Турецкий «Локомотив» и конкуренция с Балотелли. Куда уехал Дзюба перезапускать карьеру?

Нападающий Артем Дзюба наконец определился с новым клубом. Бывший бомбардир «Зенита» переходит в турецкий клуб «Адана Демирспор», заключив соглашение по схеме «1+1» и пойдя на серьезное понижение зарплаты по сравнению с газпромовскими щедротами питерской команды.

Были ли еще предложения?

Поиски Артемом Дзюбой нового клуба стали одной из трансферных саг уходящего лета. Бомбардира сватали и в сербскую «Црвену Звезду», и в «Ференцварош» к Станиславу Черчесову, и в российские клубы различного калибра, и, наконец в Турцию.

По информации телеграм-канала «Мутко Против», у Дзюбы было привлекательное в финансовом плане предложение из Саудовской Аравии, а также предложения из Бельгии и Германии.

Если Черчесов сразу открестился от Артема, а «Црвена Звезда» довольно быстро сбросила ветерана «Зенита» со счетов, занявшись поисками форварда помоложе, то в слухах по поводу России и Турции правды было куда больше.

Правда, в РПЛ Дзюба никому из топ-клубов не был нужен, кроме разве что «Локомотива», но тот постепенно и неуклонно превращается в середняка.

Интересовались бомбардиром клубы калибра «Урала» и «Пари НН», вот только их желания не совпадали с финансовыми возможностями, которые необходимы были чтобы удовлетворить аппетиты Артема, который в «Зените» получал 4 миллиона евро.

Артем Дзюба globallookpress.com

«Если уж идти на понижение зарплаты, то ради игры в Европе», — здраво решил форвард. С Турцией его имя связывали слухи едва ли не каждое трансферное окно — форварда сватали то в «Галатасарай», то в «Фенербахче», то в «Бешикташ».

Это лето не стало исключением, слухи о трансфере Дзюбы в турецкие топ-клубы цвели буйным цветом, но правды в них было мало.

Всё о футболе России

«Истанбул Башакшекир» и «Коньяспор» интерес к российскому форварду сразу опровергли, а «Галатасарай» и «Бешикташ» даже не обратили на них внимания, настолько беспочвенными были разговоры об их интересе к Дзюбе.

«Фенербахче» действительно вел переговоры с представителями Артема, но россиянин был одним из вариантов в списке «канареек» и далеко не самым приоритетным — они нацелились на игроков калибра Луиса Суареса и Эдинсона Кавани, а россиянин с серьезными финансовыми запросами их в итоге не заинтересовал.

Дзюба нашел новый клуб twitter.com/adskulubu

Зато с Дзюбой удалось договориться клубу «Адана Демирспор», видимо потому, что россиянин немного унял финансовый аппетит. Зарплата 1,5 млн евро, и контракт по схеме «1+1» стали достойными условиями для 34-летнего игрока.

Турецкий «Локомотив»

Клуб из Аданы нельзя назвать хоть сколько-либо серьезной величиной в турецком футболе, но, возможно, все изменится в ближайшие годы.

Дебютировав в высшем дивизионе чемпионата Турции в сезоне 1960/61, «Адана Демирспор» стал единственным из 20 клубов лиги не из Стамбула, Анкары или Измира.

Команда представляет пятый в списке крупнейших городов Турции. Адана находится на юге, ближе к границе с Сирией, но это не курортный или туристический город, как Стамбул или Анкара, а промышленный.

«Адана Демирспор» основана железнодорожниками, о чем косвенно говорит его название — слово «demir» в переводе с турецкого значит «железо». Доступа к морю у Аданы нет, зато рядом есть огромное озеро Сейхан.

Особых успехов у провинциалов в чемпионате Турции нет. Высшее достижение — шестое место в далеком сезоне 1981/82 и финал Кубка Турции в еще более далеком в 1979 году. Зато «Адана Демирспор» несколько раз вылетал из Суперлиги и даже проваливался в третий дивизион.

Фанаты «Адана» twitter.com/adskulubu

Последний вылет случился по итогам чемпионата 1994/95, где клуб из Адана занял последнее место, набрав всего 15 очков в 34 матчах. Вернуться в элиту с тех пор не получалось очень долго — «Адана Демирспор» 9 раз за 14 лет проигрывал плей-офф за повышение в классе.

В 2010 году «Адана Демирспор» оказался на грани банкротства. Президент клуба Бекир Чинар покрыл все долги клуба, что позволило команде продолжать играть в профессиональный футбол, а вот функционер позже из-за долгов, в которые влезла его компания Güçlü Medikal, занимающаяся производством медицинского оборудования, покончил жизнь самоубийством.

Клуб помнит Бекира Чинара twitter.com/adskulubu

Второе дыхание клуб обрел в 2018 году с приходом на должность президента Мурата Санджака. При нем за два года клубы из первой лиги вернулся в элитный дивизион и сходу занял там девятое место.

Санджак — личность колоритная, из российских руководителей клуба его можно сравнить с Григорием Ивановым из «Урала», а то и с Рамзаном Кадыровым. В нулевых Санджак инвестировал в здравоохранение, а потом решил сменить поле деятельности, в 2009 году став совладельцем медиа-компании Star Media Group.

Судя по всему, бизнесмен успел нажить на новом месте немало врагов — в 2015 году на него было совершено покушение. Автомобиль, в котором он находился был обстрелян, но ни одна из 21 выпущенных неизвестными пуль вреда ему не принесла. Кроме того, в офисе Star Media готовился теракт, но бомбу смогли найти и обезвредить в последний момент.

Мурат Санджак twitter.com/adskulubu

Санджак, как и печально известный Бекир Чинар, вкладывает свои деньги в развитие клуба, он регулярно критикует трансферную политику турецких топ-клубов, а также выступает против буйного поведения турецких фанатов.

Те, впрочем, все равно любят команду — даже во время игры во второй лиге у «Аданы» была 10-я посещаемость в Турции .

Иногда горячий нрав Мурата Санджака переходит все границы разумного. Так, во время перерыва матча с «Галатасараем» он навестил раздевалку команды, чтобы взбодрить арендованного у «львов» хавбека Юнуса Агкюна, который провалил первый тайм.

Я попросил его [Агкюна] у тренера и поговорил с ним по душам. Я взял на себя роль отца и дал ему две пощечины: «Ты играешь так хреново, потому что хочешь понравиться Териму? Потому что он тебя просматривает? Нет, это так не работает. Выйди и докажи всем, что ты мужчина» Мурат Санджак

Во втором тайме Агкюн забил два безответных мяча, а Санджак заявил: «Мы обсуждали этот момент с его семьей — они бы сделали так же. Ко мне нет никаких претензий».

Когда проведший хороший сезон полузащитник возвращался в «Галатасарай», «Адана» сполна выплатила ему все причитающиеся бонусы, а президент клуба подарил Агкюну BMW 320, которая стоила 1,7 млн турецких лир. Ничего не напоминает?

Юнус Агкюн twitter.com/adskulubu

Функционер не видит в физическом насилии как педагогической мере ничего плохого, признавшись, что доставалось от него не только Агкюну.

Не вижу ничего плохого. Это способ эмоционального воздействия, а не желание показать физическое и ментальное превосходство. Не буду называть имен, но иногда я так бодрил некоторых футболистов основы. Мурат Санджак

Интересно, как на такую педагогику отреагирует Артем Дзюба.

У «Адана Демирспор» долгое время не было собственного стадиона — у клуба просто не было денег на строительство.

«Адана» получил новый стадион twitter.com/adskulubu

С 1956-го по 2021-й «Адана Демирспор» проводил матчи на «Адана 5 Стадион Оджак», который снесли сразу же после того, как команда переехала на новую арену — 33-тысячник «Yeni Adana Stadyumu», что переводится как «Новый стадион Аданы».

Вот только построило арену правительство Турции, и принадлежит она не клубу, а государству — просто закреплена в данный момент за «Адана Демирспор».

С кем предстоит играть Дзюбе?

Прошлый сезон «Адана Демирспор» начинал под руководством тренера Самета Айбаба, который вывел команду в Суперлигу.

Но летом 2021-го в стан новичков чемпионата Турции перебрался из итальянской «Монцы» Марио Балотелли, и найти общего языка форварду с тренером не удалось. Балотелли регулярно забивал, но при этом он был...Балотелли.

Терпение Айбаба истекло, когда Балотелли в гневе разгромил скамейку запасных, после того как его заменили в одном из матчей.

В конце августа Самет Айбаба подал в отставку, не забыв назвать ее виновника: «Это все из-за Балотелли. Я его выпускаю — мне все говорят, зачем я его выпускаю. Заменяю — мне говорят, зачем ты его заменил, он отлично играет. Все, мне надоело».

1 сентября «Адана Демирспор» заключил двухлетний контракт с итальянским специалистом Винченцо Монтеллой, на счету которого работа в «Милане», «Севилье» и «Фиорентине».

Винченцо Монтелла twitter.com/adskulubu

Правда последние годы карьера итальянца катилась по наклонной, но в Турции он пришелся к месту. «Адана Демирспор» заиграл в зрелищный атакующий футбол, забив 60 голов, и если бы не смазал концовку сезона, мог зацепиться за зону еврокубков.

Балотелли тоже провел неплохой сезон, записав на свой счет 19 голов и 6 ассистов в 33 матчах, и впервые с 2018 года был приглашен в сборную Италии.

Правда на статистику повлиял пента-трик, который Марио оформил в конце чемпионата в матче против «Гезтепе» (7:0) из зоны вылета. Без него статистика форварда выглядела бы скромнее.

Марио Балотелли twitter.com/adskulubu

Вот только связку Дзюба — Балотелли турецкие зрители могут не увидеть — итальянец хочет уйти, а пресса уже несколько месяцев пишет, что он ведет переговоры то со швейцарским «Сьоном», то с «Брешией».

«Адана Демирспор» готов продать пришедшего свободным агентом форварда за подходящую сумму (около 4 млн евро), а заменить его должен как раз Дзюба.

Спортивный директор «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк уже заявил, что ожидает от россиянина 20 голов в новом сезоне.

Ярослав Ракицкий twitter.com/adskulubu

В турецком клубе Артем Дзюба воссоединится с бывшим партнером по «Зениту» Ярославом Ракицким. Защитник после ухода из РПЛ в марте поддерживал форму с харьковским «Металлистом», а потом перебрался в Турцию.

Из других заметных игроков можно отменить нападающего Генри Оньекуру, которого турки только что подписали на правах аренды из «Олимпиакоса».

25-летний нигериец считался новым бельгийским суперталантом, поиграл за «Эвертон», «Андерлехт», «Галатасарай» и «Монако», стал чемпионом Греции с «Олимпиакосом».

Генри Оньекуру twitter.com/adskulubu

38-летний швейцарский опорник турецкого происхождения Гекхан Инлер запомнился всем игрой в «Наполи», а также был незначительной частью чемпионского «Лестера». Последние шесть лет он пылит в Турции — успел поиграть за за «Бешикташ» и «Истанбул», а теперь капитанит в «Адане».

32-летний французский полузащитник Бенжамен Стамбули выиграл все титулы во Франции с «Монпелье» и ПСЖ, успел поиграть за «Тоттенхэм» и «Шальке», а в 2021 году осел в Турции. Кстати, в «Монпелье» с ним пересекался и марокканец Юнес Бельханда, который успел поиграть за киевское «Динамо», а с 2017-го по 2021-й выступал за «Галатасарай».

Бритт Ассомбалонга twitter.com/adskulubu

Внимания заслуживает также мощный конголезский бомбардир Бритт Ассомбалонга, который звездил в Чемпионшипе (47 голов за «Мидлсбро» и 33 — за «Ноттингем Форрест»). В Турции пока получается не так результативно — в 42 матчах он забил 12 голов, но стоит учесть, что он в основном подменял Балотелли.

Как играет «Адана Демирспор»?

«Адана» играет по схеме 4-2-3-1 или 4-1-4-1, с одним центрфорвардом, так что Дзюбе предстоит конкуренция за место в составе.

При этом, если Балотелли останется в турецком клубе, разноплановость итальянца позволит использовать его на другой позиции.

Конкурировать Дзюбе придется с Ассомбалонга, схожим с ним по фактуре и манере игры, но более молодым (29 лет). Монтелла ценит африканца за напор и пробивную мощь.

«Адана Демирспор» предпочитает быстрые розыгрыши за счет техничных атакующих полузащитников Инлера, Бельханда и Матиаса Варгаса.

К тому же к ним теперь добавился Ракицкий с хорошим первым пасом, что придется ко двору — команда любит прижиматься к своим воротам, чтобы выманивать соперника и потом распрямляться, как пружина. По голам на контратака «Адана» — вторая команда по итогам сезона .

«Адана Демирспор» twitter.com/adskulubu

Со стандартами в «Адане» тоже все в порядке — в прошлом сезоне новички Суперлиги стали одной из трех команд, которые забили по 15 голов со стандартов . Тут габаритный Дзюба точно придется ко двору.

Сможет ли россиянин забить 20 голов, которые от него ждет руководство клуба? Вряд ли, но 10-12 голов ему вполне по силам.

Если же россиянин вдруг выдаст отличный сезон, то из «Адана Демирспор» он вполне может перебраться в «Фенербахче» или «Галатасарай».

В турецком футболе смотрят на результат, а не на возраст и планируют на ближайший сезон, не дальше.