прогноз на матч третьего круга Ролан Гаррос, ставка за 2.00

Гречанка Мария Саккари сыграет против польки Майи Хвалиньской в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 30 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Саккари — Хвалиньская с коэффициентом для ставки за 2.00.

Саккари

Мария вышла в третий раунд французского «Шлема» четвертый раз в карьере и впервые с 2021 года, когда она добралась до полуфинала.

В первом круге теннисистка из Греции одержала сенсационную победу над чешкой Линдой Носковой — 7:5, 7:6.

Во втором раунде Саккари совершила камбэк в матче против американки Клер Лю — 6:7, 6:3, 6:3.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Саккари всего лишь второй раз в сезоне выиграла два подряд матча на уровне основного тура.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Лучшим результатом экс-третьей ракетки мира в этом году пока остается выход в полуфинал «тысячника» в Дохе.

При этом на грунте у нее пока отрицательный баланс — три победы и четыре поражения. Саккари не выиграла ни одного матча в Чарлстоне, Мадриде и Страсбурге, а в Риме уступила во втором круге Елене Рыбакиной.

Хвалиньская

Майя тем временем впервые в карьере вышла в третий круг турнира «Большого шлема».

Польская теннисистка пробилась в основную сетку «Ролан Гаррос» через квалификацию. В решающем отборочном матче она обыграла нидерландку Сюзан Ламенс.

В первом раунде основного турнира Хвалиньская одержала сенсационную победу над китаянкой Циньвэнь Чжэн — 6:4, 6:0.

Еще одним сюрпризом стала уверенная победа 24-летней польки над бельгийкой Элизой Мертенс. Этот матч тоже завершился со счетом 6:4, 6:0.

До этой недели лучшим результатом Хвалиньской в текущем сезоне был выход в четвертьфинал на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.

Хвалиньская занимает 114-е место в рейтинге WTA. Выше 113-й строчки она пока не поднималась.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Саккари в этом матче можно поставить за 2.04, победу Хвалиньской букмекеры предлагают за 1.77.

Прогноз: полька чересчур уверенно провела матчи против Чжэн и Мертенс, но сейчас все равно нет уверенности, что она остановит еще одну опытную соперницу. Все-таки Саккари тоже неплохо играла в предыдущих раундах. Поэтому оптимальной будет ставка без учета исхода.

2.00 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Саккари — Хвалиньская принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.00.