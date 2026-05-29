Анисимова неприятно удивит в матче с Парри?

прогноз на матч третьего круга Ролан Гаррос, ставка за 2.01

Американка Аманда Анисимова сыграет против француженки Диан Парри в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 30 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Парри — Анисимова с коэффициентом для ставки за 2.01.

Парри

Диан второй раз в карьере вышла в третий раунд домашнего мэйджора.

В 2022-м французская теннисистка не смогла пройти эту стадию, проиграв американке Слоан Стивенс.

В первом круге текущего турнира Парри одержала волевую победу над украинкой Ангелиной Калининой — 0:6, 6:2, 6:4.

Во втором раунде Парри одержала победу над американкой Энн Ли — 6:3, 6:4.

Парри выиграла семь из 12-ти матчей на грунте в этом году.

Диан не выиграла ни одного матча в Руане, Мадриде, Сен-Мало и Париже, тогда как на турнире WTA 125 в Париже она стала чемпионкой.

На неделе перед «Ролан Гаррос» Парри проиграла во втором раунде 37-летней китаянке Шуай Чжан.

Анисимова

Аманада провела пока два неполных матча на текущем турнире.

В первом круге американская теннисистка разгромила франуженку Сару Ракотоманга — 6:3, 6:1.

Во втором раунде Анисимова встречалась с Юлией Грабер. Первые сет она забрала со счетом 6:0, а перед началом второй партии австрийка снялась с матча.

Анисимова не играла на грунте перед «Ролан Гаррос» из-за травмы запястья. Именно по этой причине ей пришлось пропустить престижные турниры в Штутгарте, Мадриде и Риме.

В текущем сезоне Аманда выиграла 13 из 19-ти матчей, а ее лучшим результатом пока остается выход в четвертьфинал Australian Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Парри в этом матче можно поставить за 4.40, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 1.21.

Прогноз: вероятно, Анисимова подтвердит статус фаворитки, но при этом не факт, что ей удастся обыграть француженку с разгромным счетом.

2.01 Победа Анисимовой + тотал геймов больше 18,5

Рекомендуемая ставка: победа Анисимовой + тотал геймов больше 18,5 за 2.01.