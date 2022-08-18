Уход Виллиана из «Коринтианса» должен стать уроком для бразильского футбола

Его возвращение домой не обернулось полной катастрофой на поле. Вероятно, он рассчитывал забить больше одного гола. Травмы не помогли. Но у него были свои моменты, и, хотя и не играл блестяще, по крайней мере, предстал крепким коллективом.

Однако теперь все кончено. У Виллиана был контракт до конца следующего года, но на прошлой неделе он расторг его. Форвард заявил, что не вернется ни в «Коринтианс», ни в какой-либо другой клуб в своей родной стране, и надеется вернуться в Лондон, где слухи связывают его с «Фулхэмом».

Приоритет игрока состоит в том, чтобы найти новый клуб за пределами Бразилии, и искренность, с которой он обращается к этому вопросу, является одновременно и положительным моментом, и предостережением для бразильского футбола.

«Я ухожу из-за угроз, от которых пострадал я и в основном моя семья», — сказал он Globo Esporte на прошлой неделе. «Угрозы никогда не прекращались. Всякий раз, когда "Коринтианс" проигрывал, и если я играл плохо, моя семья получала угрозы и ругательства в соцсетях. Это случилось с моей женой, дочерью и через некоторое время они начали нападать на моего отца и мою сестру».

«Я приехал в Бразилию не для того, чтобы мне угрожали или угрожали моей семье. Это оказало большое влияние и моральное давление, особенно на моих дочерей».

Он ни в коем случае не был единственным игроком в своей команде, который подвергался такому обращению. Но в его случае есть важное отличие. Виллиан отсутствовал 15 лет. Быстро вернуться на каникулы — это одно. Вернуться к игре за такой большой футбольный клуб, как «Коринтианс», — совсем другое дело.

Страна, которую он покинул в 2007 году, не та, в которую он вернулся домой в 2022 году. Пока он делал себе имя в европейских клубах — «Шахтере», «Челси» и «Арсенале», соцсети еще не давали о себе знать.

Проблема здесь заключается в пространстве и влиянии, которое соцсети оказывают на некоторых фанатов, которые принимают оскорбления и критику в Интернете за страсть к игре.

Слишком часто традиционные СМИ также обнаруживают, что их повестка дня определяется этим типом взаимодействия — зрелище ничего не значит, результатом является «быть всем и покончить со всем». Сила страсти, игнорируемая ее потенциальными опасностями, сама по себе становится добродетелью.

По этой причине особенно важно одно из наблюдений Виллиана. «Ситуация нормализуется, — сказал он, — а агрессия романтизируется».

Полтора десятилетия отсутствия дома дали Виллиану перспективу. Угрозы и агрессия были неприемлемы, и за время пребывания в «Коринтиансе» он ходил в полицейский участок, чтобы зарегистрировать жалобу.

Но подобно тому, как лягушки медленно варятся в воде, слишком многие в бразильском футболе привыкли к повышению температуры, которая сопровождает матчи, и избытки гнева стали рассматриваться как ничем не примечательные проявления страсти, которая поддерживает шоу.

И это не просто слова. На пути к стадиону на команды нападают болельщики, в том числе их собственные. На них нападают собственные фанаты в аэропортах после того, как они вернулись после неудачного поединка. Их атакуют собственные болельщики на тренировочных базах.

Виллиан наблюдает за этим, как и его семья, с растущим беспокойством. Это стало шоком, и он больше не хочет этого переживать. Последующие события полностью подтвердили правильность его решения уйти.

Президент «Коринтианса» Дуилио Монтейру Алвес ответил, что футболист не смог адаптироваться, как будто для игрока должно быть совершенно нормально работать в условиях, когда ему угрожают во время его работы. А болельщики клуба выкрикивали в его адрес оскорбления, когда собирались на субботнее большое дерби против «Палмейраса».

Виллиан голосует ногами — эта глава его жизни закрыта. Он внес свой вклад. Теперь те, кто руководят бразильским футболом, должны прислушаться к предупреждению и выступить за элементарное достойное поведение.

Происходит много интересного. Условия переходов на мировом рынке изменились таким образом, что бразильским топ-клубам стало легче формировать и поддерживать составы, обладающие глубиной и качеством, способные поднять уровень внутреннего чемпионата. Этому угрожает нигилистический гнев, гнилой плод неуместной страсти и веры в то, что результат — единственное, что имеет значение.