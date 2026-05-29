Сможет ли Мбоко выиграть у Киз?

прогноз на матч третьего круга Ролан Гаррос, ставка за 2.41

Представительница Канады Виктория Мбоко сыграет против американки Мэдисон Киз в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 30 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Мбоко — Киз с коэффициентом для ставки за 2.41.

Мбоко

Виктория второй год подряд вышла в третий раунд французского «Шлема».

В прошлом сезоне она не смогла пройти эту стадию, проиграв китаянке Циньвэнь Чжэн.

В этом году Мбоко выиграла 24 из 32-х матчей. Ее баланс на грунте — пять побед и два поражения.

Мбоко пропустила начало грунтового сезона из-за проблем со здоровьем, но очевидно, что сейчас она в оптимальной форме.

На неделе перед «Ролан Гаррос» 19-летняя теннисистка дошла до финала на «пятисотнике» в Страсбурге. В решающем матче она проиграла Эмме Наварро.

Интересно, что ранее в этом сезоне Мбоко выиграла меньше трех матчей только на «тысячнике» в Риме, на котором она уступила во втором круге американке Кэти Макнелли.

Киз

Мэдисон за неделю до «Ролан Гаррос» снялась с турнира в Страсбурге из-за травмы бедра.

Американка получила повреждение в финале турнира WTA 125 в Париже. Чемпионка Australian Open-2025 не смогла завершить решающий матч против Диан Парри.

Судя по первым матчам на этой неделе, Киз удалось восстановиться к французскому «Шлему».

В первом круге она разгромила бельгийку Ханне Вандевинкель - 6:3, 6:0.

Во втором раунде Киз одержала победу над хорваткой Антонией Ружич — 6:4, 6:4.

В этом сезоне 31-летняя американка провела 26 матчей (18 побед, восемь поражений). Ее баланс на грунте — 10 побед и три поражения.

В прошлом году Киз дошла до четвертьфинала «Ролан Гаррос».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мбоко в этом матче можно поставить за 1.74, победу Киз букмекеры предлагают за 2.09.

Прогноз: в январе Виктория выиграла у Мэдисон на харде в Аделаиде со счетом 6:4, 4:6, 6:2.

Вряд ли американка возьмет реванш, учитывая прогресс соперницы. Но ей точно по силам избежать поражения с крупным счетом.

2.41 Победа Мбоко + тотал геймов больше 19,5

Рекомендуемая ставка: победа Мбоко + тотал геймов больше 19,5 за 2.41.