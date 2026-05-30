прогноз на матч 1/8 финала Ролан Гаррос, ставка за 2.18

Норвежец Каспер Рууд сыграет против бразильца Жоао Фонсеки в 1/8 финала Ролан Гаррос. Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Рууд — Фонсека с коэффициентом для ставки за 2.18.

Рууд

Каспер четвертый раз в карьере вышел в 1/8 финала французского «Шлема».

В 2022-м и 2023-м норвежец дошел до финала на «Ролан Гаррос», а в 2024-м — до полуфинала.

В первом раунде текущего турнира Рууд с трудом обыграл россиянина Романа Сафиуллина.

Вопреки ожиданиям, в этом матче ему пришлось провести пять сетов — 6:2, 7:6, 5:7, 0:6, 6:2. В третьем сете Рууд упустил пять матчболов, а чуть позже перенес тепловой удар, из-за которого без борьбы отдал четвертую партию.

Несмотря на все опасения, во втором круге Рууд одержал уверенную победу над сербом Хамадом Меджедовичем — 6:3, 6:2, 6:4.

В третьем раунде Каспер совершил камбэк с 0-2 по сетам в матче с американцем Томми Полом — 4:6, 6:7, 6:4, 7:6, 7:5.

Рууд выиграл 16 из 20-ти матчей на грунте в текущем сезоне.

В середине мая Каспер дошел до финала на «Мастерсе» в Риме. В решающем матче он проиграл итальянцу Яннику Синнеру (4:6, 4:6). В остальных раундах его соперниками были Закари Свайда, Иржи Легечка, Лоренцо Музетти, Карен Хачанов и Лучано Дардери.

Фонсека

Жоао впервые в карьере вышел в 1/8 финала на турнире «Большого шлема».

В третьем раунде бразилец одержал невероятную победу над Новаком Джоковичем.

Фонсека проигрывал сербу 0-2 по сетам, но в итоге совершил просто безумный камбэк — 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5.

Если что, это был всего лишь второй случай в карьере Джоковича, когда он проиграл матч, ведя 2-0 по сетам.

В первом круге текущего турнира Фонсека одержал уверенную победу над 241-й ракеткой мира Люкой Павловичем — 7:6, 6:4, 6:2.

Во втором раунде 19-летний теннисист совершил камбэк в матче против Дино Прижмича. Здесь он тоже отыгрался с 0-2 по сетам — 3:6, 4:6, 6:3, 6:1, 6:2.

Фонсека выиграл девять из 15-ти матчей на грунте в этом году.

До этой недели лучшим результатом латиноамериканца в текущем сезоне был выход в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 1.64, победу Фонсеки букмекеры предлагают за 2.25.

Прогноз: Фонсека показал невероятный теннис в матче с Джоковичем, но пока не совсем понятно, готов ли он регулярно демонстрировать такой уровень. Есть подозрение, что Рууд, в отличие от Новака, лучше воспользуется слабостями в игре бразильца.

Многие ждут Фонсеку в четвертьфинале, но, скорее всего, в восьмерке лучших будет норвежец.

Рекомендуемая ставка: победа Рууда с форой по сетам (-1,5) за 2.18.