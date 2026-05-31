Россиянка Диана Шнайдер сыграет против швейцарки Белинды Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос. Матч пройдет 1 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Киз — Шнайдер с коэффициентом для ставки за 2.00.
Киз
Мэдисон второй год подряд и шестой раз в карьере вышла в 1/8 финала французского «Шлема».
Ее лучшим результатом в Париже пока остается выход в полуфинал в 2018 году. В прошлом сезоне американка добралась до 1/4 финала.
В первом круге Киз разгромила бельгийку Ханне Вандевинкель - 6:3, 6:0.
Во втором раунде чемпионка Australian Open-2025 одержала победу над хорваткой Антонией Ружич — 6:4, 6:4.
Но главным сюрпризом стала победа Киз над представительницей Канады Викторией Мбоко — 6:3, 5:7, 7:5.
Мэдисон прервала серию из восьми поражений от соперниц из топ-10.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
В этом сезоне 31-летняя американка провела 27 матчей (19 побед, восемь поражений). Ее баланс на грунте — 11 побед и три поражения.
Шнайдер
Диана впервые в карьере вышла в 1/8 финала на «Ролан Гаррос».
В первом раунде российская теннисистка одержала уверенную победу над мексиканкой Ренатой Сарасуа — 6:4, 6:1.
Во втором круге Шнайдер выиграла у американки Маккартни Кесслер — 7:6, 6:1.
В третьем раунде ее соперницей была украинка Александра Олейникова — 7:5, 6:1.
Шнайдер выиграла три матча подряд впервые с января, когда она дошла до полуфинала на «пятисотнике» в Аделаиде.
До этой недели ее лучшим результатом на грунте в текущем сезоне был выход в четвертьфинал «пятисотника» в Чарлстоне.
В Штутгарте Диана проиграла во втором круге Елене Рыбакиной, а в Мадриде после победы над Джессикой Боусас Манейро уступила Белинде Бенчич.
На «тысячнике» в Риме она одержала волевую победу над Талией Гибсон, после чего разгромно проиграла Наоми Осаке.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Киз в этом матче можно поставить за 1.64, победу Киз букмекеры предлагают за 2.25.
Прогноз: Диана ранее ни разу не обыгрывала американку. Киз ведет 3-0 в противостоянии с россиянкой.
Их предыдущая встреча состоялась в январе и завершилась победой Киз со счетом 6:7, 7:6, 7:6.
Кроме того, в прошлом году они провели трехсетовый матч на травяном турнире в Лондоне.
Всё это указывает на то, что Шнайдер точно способна как минимум навязать борьбу. При этом ее победа точно не станет сюрпризом.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.00.