прогноз на матч 1/8 финала Ролан Гаррос, ставка за 1.95

Полька Ига Свентек сыграет против украинки Марты Костюк в 1/8 финала Ролан Гаррос. Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Костюк — Свентек с коэффициентом для ставки за 1.95.

Костюк

Марта второй раз в карьере вышла в 1/8 финала французского «Шлема».

В 2021-м она не смогла преодолеть эту стадию. Тогда ее соперницей тоже была Ига Свентек.

В первом круге текущего турнира Костюк одержала победу над представительницей Испании Оксаной Селехметьевой — 6:2, 6:3.

Во втором раунде ее соперницей была американка Кэти Волынец — 6:7, 6:3, 6:3.

В третьем круге Костюк обыграла представительницу Швейцарии Викторию Голубич — 6:4, 6:3.

Текущая победная серия 23-летней украинки составляет 15 матчей.

В середине апреля Костюк выиграла грунтовый турнир WTA 250 в Рауне (Франция). Но главным сюрпризом стала, конечно же, ее невероятная победа в Риме.

На «тысячнике» в Вечном городе она обыграла Юлию Путинцеву, Джессику Пегулу, Кэти Макнелли, Линду Носкову, Анастасию Потапову и Мирру Андрееву (6:3, 7:5).

Свентек

Ига восьмой раз в карьере вышла в четвертый раунд «Ролан Гаррос».

Свентек — четырехкратная чемпионка «Ролан Гаррос». Она побеждала в столице Франции в 2020-м, 2022-м, 2023-м и 2024 году. В прошлом сезоне она проиграла в полуфинале Арине Соболенко.

В стартовом матче текущего турнира польская теннисистка разгромила австралийку Эмерсон Джонс — 6:1, 6:2.

Во втором круге ее соперницей была чешка Сара Бейлек — 6:2, 6:3.

В третьем круге Свентек одержала победу над соотечественницей Магдой Линетт — 6:4, 6:4.

Свентек выиграла семь из восьми последних матчей. В середине мая она дошла до полуфинала на «тысячнике» в Риме.

Ее баланс на грунте в этом сезоне — девять побед и три поражения.

На турнире в Мадриде Свентек не смогла завершить матч третьего круга против Энн Ли из-за плохого самочувствия, а в Штутгарте проиграла в четвертьфинале Мирре Андреевой.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Костюк в этом матче можно поставить за 3.12, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.36.

Прогноз: ранее Ига ни разу не проигрывала Марте. Сейчас в этом противостоянии счет 3-0 в пользу польской теннисистки.

Несмотря на то, что Костюк добилась внушительного прогресса за последний год, все равно считаем, что она проиграет четырехкратной чемпионке турнира.

Рекомендуемая ставка: победа Свентек в двух сетах за 1.95.