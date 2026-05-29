прогноз на матч третьего круга Ролан Гаррос, ставка за 1.95

Белоруска Арина Соболенко сыграет против представительницы Австралии Дарьи Касаткиной в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 30 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Соболенко — Касаткина с коэффициентом для ставки за 1.95.

Соболенко

Арина восьмой год подряд вышла в третий раунд французского «Шлема».

При этом после 2022 года она пока ни разу не проигрывала на «Ролан Гаррос» раньше 1/4 финала. В прошлом сезоне белоруска дошла до финала, в котором уступила Кори Гауфф.

В первом круге текущего турнира Соболенко одержала победу над Джессикой Боусас Манейро — 6:4, 6:2.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Во втором раунде ее соперницей была француженка Эльза Жакмо — 7:5, 6:2.

Соболенко выиграла шесть из восьми матчей на грунте в этом году.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В конце апреля Арина не смогла защитить титул на «тысячнике» в Мадриде, проиграв американке Хейли Баптист.

На турнира в Риме Соболенко выступила еще хуже, сенсационно уступив в третьем круге 36-летней Соране Кырсте.

Касаткина

Дарья пятый раз за последние шесть лет вышла в третий круг «Ролан Гаррос».

На этом отрезке ее лучшим результатом в столице Франции пока остается сенсационный выход в полуфинал в 2022 году.

В первом круге Касаткина одержала победу над турецкой теннисисткой Зейнеп Сонмез — 6:4, 6:4.

Во втором раунде у нее был напряженный матч против швейцарки Сюзан Бандекки — 7:5, 7:6.

Касаткина выиграла 11 из 15-ти матчей на грунте в этом году. Правда, часть из них она провела на уровне WTA 125.

В начале мая Дарья выиграла турнир в испанском Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан.

На неделе перед французским мэйджором она дошла до четвертьфинала на «пятисотнике» в Страсбурге. На турнирах в Руане, Мадриде и Риме она не выиграла ни одного матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.10, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 6.90.

Прогноз: ранее Арина выиграла семь из девяти матчей против Дарьи. При этом в четырех предыдущих матчах против белоруски Касаткина не взяла ни одного сета.

Единственный вопрос сейчас заключается в том, сможет ли Соболенко разгромить представительницу Австралии.

1.95 Победа Соболенко с форой по геймам (-6,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Соболенко — Касаткина принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой по геймам (-6,5) за 1.95.