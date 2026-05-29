Россиянка Анна Калинская сыграет против колумбийки Камилы Осорио в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 30 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Калинская — Осорио с коэффициентом для ставки за 1.94.
Калинская
Анна впервые вышла в третий раунд французского «Шлема».
В первом круге российская теннисистка разгромила полуфиналистку прошлогоднего розыгрыша «Ролан Гаррос» Лоис Буассон — 6:2, 6:2.
Во втором раунде Калинская одержала победу над 18-летней соотечественницей Алиной Корнеевой — 7:6, 6:4.
В текущем сезоне Калинская провела девять матчей на грунте. На этом отрезке у нее шесть побед и три поражения.
В начале апреля 28-летняя россиянка дошла до четвертьфинала на «пятисотнике» в Чарлстоне. В Мадриде она проиграла в стартовом матче Далме Галфи.
На «тысячнике» в Риме Калинская обыграла Катерину Синякову и Белинду Бенчич, после чего разгромно уступила Алене Остапенко.
До сих пор в этом году Анна смогла выиграть больше одного матча только на «тысячнике» в Дохе, котором она дошла до четвертьфинала.
Осорио
Камила тоже впервые в карьере прошла два раунда на «Ролан Гаррос».
В первом круге колумбийская теннисистка одержала уверенную победу над россиянкой Екатериной Александровой — 6:2, 6:4.
Во втором раунде у Осорио был тяжелейший матч против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой — 7:5, 6:7, 7:5.
Осорио провела 14 матчей на грунте в этом сезоне. На этом отрезке у нее девять побед и пять поражений.
На неделе перед «Ролан Гаррос» 24-летняя колумбийка дошла до четвертьфинала на турнире WTA 250 в Рабате.
Перед этим Осорио остановилась в шаге от финала на турнире WTA 125 в Парме.
В отличие от Калинской, Осорио пока ни разу в этом году не выигрывала больше двух матчей подряд на уровне основного тура.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Калинскую в этом матче можно поставить за 1.82, победу Осорио букмекеры предлагают за 1.98.
Прогноз: ранее Анна выиграла только один из трех матчей против колумбийке.
Их предыдущая встреча состоялась осенью 2025-го на «тысячнике» в Пекине и завершилась победой Осорио со счетом 6:1, 4:6, 6:4.
Вероятно, они снова проведут больше 20 геймов. Оптимальной будет ставка без учета исхода.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.94.