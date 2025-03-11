Назло трибунам. Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории России

9 марта 2025 года Артём Дзюба побил рекорд результативности для российских футболистов за всю историю. Теперь у нападающего тольяттинского «Акрона» в активе 234 мяча. По этому показателю он обошел Александра Кержакова, забившего на один мяч меньше. Вспоминаем основные вехи карьеры Дзюбы и анализируем, как ему удалось достичь столь высокого результата.

Ранние годы в «Спартаке»

Дебютировал Артём в «Спартаке» в 17 лет в 2006-м году в матче с «Сатурном». Начало карьеры форварда ничем не предсказывало того, что из молодого футболиста вырастет лучший бомбардир в истории России. Уже в следующем сезоне Артём стал игроком основного состава, забив пять голов.

Первый свой гол Дзюба забил в пятом туре сезона-2007, поразив ворота «Томи». В основном в начале карьеры Дзюбу использовали как таранного нападающего, пользуясь преимуществом его роста в 197 сантиметров.

Артем Дзба в 2007 году globallookpress.com

В сезоне-2008 Артём запомнился важными еврокубковыми голами, дважды поразив ворота «Тоттенхэма». «Спартак» тогда не смог пройти групповой этап последнего розыгрыша Кубка УЕФА, но молодой российский форвард мог впервые запомниться европейским болельщикам из топовых футбольных стран по этому дублю.

Скандал с украденными деньгами и аренда в «Томь»

Летом 2009 года на сборах «Спартака» в Австрии во время игры красно-белых в карты исчезли все деньги, поставленные на кон. Главным обвинителем Дзюбы стал Владимир Быстров. Капитан «Спартака» того времени Мартин Йиранек нашел 23 000 рублей в карманах у Артёма.

С тех пор показания сторон менялись, впоследствии Быстров говорил о 15 000 рублей и заявил о том, что конфликт с Дзюбой исчерпан, и они здоровались в сборной. Как бы то ни было, вскоре после этого Артём отправился в аренду в «Томь».

Дзюба в «Томи» globallookpress.com

В томском клубе Дзюба пересекся с Валерием Непомнящим, увидевшим в форварде нечто большее, чем исполнителя амплуа таранного нападающего. Дзюба часто играл в подыгрыше, и именно бывший главный тренер сборной Камеруна раскрыл в нем первым то качество, за которое впоследствии его будут ценить Валерий Карпин и Сергей Семак. Одно время Дзюба использовался в качестве поддержки Сергею Корниленко, и был способен играть чуть в глубине, тонко ассистируя партнеру.

За две аренды в Томске Дзюба впервые в карьере стал по-настоящему основным нападающим своего клуба. В это время Артём забил 14 мячей и сделал восемь результативных передач в 35 матчах.

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«"Томи" и Непомнящему я многим обязан, но сам факт аренды очень задел. Кстати, будь я такой уж плохой, неужели люди, подобные Валерию Кузьмичу, находили бы со мной общий язык?» — вспоминал Артём свой период в Томске.

Возвращение в «Спартак», «тренеришка» и аренда в Ростов-на-Дону

В переходном сезоне-2011/12 Дзюба вернулся в «Спартак». Несмотря на то, что отношения с Валерием Карпиным были не идеальными ещё со времен скандала с деньгами, тренер доверился футболисту в переходном сезоне. Это был первый период в «Спартаке», когда Дзюба играл много.

В большинстве матчей переходного сезона чемпионата России Артём играл на позиции оттянутого нападающего. Неплохо проявил себя в еврокубках, забил «Базелю» и «Порту». В Премьер-лиге в длинном переходном сезоне Дзюба, которому тогда исполнилось 23 года, провёл 41 матч, забил 11 голов и сделал восемь голевых передач.

Форварду удалось забить гол в матче с «Локомотивом», выведший спартаковцев в Лигу чемпионов. Именно тогда Артём дебютировал в сборной, выйдя на поле в товарищеской игре против греков. Однако в целом Дику Адвокату Дзюба в сборной не был нужен, и эта игра так и осталась единственным матчем форварда при голландском тренере.

В сезоне-12/13 под началом Унаи Эмери Дзюба также порой выходил оттянутым нападающим, а затем потерял место в основе со сменой схемы, уступив Эммануэлю Эменике.

Унаи Эмери и Артем Дзюба globallookpress.com

Короткая эра испанца в клубе создала недолгую надежду на то, что в «Спартак» пришел специалист европейского уровня, но этот специалист очень быстро познал реалии российского футбола. Завершением эры Эмери в «Спартаке» стала брошенная в сердцах после разгрома от «Динамо» и быстро ставшая легендарной цитата Дзюбы: «Пусть говорит наш тренеришка».

«Спартак» снова возглавил Валерий Карпин, с которым у Дзюбы продолжали оставаться напряженными отношения. Тренер списал футболиста из-за смены схемы: Валерий Георгиевич хотел играть по игровой модели 4-3-3, где конкуренты Артёма за место в основе выглядели сильнее, а позиции оттянутого форварда не подразумевалось.

Дзюба признался, что Карпин жестко с ним разговаривал: «Продлевай контракт, а то я тебя загною. Ты закончишь с футболом, я тебя зарою, никогда нигде не всплывешь. Ты как футболист кончился». Впоследствии, в 2015-м году, случайно пересекшиеся в отеле Карпин и Дзюба едва не подрались друг с другом.

Дзюба в «Ростове» globallookpress.com

В сезоне-13/14 Артём отправился в аренду в «Ростов». Под раскрепощающим руководством Миодрага Божовича Дзюба выдал лучший сезон на тот момент, забив семнадцать мячей и уступив по этому показателю только Сейду Думбия. Пиком того «Ростова» стало завоевание Кубка страны, выигранного по пенальти у «Краснодара».

Последнее возвращение в «Спартак» и новый скандал

Вернулся в «Спартак» Артём уже при Мурате Якине, и старт сезона 14/15 получился удачным с попаданием в сборную. Однако затем футболист отказался от продления контракта с «красно-белыми» и затем подписал контракт с «Зенитом», который начал действовать с лета 2015 года. Весеннюю часть чемпионата форвард провёл в новой аренде в «Ростове», но неудачной.

Зато Дзюба влип в очередной скандал. В марте 2015 года Артёма и телеведущую Марию Орзул застали целующимися в машине. К тому времени Дзюба был женат и имел ребенка.

Артем Дзюба globallookpress.com

Сам Артём прокомментировал эту ситуацию следующим образом: «Это был большой урок для меня. Пожалуй, даже хорошо, что это произошло. Осознал, что я могу потерять, что не стоит даже задумываться о таком. Мне было очень стыдно перед своей женой».

Ранний период в «Зените», повышение в статусе и аренда в Тулу

С самого первого сезона Артём начал доказывать свою необходимость питерскому клубу. По его выступлениям стало видно, что он очень мотивирован заиграть в петербургском клубе. В первом же сезоне Дзюба забил 23 мяча во всех турнирах, включая шесть — в Лиге чемпионов. Он установил бомбардирский рекорд для россиян в рамках одного розыгрыша турнира.

Связка с Халком разорвала обороны соперников лиги, несмотря на то, что «Зенит» закончил чемпионат лишь третьим. Это позволило ему поехать на Евро-2016 в роли основного форварда. Также уже в «Зените» Артём забил свой сотый гол в карьере.

Дзюба в «Зените» globallookpress.com

При Мирче Луческу Дзюба стал капитаном команды. Однако с Роберто Манчини бомбардир не сработался. Позже в одном из своих интервью Дзюба сказал, что «не считает Манчини тренером. Он бизнесмен, дипломат — возможно». Артём при итальянском тренере проиграл конкуренцию за место в стартовом составе и был вынужден отправиться в аренду в Тулу.

В это время Дзюба не вызывался Станиславом Черчесовым в сборную страны. До долгожданного домашнего чемпионата мира — полгода. Есть сомнительные отношения со Станиславом Черчесовым и показанный ему жест «усы» в ролике в соцсетях. Нет места в основе топ-клуба.

Дзюба в тульском «Арсенале» globallookpress.com

Зато есть в «Арсенале» Миодраг Божович, однажды уже спасавший карьеру Дзюбы в «Ростове». Артём действительно перезапустил свою карьеру — десять матчей, шесть мячей и вызов в сборную. На турнир его жизни.

Чемпионат мира-2018. Дзюба — народный герой

Не все даже сейчас вспомнят, что Артём подходил к турниру в качестве запасного форварда сборной — основным был Фёдор Смолов. Однако Дзюба так успешно заменил нападающего «Краснодара», что в дальнейшем стал безоговорочно основным форвардом команды.

На чемпионате мира Артём забил три мяча и сделал две голевые передачи, но больше всего запомнился празднованием в виде «воинского приветствия», ролью «народного парня» и речью перед серией пенальти в матче с Хорватией.

Станислав Черчесов и Артем Дзюба globallookpress.com

По итогам турнира Дзюба вошёл в сборную ESPN среди футболистов, достигших наибольшего прогресса на чемпионате мира. Многие болельщики, только начавшие смотреть футбол с домашнего чемпионата мира, называли Дзюбу своим любимым российским игроком.

Лучше всего тот этап жизни Артёма отметит тот факт, что в 2018 году он вошел в десятку самых популярных людей России по версии «Яндекса»

Возвращение в «Зенит» и серия чемпионств

После чемпионата мира Дзюба триумфально вернулся в «Зенит». Тем летом ему исполнилось 30 лет, и он ещё ни разу не выигрывал чемпионат России. Это недоразумение он исправил в первом же сезоне после чемпионата мира.

«Зенит» Сергея Семака стал гегемоном на внутренней арене, и Артём стал четырехкратным чемпионом России. В каждом из этих сезонов он забивал в еврокубках, доведя количество голов на международной арене до 24 — больше за российские клубы забивали только Вагнер Лав и Александр Кержаков.

Артем Дзюба в «усах победы» globallookpress.com

Параллельно с этим Дзюба стабильно отличался за сборную. При Станиславе Черчесове он настрелял 19 мячей за национальную команду, прибавив их к имевшимся одиннадцати и сравнявшись с Александром Кержаковым по забитым мячам за национальную команду (по 30).

Впрочем, вскоре народная любовь, полученная на чемпионате мира, сменилась на критику из-за непростого нрава Дзюбы — вы же помните акцию российских болельщиков на матче в Сан-Марино.

В сборной Артём вряд ли станет безоговорочно лучшим снайпером — Валерий Карпин не привлекает его в национальную команду, притом скорее из-за возраста. При этом Дзюбы не было в национальной сборной даже в отборочных играх чемпионата мира-2022 под началом Карпина. Выводы, как говорится, делайте сами.

В «Зените» Дзюба проявил себя разнообразным нападающим. Во время начала карьеры в городе на Неве он чаще всего был адресатом передач Халка. После прихода Сердара Азмуна в начале 2019 года Артём превратился во второго нападающего, и его основной задачей стало ассистировать иранцу.

Артем Дзюба globallookpress.com

В этом и следующем сезоне Дзюба дважды подряд становился лучшим ассистентом чемпионата, став первым, кому удалось отстоять этот титул. И это мы говорим о гиганте с ростом 197 сантиметров и весом 98 килограммов. Артём справлялся и с прямыми обязанностями, став лучшим бомбардиром лиги в сезонах 2019/2020 и 2020/2021.

Артём удивительно пластичный и разносторонний игрок для форварда своего формата. И обесценить это не смогли ни интимные видео, появившиеся в интернете, ни шуточные, с оттенком похабцы, празднования чемпионского титула с Сердаром Азмуном.

В четвертом чемпионском сезоне Дзюба не всегда стал попадать в стартовый состав команды. Сергей Семак порой перестраивал игру на схему с одним нападающим, коим был Азмун, а после ухода иранца свое игровое время получили зимние новички Юри Алберто и Иван Сергеев.

Артёму не предложили контракта на улучшенных условиях, и он отправился в Турцию, в амбициозный «Адана Демирспор». Впоследствии Артём критиковал Семака за малое игровое время, а руководство «Зенита» — за массовое приобретение бразильских футболистов. Во время выступлений за «Локомотив» Дзюба не пожал руку главному тренеру «сине-бело-голубых».

Поздний Дзюба: неудачи в Турции, хороший первый сезон в «Локомотиве» и рекорд в «Акроне»

В Турции Артём не закрепился. Главный тренер «Аданы» Винченцо Монтелла предпочитал схему с ложной девяткой без нападающего, поэтому россиянин отметился лишь одним голом в пяти матчах.

Дзюба против «Фенербахче» globallookpress.com

С тех пор Дзюба с трудом искал себе клуб: от него отказались в «Торпедо» и «Пари НН». Зато принял к себе кризисный «Локомотив». Сразу же Дзюба оформил хет-трик в ворота «Ростова», а всего за 11 матчей чемпионата забил 8 мячей за «железнодорожников». Казалось, в 34 года Дзюба заново нашел себя, однако в следующем сезоне Артём забил только четыре мяча, тормозя и ограничивая атаки быстрой молодой «красно-зеленой» команды.

В начале сезона-23/24 Артём умудрился поссориться с одним из журналистов «РБ Спорт», процитировавшего тезис Игоря Шалимова о том, что Дзюба не забьет до зимнего перерыва больше двух голов. Футболист перешёл на угрозы: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну, если еще раз подойдешь».

Отношения с «Локомотивом» Дзюба после ухода из клуба по традиции испортил, назвав главного тренера москвичей Михаила Галактионова «трусливеньким и мнительным, хоть и хорошим человеком».

Артем Дзюба в «Акроне» globallookpress.com

Дзюбу подобрал «Акрон», где Артём по-настоящему кайфует от футбола в 36 лет. Побил бомбардирский рекорд Александра Кержакова, а ещё через четыре результативных действия догонит по голам и передачам за всю историю Дмитрия Лоськова.

Перед нами — история футболиста с сильным характером, из-за своего крутого нрава нажившего себе хейтеров. Артём Дзюба восставал из низов тогда, когда многие из футбольной тусовки в него не верили. Что в «Томи» после скандального эпизода в «Спартаке», что в «Ростове» после проигрыша конкуренции Эммануэлю Эменике и Юре Мовсисяну в стане «красно-белых», что в тульском «Арсенале», когда «Зенит» посчитал более подходящим нападающим Антона Заболотного.

Карьера Дзюбы должна была по-тихому заканчиваться после провала в Турции, когда его не хотел брать даже Андрей Талалаев в обреченное на вылет из РПЛ «Торпедо». Однако он выдал ещё один годный год в «Локомотиве».

Артем Дзюба — это главный нападающий России второй половины 2010-х — начала 2020-х. Да, он не смог построить европейскую карьеру в топовом чемпионате, как его предшественники Роман Павлюченко, Павел Погребняк и Александр Кержаков. Последнему, для его голевых подвигов пришлось провести меньше матчей за карьеру, но больше встреч за национальную сборную.

Артем Дзюба и Александр Кержаков globallookpress.com

Кержакову приходилось играть с более статусными соперниками и в менее однополярном чемпионате, однако Дзюба заслужил свой рекорд. За то, как вышел на игровой пик в районе 28-30 лет. За то, что трудолюбием и характером пробивал дорогу к своим достижениям.