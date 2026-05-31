прогноз на матч 1/8 финала Ролан Гаррос

Итальянец Маттео Берреттини сыграет против аргентинца Хуана Мануэля Серундоло в 1/8 финала Ролан Гаррос. Матч пройдет 1 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Серундоло — Берреттини с коэффициентом для ставки за 1.92.

Серундоло

Хуан Мануэль стал автором главной сенсации французского «Шлема».

Вопреки вообще всем прогнозам, Серундоло во втором раунде одержал победу над безоговорочным фаворитом турнира Янником Синнером.

Этот камбэк войдет в историю, аргентинец обыграл итальянца со счетом 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1.

В третьем сете Синнер вел 5:1, но так и не смог подать на матч. Правда, тут важно уточнить, что в четвертой и пятой партиях соперник с трудом передвигался по корту из-за плохого самочувствия.

В первом круге 24-летний аргентинец одержал победу над британцем Джейкобом Фернли — 6:2, 7:6, 7:6.

В третьем раунде у Серундоло был матч-триллер против испанца Мартина Ландалусе — 6:4, 6:7, 7:6, 6:7, 7:6.

Серундоло и Ландалусе провели на корте 5 часов 58 минут — это третий по продолжительности матч в истории Ролан Гаррос.

Серундоло продлил победную серию до восьми матчей. В середине мая он выиграл «челленджер» в Бордо, победив в финале бельгийца Рафаэля Коллиньона.

До этой недели лучшим результатом Серундоло на уровне основного тура в текущем сезоне был выход в четвертьфинал «пятисотника» в Рио-де-Жанейро, на котором он обыграл Лучано Дардери и Янника Ханфмана.

Берреттини

Маттео вышел в 1/8 финала на турнире «Большого шлема» впервые с 2023 года.

При этом итальянец играет на французском мэйджоре впервые с 2021 года. Пять лет назад он дошел до четвертьфинала.

В первом круге текущего турнира Берреттини одержал волевую победу над венгром Мартоном Фучовичем — 6:7, 7:5, 6:1, 6:2.

Во втором раунде его соперником был француз Артур Риндеркнеш — 6:4, 6:4, 6:4.

В третьем круге Берреттини обыграл в пятисетовом матче аргентинца Франсиско Комесану — 7:6, 5:7, 6:7, 6:4, 7:6.

Берреттини выиграла 11 из 20-ти матчей на грунте в этом году.

Маттео впервые в сезоне выиграл три подряд матча на уровне основного тура.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 2.31, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.61.

Прогноз: сложно сказать, кто из них лучше восстановится после тяжелейших матчей в третьем круге, поэтому есть смысл взять ставку без учета исхода. Вероятно, итальянцу и аргентинцу понадобится хотя бы один дополнительный сет.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,0 за 1.92.