом матче аргентинца Франсиско Комесану — 7:6, 5:7, 6:7, 6:4, 7:6.

Берреттини выиграла 11 из 20-ти матчей на грунте в этом году.

Маттео впервые в сезоне выиграл три подряд матча на уровне основного тура.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 2.31, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.61.

Прогноз: сложно сказать, кто из них лучше восстановится после тяжелейших матчей в третьем круге, поэтому есть смысл взять ставку без учета исхода.  Вероятно, итальянцу и аргентинцу понадобится хотя бы один дополнительный сет.

1.92Тотал геймов больше 39,0Ставка на матч #1Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 1.92 на матч Серундоло — Берреттини  принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,0 за 1.92.