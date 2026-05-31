Шнайдер прервет серию поражений от Киз и выйдет в 1/4 финала Ролан Гаррос?

прогноз на матч 1/8 финала Ролан Гаррос, ставка за 2.00

Россиянка Диана Шнайдер сыграет против швейцарки Белинды Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос. Матч пройдет 1 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Киз — Шнайдер с коэффициентом для ставки за 2.00.

Киз

Мэдисон второй год подряд и шестой раз в карьере вышла в 1/8 финала французского «Шлема».

Ее лучшим результатом в Париже пока остается выход в полуфинал в 2018 году. В прошлом сезоне американка добралась до 1/4 финала.

В первом круге Киз разгромила бельгийку Ханне Вандевинкель - 6:3, 6:0.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Во втором раунде чемпионка Australian Open-2025 одержала победу над хорваткой Антонией Ружич — 6:4, 6:4.

Но главным сюрпризом стала победа Киз над представительницей Канады Викторией Мбоко — 6:3, 5:7, 7:5.

Мэдисон прервала серию из восьми поражений от соперниц из топ-10.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В этом сезоне 31-летняя американка провела 27 матчей (19 побед, восемь поражений). Ее баланс на грунте — 11 побед и три поражения.

Шнайдер

Диана впервые в карьере вышла в 1/8 финала на «Ролан Гаррос».

В первом раунде российская теннисистка одержала уверенную победу над мексиканкой Ренатой Сарасуа — 6:4, 6:1.

Во втором круге Шнайдер выиграла у американки Маккартни Кесслер — 7:6, 6:1.

В третьем раунде ее соперницей была украинка Александра Олейникова — 7:5, 6:1.

Шнайдер выиграла три матча подряд впервые с января, когда она дошла до полуфинала на «пятисотнике» в Аделаиде.

До этой недели ее лучшим результатом на грунте в текущем сезоне был выход в четвертьфинал «пятисотника» в Чарлстоне.

В Штутгарте Диана проиграла во втором круге Елене Рыбакиной, а в Мадриде после победы над Джессикой Боусас Манейро уступила Белинде Бенчич.

На «тысячнике» в Риме она одержала волевую победу над Талией Гибсон, после чего разгромно проиграла Наоми Осаке.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Киз в этом матче можно поставить за 1.64, победу Киз букмекеры предлагают за 2.25.

Прогноз: Диана ранее ни разу не обыгрывала американку. Киз ведет 3-0 в противостоянии с россиянкой.

Их предыдущая встреча состоялась в январе и завершилась победой Киз со счетом 6:7, 7:6, 7:6.



Кроме того, в прошлом году они провели трехсетовый матч на травяном турнире в Лондоне.

Всё это указывает на то, что Шнайдер точно способна как минимум навязать борьбу. При этом ее победа точно не станет сюрпризом.

2.00 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Киз — Шнайдер принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.00.