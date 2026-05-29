Сможет ли Калинская выйти в 1/8 финала «Ролан Гаррос»?

прогноз на матч третьего круга Ролан Гаррос, ставка за 1.94

Россиянка Анна Калинская сыграет против колумбийки Камилы Осорио в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 30 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Калинская — Осорио с коэффициентом для ставки за 1.94.

Калинская

Анна впервые вышла в третий раунд французского «Шлема».

В первом круге российская теннисистка разгромила полуфиналистку прошлогоднего розыгрыша «Ролан Гаррос» Лоис Буассон — 6:2, 6:2.

Во втором раунде Калинская одержала победу над 18-летней соотечественницей Алиной Корнеевой — 7:6, 6:4.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В текущем сезоне Калинская провела девять матчей на грунте. На этом отрезке у нее шесть побед и три поражения.

В начале апреля 28-летняя россиянка дошла до четвертьфинала на «пятисотнике» в Чарлстоне. В Мадриде она проиграла в стартовом матче Далме Галфи.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

На «тысячнике» в Риме Калинская обыграла Катерину Синякову и Белинду Бенчич, после чего разгромно уступила Алене Остапенко.

До сих пор в этом году Анна смогла выиграть больше одного матча только на «тысячнике» в Дохе, котором она дошла до четвертьфинала.

Осорио

Камила тоже впервые в карьере прошла два раунда на «Ролан Гаррос».

В первом круге колумбийская теннисистка одержала уверенную победу над россиянкой Екатериной Александровой — 6:2, 6:4.

Во втором раунде у Осорио был тяжелейший матч против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой — 7:5, 6:7, 7:5.

Осорио провела 14 матчей на грунте в этом сезоне. На этом отрезке у нее девять побед и пять поражений.

На неделе перед «Ролан Гаррос» 24-летняя колумбийка дошла до четвертьфинала на турнире WTA 250 в Рабате.

Перед этим Осорио остановилась в шаге от финала на турнире WTA 125 в Парме.

В отличие от Калинской, Осорио пока ни разу в этом году не выигрывала больше двух матчей подряд на уровне основного тура.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Калинскую в этом матче можно поставить за 1.82, победу Осорио букмекеры предлагают за 1.98.

Прогноз: ранее Анна выиграла только один из трех матчей против колумбийке.

Их предыдущая встреча состоялась осенью 2025-го на «тысячнике» в Пекине и завершилась победой Осорио со счетом 6:1, 4:6, 6:4.

Вероятно, они снова проведут больше 20 геймов. Оптимальной будет ставка без учета исхода.

1.94 Тотал геймов больше 22,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч Калинская — Осорио принесёт прибыль 940₽, общая выплата — 1940₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.94.