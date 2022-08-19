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    Турецкий «Локомотив» и конкуренция с Балотелли. Куда уехал Дзюба перезапускать карьеру?

    Все, что нужно знать об «Адана Демирспор» — новой команде нападающего сборной России

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    Артем ДзюбаТурецкий «Локомотив» и конкуренция с Балотелли. Куда уехал Дзюба перезапускать карьеру? Сильвио БерлускониПодъем «Монцы». Новый проект Берлускони может удивить всю Италию Лионель МессиВ ожидании ЧМ-2022. По стопам Марадоны
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    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба
    Нападающий Артем Дзюба наконец определился с новым клубом. Бывший бомбардир «Зенита» переходит в турецкий клуб «Адана Демирспор», заключив соглашение по схеме «1+1» и пойдя на серьезное понижение зарплаты по сравнению с газпромовскими щедротами питерской команды.

    Были ли еще предложения?

    Поиски Артемом Дзюбой нового клуба стали одной из трансферных саг уходящего лета. Бомбардира сватали и в сербскую «Црвену Звезду», и в «Ференцварош» к Станиславу Черчесову, и в российские клубы различного калибра, и, наконец в Турцию.

    По информации телеграм-канала «Мутко Против», у Дзюбы было привлекательное в финансовом плане предложение из Саудовской Аравии, а также предложения из Бельгии и Германии.

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    • Если Черчесов сразу открестился от Артема, а «Црвена Звезда» довольно быстро сбросила ветерана «Зенита» со счетов, занявшись поисками форварда помоложе, то в слухах по поводу России и Турции правды было куда больше.

    Правда, в РПЛ Дзюба никому из топ-клубов не был нужен, кроме разве что «Локомотива», но тот постепенно и неуклонно превращается в середняка.

    Интересовались бомбардиром клубы калибра «Урала» и «Пари НН», вот только их желания не совпадали с финансовыми возможностями, которые необходимы были чтобы удовлетворить аппетиты Артема, который в «Зените» получал 4 миллиона евро.

    Артем Дзюба

    «Если уж идти на понижение зарплаты, то ради игры в Европе», — здраво решил форвард. С Турцией его имя связывали слухи едва ли не каждое трансферное окно — форварда сватали то в «Галатасарай», то в «Фенербахче», то в «Бешикташ».

    Это лето не стало исключением, слухи о трансфере Дзюбы в турецкие топ-клубы цвели буйным цветом, но правды в них было мало.

    Всё о футболе России

    «Истанбул Башакшекир» и «Коньяспор» интерес к российскому форварду сразу опровергли, а «Галатасарай» и «Бешикташ» даже не обратили на них внимания, настолько беспочвенными были разговоры об их интересе к Дзюбе.

    «Фенербахче» действительно вел переговоры с представителями Артема, но россиянин был одним из вариантов в списке «канареек» и далеко не самым приоритетным — они нацелились на игроков калибра Луиса Суареса и Эдинсона Кавани, а россиянин с серьезными финансовыми запросами их в итоге не заинтересовал.

    Дзюба нашел новый клуб
    twitter.com/adskulubu

    Зато с Дзюбой удалось договориться клубу «Адана Демирспор», видимо потому, что россиянин немного унял финансовый аппетит. Зарплата 1,5 млн евро, и контракт по схеме «1+1» стали достойными условиями для 34-летнего игрока.

    Турецкий «Локомотив»

    Клуб из Аданы нельзя назвать хоть сколько-либо серьезной величиной в турецком футболе, но, возможно, все изменится в ближайшие годы.

    Дебютировав в высшем дивизионе чемпионата Турции в сезоне 1960/61, «Адана Демирспор» стал единственным из 20 клубов лиги не из Стамбула, Анкары или Измира.

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    • Команда представляет пятый в списке крупнейших городов Турции. Адана находится на юге, ближе к границе с Сирией, но это не курортный или туристический город, как Стамбул или Анкара, а промышленный.

    «Адана Демирспор» основана железнодорожниками, о чем косвенно говорит его название — слово «demir» в переводе с турецкого значит «железо». Доступа к морю у Аданы нет, зато рядом есть огромное озеро Сейхан.

    Особых успехов у провинциалов в чемпионате Турции нет. Высшее достижение — шестое место в далеком сезоне 1981/82 и финал Кубка Турции в еще более далеком в 1979 году. Зато «Адана Демирспор» несколько раз вылетал из Суперлиги и даже проваливался в третий дивизион.

    Фанаты «Адана»
    twitter.com/adskulubu

    Последний вылет случился по итогам чемпионата 1994/95, где клуб из Адана занял последнее место, набрав всего 15 очков в 34 матчах. Вернуться в элиту с тех пор не получалось очень долго — «Адана Демирспор» 9 раз за 14 лет проигрывал плей-офф за повышение в классе.

    В 2010 году «Адана Демирспор» оказался на грани банкротства. Президент клуба Бекир Чинар покрыл все долги клуба, что позволило команде продолжать играть в профессиональный футбол, а вот функционер позже из-за долгов, в которые влезла его компания Güçlü Medikal, занимающаяся производством медицинского оборудования, покончил жизнь самоубийством.

    Клуб помнит Бекира Чинара
    twitter.com/adskulubu

    Второе дыхание клуб обрел в 2018 году с приходом на должность президента Мурата Санджака. При нем за два года клубы из первой лиги вернулся в элитный дивизион и сходу занял там девятое место.

    Санджак — личность колоритная, из российских руководителей клуба его можно сравнить с Григорием Ивановым из «Урала», а то и с Рамзаном Кадыровым. В нулевых Санджак инвестировал в здравоохранение, а потом решил сменить поле деятельности, в 2009 году став совладельцем медиа-компании Star Media Group.

    Судя по всему, бизнесмен успел нажить на новом месте немало врагов — в 2015 году на него было совершено покушение. Автомобиль, в котором он находился был обстрелян, но ни одна из 21 выпущенных неизвестными пуль вреда ему не принесла. Кроме того, в офисе Star Media готовился теракт, но бомбу смогли найти и обезвредить в последний момент.

    Мурат Санджак
    twitter.com/adskulubu

    Санджак, как и печально известный Бекир Чинар, вкладывает свои деньги в развитие клуба, он регулярно критикует трансферную политику турецких топ-клубов, а также выступает против буйного поведения турецких фанатов.

    Те, впрочем, все равно любят команду — даже во время игры во второй лиге у «Аданы» была 10-я посещаемость в Турции.

    Иногда горячий нрав Мурата Санджака переходит все границы разумного. Так, во время перерыва матча с «Галатасараем» он навестил раздевалку команды, чтобы взбодрить арендованного у «львов» хавбека Юнуса Агкюна, который провалил первый тайм.

  • Я попросил его [Агкюна] у тренера и поговорил с ним по душам. Я взял на себя роль отца и дал ему две пощечины: «Ты играешь так хреново, потому что хочешь понравиться Териму? Потому что он тебя просматривает? Нет, это так не работает. Выйди и докажи всем, что ты мужчина»
  • Мурат Санджак

    • Во втором тайме Агкюн забил два безответных мяча, а Санджак заявил: «Мы обсуждали этот момент с его семьей — они бы сделали так же. Ко мне нет никаких претензий».

    Когда проведший хороший сезон полузащитник возвращался в «Галатасарай», «Адана» сполна выплатила ему все причитающиеся бонусы, а президент клуба подарил Агкюну BMW 320, которая стоила 1,7 млн турецких лир. Ничего не напоминает?

    Юнус Агкюн
    twitter.com/adskulubu

    Функционер не видит в физическом насилии как педагогической мере ничего плохого, признавшись, что доставалось от него не только Агкюну.

  • Не вижу ничего плохого. Это способ эмоционального воздействия, а не желание показать физическое и ментальное превосходство. Не буду называть имен, но иногда я так бодрил некоторых футболистов основы.
  • Мурат Санджак

    • Интересно, как на такую педагогику отреагирует Артем Дзюба.

    У «Адана Демирспор» долгое время не было собственного стадиона — у клуба просто не было денег на строительство.

    «Адана» получил новый стадион
    twitter.com/adskulubu

    С 1956-го по 2021-й «Адана Демирспор» проводил матчи на «Адана 5 Стадион Оджак», который снесли сразу же после того, как команда переехала на новую арену — 33-тысячник «Yeni Adana Stadyumu», что переводится как «Новый стадион Аданы».

    Вот только построило арену правительство Турции, и принадлежит она не клубу, а государству — просто закреплена в данный момент за «Адана Демирспор».

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    С кем предстоит играть Дзюбе?

    Прошлый сезон «Адана Демирспор» начинал под руководством тренера Самета Айбаба, который вывел команду в Суперлигу.

    Но летом 2021-го в стан новичков чемпионата Турции перебрался из итальянской «Монцы» Марио Балотелли, и найти общего языка форварду с тренером не удалось. Балотелли регулярно забивал, но при этом он был...Балотелли.

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    • Терпение Айбаба истекло, когда Балотелли в гневе разгромил скамейку запасных, после того как его заменили в одном из матчей.

    В конце августа Самет Айбаба подал в отставку, не забыв назвать ее виновника: «Это все из-за Балотелли. Я его выпускаю — мне все говорят, зачем я его выпускаю. Заменяю — мне говорят, зачем ты его заменил, он отлично играет. Все, мне надоело».

    1 сентября «Адана Демирспор» заключил двухлетний контракт с итальянским специалистом Винченцо Монтеллой, на счету которого работа в «Милане», «Севилье» и «Фиорентине».

    Винченцо Монтелла
    twitter.com/adskulubu

    Правда последние годы карьера итальянца катилась по наклонной, но в Турции он пришелся к месту. «Адана Демирспор» заиграл в зрелищный атакующий футбол, забив 60 голов, и если бы не смазал концовку сезона, мог зацепиться за зону еврокубков.

    Балотелли тоже провел неплохой сезон, записав на свой счет 19 голов и 6 ассистов в 33 матчах, и впервые с 2018 года был приглашен в сборную Италии.

    Правда на статистику повлиял пента-трик, который Марио оформил в конце чемпионата в матче против «Гезтепе» (7:0) из зоны вылета. Без него статистика форварда выглядела бы скромнее.

    Марио Балотелли
    twitter.com/adskulubu

    Вот только связку Дзюба — Балотелли турецкие зрители могут не увидеть — итальянец хочет уйти, а пресса уже несколько месяцев пишет, что он ведет переговоры то со швейцарским «Сьоном», то с «Брешией».

    «Адана Демирспор» готов продать пришедшего свободным агентом форварда за подходящую сумму (около 4 млн евро), а заменить его должен как раз Дзюба.

    Спортивный директор «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк уже заявил, что ожидает от россиянина 20 голов в новом сезоне.

    Ярослав Ракицкий
    twitter.com/adskulubu

    В турецком клубе Артем Дзюба воссоединится с бывшим партнером по «Зениту» Ярославом Ракицким. Защитник после ухода из РПЛ в марте поддерживал форму с харьковским «Металлистом», а потом перебрался в Турцию.

    Из других заметных игроков можно отменить нападающего Генри Оньекуру, которого турки только что подписали на правах аренды из «Олимпиакоса».

    25-летний нигериец считался новым бельгийским суперталантом, поиграл за «Эвертон», «Андерлехт», «Галатасарай» и «Монако», стал чемпионом Греции с «Олимпиакосом».

    Генри Оньекуру
    twitter.com/adskulubu

    38-летний швейцарский опорник турецкого происхождения Гекхан Инлер запомнился всем игрой в «Наполи», а также был незначительной частью чемпионского «Лестера». Последние шесть лет он пылит в Турции — успел поиграть за за «Бешикташ» и «Истанбул», а теперь капитанит в «Адане».

    32-летний французский полузащитник Бенжамен Стамбули выиграл все титулы во Франции с «Монпелье» и ПСЖ, успел поиграть за «Тоттенхэм» и «Шальке», а в 2021 году осел в Турции. Кстати, в «Монпелье» с ним пересекался и марокканец Юнес Бельханда, который успел поиграть за киевское «Динамо», а с 2017-го по 2021-й выступал за «Галатасарай».

    Бритт Ассомбалонга
    twitter.com/adskulubu

    Внимания заслуживает также мощный конголезский бомбардир Бритт Ассомбалонга, который звездил в Чемпионшипе (47 голов за «Мидлсбро» и 33 — за «Ноттингем Форрест»). В Турции пока получается не так результативно — в 42 матчах он забил 12 голов, но стоит учесть, что он в основном подменял Балотелли.

    Как играет «Адана Демирспор»?

    «Адана» играет по схеме 4-2-3-1 или 4-1-4-1, с одним центрфорвардом, так что Дзюбе предстоит конкуренция за место в составе.

    При этом, если Балотелли останется в турецком клубе, разноплановость итальянца позволит использовать его на другой позиции.

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    • Конкурировать Дзюбе придется с Ассомбалонга, схожим с ним по фактуре и манере игры, но более молодым (29 лет). Монтелла ценит африканца за напор и пробивную мощь.

    «Адана Демирспор» предпочитает быстрые розыгрыши за счет техничных атакующих полузащитников Инлера, Бельханда и Матиаса Варгаса.

    К тому же к ним теперь добавился Ракицкий с хорошим первым пасом, что придется ко двору — команда любит прижиматься к своим воротам, чтобы выманивать соперника и потом распрямляться, как пружина. По голам на контратака «Адана» — вторая команда по итогам сезона.

    «Адана Демирспор»
    twitter.com/adskulubu

    Со стандартами в «Адане» тоже все в порядке — в прошлом сезоне новички Суперлиги стали одной из трех команд, которые забили по 15 голов со стандартов. Тут габаритный Дзюба точно придется ко двору.

    Сможет ли россиянин забить 20 голов, которые от него ждет руководство клуба? Вряд ли, но 10-12 голов ему вполне по силам.

    Если же россиянин вдруг выдаст отличный сезон, то из «Адана Демирспор» он вполне может перебраться в «Фенербахче» или «Галатасарай».

    В турецком футболе смотрят на результат, а не на возраст и планируют на ближайший сезон, не дальше.

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