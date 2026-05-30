Зверев шестой год подряд выйдет в четвертьфинал «Ролан Гаррос»?

прогноз на матч 1/8 финала Ролан Гаррос

Немец Александр Зверев сыграет против нидерландца Йеспера де Йонга в 1/8 финала Ролан Гаррос. Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Де Йонг — Зверев с коэффициентом для ставки за 2.92.

Де Йонг

Йеспер впервые в карьере вышел в 1/8 финала на турнире «Большого шлема».

На текущем турнире нидерландец не прошел квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

В решающем раунде квалификации де Йонг проиграл представителю США Майклу Чжэну.

Зато в первом круге он одержал победу над чемпионом «Ролан Гаррос»-2015 Стэном Вавринкой — 6:3, 3:6, 6:3. 6:4.

Во втором раунде 25-летний теннисист разгромил 19-летнего итальянца Федерико Чину — 6:3, 6:1, 6:3.

Еще одним сюрпризом стала победа де Йонга над россиянином Кареном Хачановым — 7:5, 5:7, 6:2, 6:7, 6:2.

Интересно, что у де Йонга по-прежнему отрицательный баланс в этом году — 15 побед и 16 поражений.

До этой недели он ни разу в текущем сезоне не побеждал на уровне основного тура.

Зверев

Саша девятый раз подряд вышел в четвертый раунд французского мэйджора.

В стартовом матче немецкий теннисист одержал уверенную победу над французом Бенжаменом Бонзи — 6:3, 6:4, 6:2.

Во втором круге Зверев разгромил чеха Томаша Махача (6:4, 6:2, 6:2), а в третьем обыграл француза Кантена Алиса (6:4, 6:3, 5:7, 6:2).

Зверев выиграл 16 из 20-ти матчей на грунте в текущем сезоне.

На «Мастерсе» в Риме он сенсационно уступил в четвертом круге Лучано Дардери, но зато перед этим дошел до финала в Мадриде и до полуфинала в Монте-Карло и Мюнхене.

После 2020 года Зверев ни разу не проигрывал на «Ролан Гаррос» раньше четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Зверев выйдет в четвертьфинал. На победу де Йонга можно поставить за 11.00.

Прогноз: в прошлом году Саша обыграл Йеспера во втором круге «Ролан Гаррос» со счетом 3:6, 6:1, 6:2, 6:3, а в 2024-м — на грунте в Гамбурге.

Теперь, когда турнир покинули Янник Синнер и Новак Джокович, а Карлос Алькарас и вовсе не приехал в Париж из-за травмы, Зверев понимает, что это его самый большой шанс в карьере выиграть титул на «Большом шлеме».

Вряд ли де Йонг остановит соперника, которого называют главным фаворитом турнира.

