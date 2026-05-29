Представительница Канады Виктория Мбоко сыграет против американки Мэдисон Киз в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 30 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Мбоко — Киз с коэффициентом для ставки за 2.41.
Мбоко
Виктория второй год подряд вышла в третий раунд французского «Шлема».
В прошлом сезоне она не смогла пройти эту стадию, проиграв китаянке Циньвэнь Чжэн.
В этом году Мбоко выиграла 24 из 32-х матчей. Ее баланс на грунте — пять побед и два поражения.
Мбоко пропустила начало грунтового сезона из-за проблем со здоровьем, но очевидно, что сейчас она в оптимальной форме.
На неделе перед «Ролан Гаррос» 19-летняя теннисистка дошла до финала на «пятисотнике» в Страсбурге. В решающем матче она проиграла Эмме Наварро.
Интересно, что ранее в этом сезоне Мбоко выиграла меньше трех матчей только на «тысячнике» в Риме, на котором она уступила во втором круге американке Кэти Макнелли.
Киз
Мэдисон за неделю до «Ролан Гаррос» снялась с турнира в Страсбурге из-за травмы бедра.
Американка получила повреждение в финале турнира WTA 125 в Париже. Чемпионка Australian Open-2025 не смогла завершить решающий матч против Диан Парри.
Судя по первым матчам на этой неделе, Киз удалось восстановиться к французскому «Шлему».
В первом круге она разгромила бельгийку Ханне Вандевинкель - 6:3, 6:0.
Во втором раунде Киз одержала победу над хорваткой Антонией Ружич — 6:4, 6:4.
В этом сезоне 31-летняя американка провела 26 матчей (18 побед, восемь поражений). Ее баланс на грунте — 10 побед и три поражения.
В прошлом году Киз дошла до четвертьфинала «Ролан Гаррос».
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Мбоко в этом матче можно поставить за 1.74, победу Киз букмекеры предлагают за 2.09.
Прогноз: в январе Виктория выиграла у Мэдисон на харде в Аделаиде со счетом 6:4, 4:6, 6:2.
Вряд ли американка возьмет реванш, учитывая прогресс соперницы. Но ей точно по силам избежать поражения с крупным счетом.
Рекомендуемая ставка: победа Мбоко + тотал геймов больше 19,5 за 2.41.