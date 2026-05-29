прогноз на матч третьего круга Ролан Гаррос, ставка за 1.92

Американка Ива Йович сыграет против японки Наоми Осаки в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 30 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Йович — Осака с коэффициентом для ставки за 1.92.

Йович

Ива впервые в карьере вышла в третий раунд французского «Шлема».

В первом круге американская теннисистка одержала победу над филиппинкой Александрой Эалой — 6:4, 6:2.

Во втором раунде Йович, вопреки ожиданиям, разгромила Эмму Наварро — 6:3, 6:0.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Йович провела 12 матчей на грунте в текущем сезоне.

Ее лучшим результатом на данном покрытии в этом году пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Чарлстоне.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

На «тысячнике» в Мадриде Ива уступила в третьем круге Лейле Фернандес, а в Риме ее остановила Кори Гауфф на стадии 1/8 финала.

На «пятисотнике» в Страсбурге Йович проиграла в стартовом матче Эмме Наварро.

Осака

Наоми вышла в третий круг «Ролан Гаррос» впервые с 2019 года.

При этом ранее она ни разу не выигрывала на французском «Шлеме» больше двух матчей.

В первом раунде текущего турнира японская теннисистка одержала победу над 38-летней немкой Лаурой Зигемунд — 6:3, 7:6.

Во втором круге Осака выиграла у хорватки Донны Векич — 7:6, 6:4.

Осака провела пока 16 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 11 побед и пять поражений.

В конце апреля Наоми дошла до четвертого круга на «тысячнике» в Мадриде, обыграв Камилу Осорио и Ангелину Калинину. В 1/8 финала она уступила Арине Соболенко (7:6, 3:6, 2:6).

На турнире в Риме Осака выиграла у Евы Лис и Дианы Шнайдер, после чего разгромно проиграла Иге Свентек (2:6, 1:6).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Йович в этом матче можно поставить за 1.97, победу Осаки букмекеры предлагают за 1.83.

Прогноз: это один из тех случаев, когда практически невозможно предсказать исход матча. Оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов. Есть все основания утверждать, что матч между Йович и Осакой не разочарует болельщиков.

1.92 Тотал геймов больше 22,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Йович — Осака принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.