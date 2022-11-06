ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Турецкое фиаско. Дзюба провалился в «Адана Демирспор»

    Почему российский форвард покидает турецкий клуб и что ждет его дальше?

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Артём Дзюба Суперлига Турции Футбол Турции Адана Демирспор Фенербахче РПЛ Футбол России ФНЛ — Первая лига Зенит Рубин Торпедо Трансферы
    Вся лентаСамое главное
    Артем ДзюбаТурецкое фиаско. Дзюба провалился в «Адана Демирспор» Коста-РикаВ ожидании ЧМ-2022. «Лос Тикос» снова готовы удивлять? Василий ЛомаченкоГодовалый простой Ломаченко, кажется, и не заметил. Василий прошел Ортиса и теперь идет за головой непобедимого Хэйни
  • 22:07
    • Гол Фелипе Андерсона принес «Лацио» победу в римском дерби
  • 21:31
    • Дубль Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Тоттенхэмом»
  • 21:10
    • «Ростов» победил «Динамо» в матче 16-го тура РПЛ
  • 18:28
    • «Торпедо» уступило «Крыльям Советов»
  • 23:04
    • 19-летний Руне обыграл Джоковича и выиграл турнир серии «Мастерс» в Париже
  • 21:42
    • «Лилль» и «Ренн» сыграли вничью
  • 20:00
    • «Байер» забил 5 голов в ворота «Униона»
    Все новости спорта
    Артем Дзюба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба
    В воскресенье, 6 октября в российских СМИ появилась новость о том, что нападающий Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демиспор» по обоюдному согласию сторон.
    Несмотря на то, что ни игрок, ни клуб пока не подтвердили этого, но и опровержения также не последовало, а значит, скорее всего, это правда.

    На это и намекает развитие карьеры Дзюбы в турецком клубе, а точнее его отсутствие. Российский форвард подписал контракт с турецким клубом летом 2022 года, после того как истекло его соглашение с «Зенитом» и он стал свободным агентом.

  • Турецкий «Локомотив» и конкуренция с Балотелли. Куда уехал Дзюба перезапускать карьеру?
  • Все, что нужно знать об «Адана Демирспор» — новой команде нападающего сборной России
  • 19/08/2022

    • Артем дебютировал за новый клуб 22 августа, выйдя в стартовом составе на матч с «Фенербахче» (2:4) в 3-м туре чемпионата Турции.

    Российский форвард провел на поле 87 минут и забил гол, добив в пустые ворота и так летевший туда после удара нигерийца Генри Оньекуры мяч.

    Эта встреча осталась пиком турецкой карьеры Дзюба, которая после этого покатилась под откос — в следующей встрече с «Умраниеспором» он также попал в стартовый состав, но был заменен уже в перерыве, ни разу не пробив и получив желтую карточку. По версии WhoScored он стал худшим игроком встречи.

    Дзюба в стартовом составе дебютного матча
    AdsKulubu

    После этого его игровое время неуклонно сокращалось. В третьем матче он уже не попал в старт, выйдя на замену и нанеся за 27 минут лишь один удар, а в последних семи матчах «Адана Демиспор» в Суперлиге на его счету всего 6 минут. При этом в двух последних турах Артему не нашлось места даже на скамейке запасных.

    Один раз Дзюба попал в основу в кубковой игре против команды из третьего дивизиона, котору «Адана» обыграла со счетом 5:0. Но и там Артем не сумел отличиться и был заменен сразу после перерыва.

    Уход был неизбежен. Основной причиной расставания игрока с клубом называют задержки по зарплате — якобы футболисту до сих пор не пришли выплаты за сентябрь и октябрь.

    Дзюба против «Фенербахче»
    AdsKulubu

    По утверждению Sport24, при расторжении договора был подписан новый с графиком платежей, согласно которому до конца января-февраля финансовые вопросы должны быть разрешены.

    Впрочем, согласно другому источнику, никаких проблем с зарплатами в клубе нет, а расторжение контракта с Дзюбой — инициатива именно «Адана Демирспор». Артем получил последнюю зарплату и покинул клуб по соглашению сторон.

    Почему же карьера россиянина в турецком клубе не сложилась?

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Растренированность

    Все началось не лучшим образом — в Турцию Дзюба приехал совершенно растренированным. Вместо подготовки к сезону россиянин был занят тем, что перебирал варианты продолжения карьеры.

    Так, из-за недостаточно высокой зарплаты он не смог договориться с «Фенербахче» и отбросил предложение бельгийского «Юниона», который сейчас сенсационно вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места.

    Артем Дзюба
    AdsKulubu

    Россиянин сначала поддерживал форму самостоятельно, а потом на какое-то время форварда пригрели «Рубин» и Леонид Слуцкий. Дзюба тренировался с казанцами, но этого оказалось недостаточно

    Артем думал, что в новом клубе ему дадут время на адаптацию, но никто не стал возиться с дорогостоящим легионером — от него ждали профессионализма и стабильных результатов. Не дождались.

    Слабый уровень

    В Турции Дзюба столкнулся с суровой реальностью — можно быть первым парнем на селе, особенно играя за набитый звездами «Зенит», но оказывается, что быть звездой довольно слабого чемпионата России недостаточно, чтобы преуспевать на европейском уровне.

  • В ожидании ЧМ-2022. «Лос Тикос» снова готовы удивлять?
  • Представляем второго участника группы E на чемпионате мира в Катаре — сборную Коста-Рики
  • Сегодня

    • Да, турецкая Суперлига не входит в «Большую пятерку» европейских чемпионатов, но относиться снисходительно к ней не стоит — это быстрый и атлетичный турнир.

    Помимо звездных ветеранов, которые традиционно отправлялись доигрывать в Турцию, в последние годы в Суперлиге полно талантливой молодежи и не закрепивших в топовых лигах сильных игроков.

    Последний взлет своей карьеры Артем Дзюба прошел на ЧМ-2018, после чего его карьера и форма медленно пошли под гору — в последние пару сезонов он потерял место в основе «Зенита». Да, чемпиона России, да напичканного бразильскими звездами, но регулярно неконкурентоспособного в Европе.

    Артем Дзюба
    AdsKulubu

    Трудно было ожидать, что 34-летний форвард севший на лавку в РПЛ, вдруг начнет блистать в более сильном первенстве — не те физические кондиции и скорости, только амбиции остались прежними.

    Надежда была лишь на импульс, который придаст игроку смена обстановки и выход из зоны комфорта, но они не оправдались.

    Не вписался в схему клуба

    В прошлом сезоне «Адана Демиспор» играла по схеме 4-2-3-1 или 4-1-4-1, с одним центрфорвардом — Марио Балотелли.

    Винченцо Монтелла, подхвативший команду после ухода Самета Айбаба, не стал ничего кардинально менять, благо с Балотелли он нашел общий язык лучше своего предшественника.

  • В ожидании ЧМ-2022. Возрождение «Красной фурии»
  • Представляем первого участника группы E на чемпионате мира в Катаре — сборную Испании
  • 03/11/2022

    • В такой ситуации у Дзюбы вполне были шансы закрепиться в составе, особенно учитывая слухи о скором уходе Супер-Марио, с которым пришлось бы конкурировать. Вот только с уходом итальянца, исчезла и ставка на габаритного центрфорварда.

    И Дзюба, и мощный конголезский бомбардир Бритт Ассомбалонг, который в прошлом сезоне был дублером Балотелли, не впечатлили Монтеллу на старте сезоне, и тренер был вынужден использовать схему с «ложной девяткой», которая внезапно принесла успех.

    Артем Дзюба
    AdsKulubu

    Сейчас «Адана Демиспор» играет в скоростной футбол низом, юркие вингеры нацелены не на передачу центрфорварду, а на смещение в центр и удар. В результате команда уже на четвертом месте, а голы забивает атакующий хавбек Юнес Беланда.

    Тяжелый и медленный Дзюба же в новую схему совершенно не вписывается и не тянет скорости турецкого клуба.

    Слишком дорогой лавочник

    Как уже упоминалось ранее, летом Дзюба был очень придирчив при выборе клуба и касалось это в основном зарплаты. В результате, самым щедрым стала «Адана Демиспор», предложившая россиянину оклад в 1,5 миллиона евро.

    По меркам турецкой Суперлиги — не запредельная зарплата, но она сделала россиянина самым высокооплачиваемым игроком команды. А с учетом того, что он перестал попадать даже в заявку команды, напряжение низбежно начало расти.

    Артем Дзюба
    AdsKulubu

    «Даже если продашь 100 тысяч футболок за год, не окупишь даже правую ногу Дзюбы», — жаловался турецкой прессе президент клуба Мурат Санджак. И это при том, что раньше он хвастался, что гонорар Артёма удалось отбить, продав 3803 футболки.

    Но за пару месяцев российский форвард превратился из удачного вложения в неподъемную обузу, и расставание назревало.

    Что дальше?

    Куда теперь подастся российский форвард? В Европе после турецкого фиаско вариантов станет еще меньше, к тому же придется значительно умерить свои финансовые аппетиты.

  • GOAT Again: почему Месси может снова быть лучшим игроком в мире
  • Звезда ПСЖ восстановилась после неудачного сезона и снова засияла
  • 02/11/2022

    • Теперь отброшенное летом предложение «Юниона» с полумиллионой зарплатой уже не будет выглядеть недостойным рассмотрения, а о 1,2 миллионах от «Фенербахче» останется только мечтать.

    Ранее в прессе появлялась информация об интересе выступающей в Серии В итальянской «Венеции». Исполнительный директор клуба Александер Мента даже подтвердил это, но уточнил — все будет зависеть от ряда обстоятельств, в первую очередь тех самых денежных. «Венеция» ведет борьбу за выживание и лишние траты ей не по карману.

    Небольшим подспорьем для Дзюбы может послужить зимнее трансферное окно, когда клубы, неудачно начавшие сезон, будут экстренно искать усиление, а тесные рамки бюджетов заставят рассмотреть все предложения свободных агентов.

    Артем Дзюба
    AdsKulubu

    Если же с Европой не срастется, всегда можно вернуться в Россию. Вот только и там набор вариантов становится все более ограниченным — о топ-клубах можно забыть, а аутсайдеры не потянут зарплату Дзюбы.

    В СМИ уже появились слухи о возможном переходе Артема в «Торпедо», и это вполне рабочий вариант — автозаводцев надо тянуть на себе, и этот вызов вполне может взбодрить затухающую звезду .

    Еще одним реальным вариантом является «Рубин». Да, придется переступить через психологический барьер и принять, что твой уровень — Первая лига, но играть будешь у тренера с которым у тебя хорошие отношения.

  • За бортом ЧМ-2022. Погба, Салах, Холанн и другие звезды, которые не поедут в Катар
  • Чертова дюжина звездных игроков, которые не смогут сыграть на мундиале в Катаре
  • 01/11/2022

    • Кроме того, можно рассчитывать на постоянную практику, вернуть статус звезды, пусть и калибра ФНЛ, а также вернуться с клубом в РПЛ.

    В конце концов, Первая лига, это не худший вариант. Пресса уже сообщает об интересе к Дзюбы со стороны клуба Медиалиги....

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 7 ноября
  • Завтра в 21:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Марсель — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Адмирал — СКА
  • Хоккей
  • Послезавтра в 12:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вашингтон — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Каролина — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 01:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Арис — Омония
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры