Турецкое фиаско. Дзюба провалился в «Адана Демирспор»

В воскресенье, 6 октября в российских СМИ появилась новость о том, что нападающий Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демиспор» по обоюдному согласию сторон.

Несмотря на то, что ни игрок, ни клуб пока не подтвердили этого, но и опровержения также не последовало, а значит, скорее всего, это правда.

На это и намекает развитие карьеры Дзюбы в турецком клубе, а точнее его отсутствие. Российский форвард подписал контракт с турецким клубом летом 2022 года, после того как истекло его соглашение с «Зенитом» и он стал свободным агентом.

Артем дебютировал за новый клуб 22 августа, выйдя в стартовом составе на матч с «Фенербахче» (2:4) в 3-м туре чемпионата Турции.

Российский форвард провел на поле 87 минут и забил гол, добив в пустые ворота и так летевший туда после удара нигерийца Генри Оньекуры мяч.

Эта встреча осталась пиком турецкой карьеры Дзюба, которая после этого покатилась под откос — в следующей встрече с «Умраниеспором» он также попал в стартовый состав, но был заменен уже в перерыве, ни разу не пробив и получив желтую карточку. По версии WhoScored он стал худшим игроком встречи.

Дзюба в стартовом составе дебютного матча AdsKulubu

После этого его игровое время неуклонно сокращалось. В третьем матче он уже не попал в старт, выйдя на замену и нанеся за 27 минут лишь один удар, а в последних семи матчах «Адана Демиспор» в Суперлиге на его счету всего 6 минут. При этом в двух последних турах Артему не нашлось места даже на скамейке запасных.

Один раз Дзюба попал в основу в кубковой игре против команды из третьего дивизиона, котору «Адана» обыграла со счетом 5:0. Но и там Артем не сумел отличиться и был заменен сразу после перерыва.

Уход был неизбежен. Основной причиной расставания игрока с клубом называют задержки по зарплате — якобы футболисту до сих пор не пришли выплаты за сентябрь и октябрь.

Дзюба против «Фенербахче» AdsKulubu

По утверждению Sport24, при расторжении договора был подписан новый с графиком платежей, согласно которому до конца января-февраля финансовые вопросы должны быть разрешены.

Впрочем, согласно другому источнику, никаких проблем с зарплатами в клубе нет, а расторжение контракта с Дзюбой — инициатива именно «Адана Демирспор». Артем получил последнюю зарплату и покинул клуб по соглашению сторон.

Почему же карьера россиянина в турецком клубе не сложилась?

Растренированность

Все началось не лучшим образом — в Турцию Дзюба приехал совершенно растренированным. Вместо подготовки к сезону россиянин был занят тем, что перебирал варианты продолжения карьеры.

Так, из-за недостаточно высокой зарплаты он не смог договориться с «Фенербахче» и отбросил предложение бельгийского «Юниона», который сейчас сенсационно вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места.

Артем Дзюба AdsKulubu

Россиянин сначала поддерживал форму самостоятельно, а потом на какое-то время форварда пригрели «Рубин» и Леонид Слуцкий. Дзюба тренировался с казанцами, но этого оказалось недостаточно

Артем думал, что в новом клубе ему дадут время на адаптацию, но никто не стал возиться с дорогостоящим легионером — от него ждали профессионализма и стабильных результатов. Не дождались.

Слабый уровень

В Турции Дзюба столкнулся с суровой реальностью — можно быть первым парнем на селе, особенно играя за набитый звездами «Зенит», но оказывается, что быть звездой довольно слабого чемпионата России недостаточно, чтобы преуспевать на европейском уровне.

Да, турецкая Суперлига не входит в «Большую пятерку» европейских чемпионатов, но относиться снисходительно к ней не стоит — это быстрый и атлетичный турнир.

Помимо звездных ветеранов, которые традиционно отправлялись доигрывать в Турцию, в последние годы в Суперлиге полно талантливой молодежи и не закрепивших в топовых лигах сильных игроков.

Последний взлет своей карьеры Артем Дзюба прошел на ЧМ-2018, после чего его карьера и форма медленно пошли под гору — в последние пару сезонов он потерял место в основе «Зенита». Да, чемпиона России, да напичканного бразильскими звездами, но регулярно неконкурентоспособного в Европе.

Артем Дзюба AdsKulubu

Трудно было ожидать, что 34-летний форвард севший на лавку в РПЛ, вдруг начнет блистать в более сильном первенстве — не те физические кондиции и скорости, только амбиции остались прежними.

Надежда была лишь на импульс, который придаст игроку смена обстановки и выход из зоны комфорта, но они не оправдались.

Не вписался в схему клуба

В прошлом сезоне «Адана Демиспор» играла по схеме 4-2-3-1 или 4-1-4-1, с одним центрфорвардом — Марио Балотелли.

Винченцо Монтелла, подхвативший команду после ухода Самета Айбаба, не стал ничего кардинально менять, благо с Балотелли он нашел общий язык лучше своего предшественника.

В такой ситуации у Дзюбы вполне были шансы закрепиться в составе, особенно учитывая слухи о скором уходе Супер-Марио, с которым пришлось бы конкурировать. Вот только с уходом итальянца, исчезла и ставка на габаритного центрфорварда.

И Дзюба, и мощный конголезский бомбардир Бритт Ассомбалонг, который в прошлом сезоне был дублером Балотелли, не впечатлили Монтеллу на старте сезоне, и тренер был вынужден использовать схему с «ложной девяткой», которая внезапно принесла успех.

Артем Дзюба AdsKulubu

Сейчас «Адана Демиспор» играет в скоростной футбол низом, юркие вингеры нацелены не на передачу центрфорварду, а на смещение в центр и удар. В результате команда уже на четвертом месте, а голы забивает атакующий хавбек Юнес Беланда.

Тяжелый и медленный Дзюба же в новую схему совершенно не вписывается и не тянет скорости турецкого клуба.

Слишком дорогой лавочник

Как уже упоминалось ранее, летом Дзюба был очень придирчив при выборе клуба и касалось это в основном зарплаты. В результате, самым щедрым стала «Адана Демиспор», предложившая россиянину оклад в 1,5 миллиона евро.

По меркам турецкой Суперлиги — не запредельная зарплата, но она сделала россиянина самым высокооплачиваемым игроком команды. А с учетом того, что он перестал попадать даже в заявку команды, напряжение низбежно начало расти.

Артем Дзюба AdsKulubu

«Даже если продашь 100 тысяч футболок за год, не окупишь даже правую ногу Дзюбы», — жаловался турецкой прессе президент клуба Мурат Санджак. И это при том, что раньше он хвастался, что гонорар Артёма удалось отбить, продав 3803 футболки.

Но за пару месяцев российский форвард превратился из удачного вложения в неподъемную обузу, и расставание назревало.

Что дальше?

Куда теперь подастся российский форвард? В Европе после турецкого фиаско вариантов станет еще меньше, к тому же придется значительно умерить свои финансовые аппетиты.

Теперь отброшенное летом предложение «Юниона» с полумиллионой зарплатой уже не будет выглядеть недостойным рассмотрения, а о 1,2 миллионах от «Фенербахче» останется только мечтать.

Ранее в прессе появлялась информация об интересе выступающей в Серии В итальянской «Венеции». Исполнительный директор клуба Александер Мента даже подтвердил это, но уточнил — все будет зависеть от ряда обстоятельств, в первую очередь тех самых денежных. «Венеция» ведет борьбу за выживание и лишние траты ей не по карману.

Небольшим подспорьем для Дзюбы может послужить зимнее трансферное окно, когда клубы, неудачно начавшие сезон, будут экстренно искать усиление, а тесные рамки бюджетов заставят рассмотреть все предложения свободных агентов.

Артем Дзюба AdsKulubu

Если же с Европой не срастется, всегда можно вернуться в Россию. Вот только и там набор вариантов становится все более ограниченным — о топ-клубах можно забыть, а аутсайдеры не потянут зарплату Дзюбы.

В СМИ уже появились слухи о возможном переходе Артема в «Торпедо», и это вполне рабочий вариант — автозаводцев надо тянуть на себе, и этот вызов вполне может взбодрить затухающую звезду .

Еще одним реальным вариантом является «Рубин». Да, придется переступить через психологический барьер и принять, что твой уровень — Первая лига, но играть будешь у тренера с которым у тебя хорошие отношения.

Кроме того, можно рассчитывать на постоянную практику, вернуть статус звезды, пусть и калибра ФНЛ, а также вернуться с клубом в РПЛ.

В конце концов, Первая лига, это не худший вариант. Пресса уже сообщает об интересе к Дзюбы со стороны клуба Медиалиги....