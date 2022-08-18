Конте против Тухеля, «Пиццагейт» и еще 9 знаменитых стычек на «бровке»

11. Роберто Манчини против Дэвида Мойеса (2010)

Вспыльчивый итальянец столкнулся с рыжеволосым шотландцем, когда Манчини и Мойес сцепились рогами в конце матча Премьер-лиги на стадионе «Этихад» в 2010 году. «Эвертон» был на пути к знаковой победе над «Манчестер Сити» со счетом 2:0, но их тренер чувствовал необходимость потянуть время в концовке этой встречи.

Возможность сделать это представилась на последних минутах, когда мяч вылетел в аут и попал в руки Мойеса. Он не торопился возобновлять игру, к большому негодованию Манчини, который решил взять дело в свои руки. Когда Манчини попытался отобрать мяч у Мойеса — началась толкотня, при этом резервному арбитру и судье матча пришлось вмешаться, прежде чем оба тренера были отправлены на трибуны.

Манчини против Мойеса

Инцидент быстро исчерпал себя, так как оба мужчины посидели за бокалом вина после игры, но им было предъявлено обвинение в ненадлежащем поведении, так как вели себя они как пара школьников

10. Юрген Клопп против Фрэнка Лэмпарда (2020)

«Ливерпуль» принимал «Челси» в последнем домашнем матче сезона 2019/20. Многие помнят эту встречу как день, когда «красные» наконец-то подняли трофей Премьер-лиги после стольких лет, однако другие помнят его как ссору между двумя тренерами.

«Ливерпуль» получил штрафной удар на 36-й минуте игры, с чем не согласился тренер «Челси» Лэмпард. Он обменялся несколькими словами между ним и помощником «Ливерпуля» Пепом Линдерсом, в результате чего Лэмпард сказал ему «отвали нахрен и сядь на место». Клопп сохранял хладнокровие, но Лэмпард был недоволен, вовлекая в конфликт все больше персонала «Ливерпуля».

Лэмпард против Тухеля

Игра проходила без зрителей, поэтому большая часть сказанного была хорошо слышна и попала на камеру. Можно услышать, как Лэмпард говорит: «Единственный чемпионский титул, который ты когда-либо выигрывал, и ты придаешь ему охеренно большое значение». Ой. По иронии судьбы, Трент Александер-Арнольд мастерски реализовал штрафной, и «Ливерпуль» выиграл со счетом 5:3. Это был совсем не звездный час Фрэнка!

9. Арсен Венгер против Алана Пардью (2006)

Венгер, возможно, производил впечатление тихого теоретика, но «Профессор» мог потерять самообладание, что случается с лучшими из них, и был неравнодушен к странным приступам театральности на боковой линии. Бывший босс «Ньюкасла» и «Вест Хэма» Пардью регулярно доставал его, и эта пара часто бодалась на бровке.

Один конкретный инцидент в Аптон-парке в 2006 году привел к тому, что они чуть не подрались, когда Венгер возмутился бурным празднованием на скамейке запасных «молотобойцев» после того, как Марлон Хэрвуд забил победный гол в концовке матча с «Арсеналом» в восточном Лондоне.

Венгер против Пардью

По ходу встречи Венгер отпихивал и ругал Пардью, после чего отказался пожать руку после матча или дать послематчевые интервью. Босс «канониров» позже был оштрафован Футбольной ассоциацией (FA) на 10 000 фунтов стерлингов (12 000 долларов США) и никогда не пытался наладить отношения с тренером-соперником, который имел тенденцию доводить его.

8. Найджел Пирсон против Джеймса МакАртура (2015)

Макартур, должно быть, не понимал, что происходит, когда после того, как он, растянувшись на газоне из-за фола игрока «Лестера», внезапно обнаружил, что руки тренера «лисов» Пирсона обвивают его шею! Шотландец неудачно и совершенно случайно влетел в Пирсона, когда тот находился у боковой линии.

Несмотря на то, что со стороны полузащитника «Кристал Пэлас» не было злого умысла, тренер, который известен своим свирепым характером, был совершенно не рад тому, что сбит на землю.

Пирсон против Макартура

Пирсон утверждал, что его выходка была шуткой, но Макартур признался, что был «немного напуган», обнаружив, что его прижали к земле и держат за горло. Инцидент был поистине странным, и было удивительно обнаружить, что Алан Пардью, занимавший противоположную техническую зону, был совершенно в нем не замешан!

7. Джек Чарльтон против резервного судьи ФИФА (1994)

Джек Чарльтон, победитель ЧМ-1996 в составе сборной Англии, стал культовым героем сборной Ирландии, когда привел ее к финалу чемпионата мира 1994 года в Америке. Ирландцы одержали знаменитую победу над Италией на том турнире, но потерпели поражение от Мексики со счетом 1:2, что попало в не меньше количество заголовков.

Это связано с тем, что странный инцидент, связанный с заменой во втором тайме, привел к тому, что несколько членов ирландского лагеря потеряли хладнокровие в удушающей жаре Орландо. Джон Олдридж должен был быть заменен вместо Оуэна Койла, но его вход в игру было отложен, несмотря на то, что партнер по команде уже направлялся на скамейку запасных, поскольку соответствующие документы не были доставлены резервному судье.

Хроника ЧМ-1994

Олдридж был в ярости, заклеймив представителя ФИФА как «гребаного мошенника», в то время как Чарльтон противостоял тому же судье и был совсем не рад, когда его толкнули в грудь. В конце концов он был оштрафован и дисквалифицирован на одну игру, поскольку уроженец Северо-Востока никогда не отступал перед вызовом.

6. Томас Тухель против Антонио Конте (2022)

Томас Тухель и Антонио Конте разыграли одно из самых зрелищных шоу на боковой линии за последние годы, поскольку они несколько раз сходились во время матча Премьер-лиги между «Челси» и «Тоттенхэмом».

Вспышка гнева впервые вспыхнула, когда «шпоры» сравняли счет в игровом эпизоде, который стал результатом подката Родриго Бентанкура. Конте ворвался в техническую зону «Челси», чтобы отпраздновать это, что еще больше разозлило и без того разгневанного Тухеля и привело к тому, что они оба получили по предупреждению.

«Битва на мосту»

Затем Рис Джеймс вывел «Челси» вперед, сведя с ума «Стэмфорд Бридж» и Тухеля, когда немец помчался к боковой линии, чтобы отпраздновать победу. «Тоттенхэм» сравнял счет на шестой из семи минут добавленного времени, и пара обменялась последним обменом рукопожатиями, прежде чем увидела перед собой красный цвет. Оба, вероятно, получат запрет на нахождение боковой линии после своих выходок.

5. Жозе Моуринью против «Барселоны» (2011)

Тем, где старая-добрая ссора на бровке, там и Моуринью, не так ли? Это, пожалуй, одна из самых известных стычек всех времен, когда «Барселона» и «Реал Мадрид» столкнулись на «Камп Ноу» в Суперкубке.

Бессмысленный подкат Марсело под Сеска Фабрегаса положил начало потасовке, и бразилец получил красную карточку за свой фол. То, что последовало за этим, было чистым безумием.

Оба тренерских штаба вышли на поле, оттаскивая своих игроков друг от друга, пытаясь сохранить матч как можно более приятным. Месут Озил, Давид Вилья и даже Фабрегас, который стал жертвой ужасного фола, положившего начало цепи событий, в результате все получили по красной карточке.

Моуринью против Виллановы

Пока эмоции накалялись, Моуринью увидел свой шанс нанести удар. Он подкрался к помощнику главного тренера «Барселоны» Тито Виланове и ткнул ему в глаз. Нет, правда. Виланова отреагировала, развернувшись и толкнув Жозе. Босс «Реала» только улыбнулся, не обращая внимания на реакцию.

Они оба получили дисквалификацию, две игры для Моуринью и одну для Вилановы, но ни одному из них не пришлось их отбывать, поскольку испанская футбольная ассоциация отменила дисквалификации перед новым сезоном.

4. Нил Леннон против Алли МакКойста (2011)

Дерби «Старой фирмы» между «Селтиком» и «Рейнджерс» — одно из лучших в мировом футболе. Две чрезвычайно страстных группы болельщиков и две самые успешные команды Шотландии.

Тем не менее, потребуется много времени, чтобы превзойти матч, который состоялся в марте 2011 года. Было показано тринадцать желтых карточек и ТРИ красных карточки, однако поединок между МакКойстом и Ленноном остается знаковым моментом игры.

Игроки «Рейнджерс» Стивен Уиттакер, Эль-Хаджи Диуф и Маджид Бугерра получили красные карточки, проиграв со счетом 0:1. 34 человека были арестованы внутри стадиона и еще 187 снаружи. Маккойст и Леннон чуть не подрались после свистка об окончании матча, когда они поравнялись друг с другом.

Леннон против Маккойста

Если бы они не были разделены людьми, они почти наверняка перешли к физическому насилию, но в конечном итоге их растащили. Они оба получили дисквалификацию на боковой линии за неправомерное поведение: для Леннона она растянулась до четырех игр, поскольку это было его второе подобное нарушение за два сезона, в то время как Маккойст был наказан дисквалификацией на две игры.

3. Алан Пардью против Дэвида Мейлера (2014)

Еще один инцидент с участием Пардью, который приобрел неприятную привычку попадать в неприятности во время насыщенного инцидентами пребывания в качестве тренера различных клубов АПЛ.

Его выходки, когда он руководил «Ньюкаслом» во время встречи с «Халл Сити», можно считать самыми чудными из длинного списка сомнительного поведения в технической зоне.

Весной 2014 года «Сороки» обыграли «Тигров» со счетом 4: в матче высшего дивизиона, но их главный тренер был отправлен на трибуны, а позже оштрафован на 60 000 фунтов стерлингов (72 500 долларов США) за удар головой в адрес Мейлера.

Алан Пардью против Дэвида Мейлера

Пара сцепилась, когда Мейлер попытался вернуть мяч после того, как он вылетел в аут, но столкнулся с Пардью, который пытался замедлить ход событий. Они обменялись словами, и воздух заискрил, прежде чем тренер «Ньюкасла» попытался убрать игрока «Халла» из своего личного пространства, используя свой лоб!

2. Жозе Моуринью против Арсена Венгера (2014)

Моуринью и Венгер никогда не сходились во взглядах. «Челси» Моуринью сверг «Непобедимых» «Арсенала» в первом сезоне португальского тренера во главе «синих», что положило начало горячему соперничеству.

Вражда между ними достигла точки кипения в 2014 году, когда Венгер толкнул Моуринью после ссоры на боковой линии. Француз был разгневан фолом Гэри Кэхилла на Алексиса Санчеса и пробрался в техническую зону «Челси», где стоял Моуринью.

Венгера отправили обратно к его скамейке, что он принял не слишком любезно и толкнул Моуринью. С парой поговорили, и никаких дальнейших действий предпринято не было.

Венгер против Моуринью

После инцидента Венгер сказал: «О чем тут сожалеть? Я хотел пройти из пункта А в пункт Б, и кто-то встретил меня перед пунктом Б без каких-либо признаков радушия. Пункт Б был Санчесом, я хотел увидеть, насколько сильно он пострадал».

Моуриньо заявил, что если бы он был агрессором, его бы наказали по-крупному. «Я не удивлен, я не удивлен. (Меня) обвинили? Обвинили? Если бы это был я, это был бы запрет на посещение стадиона для меня».

1. Сэр Алекс Фергюсон против Арсена Венгера (2004)

У сэра Алекса и Венгера не было близких дружеских отношений в течение многих лет, и все дошло до точки кипения в одну насыщенную ночь в 2004 году. «Арсенал» прибыл на «Олд Траффорд» без поражений в 49 матчах. Однако события, произошедшие за 12 месяцев до этого, обеспечили нам одну из самых легендарных историй в фольклоре Премьер-лиги.

Во время предыдущего визита «канониров» в Манчестер Рууд ван Нистелрой не реализовал пенальти через 10 минут после удаления Патрика Виейра, что привело к тому, что многие игроки «Арсенала» злорадствовали прямо в лицо голландского нападающего.

«Юнайтед» все еще не оправился от этого поражения, и ему было что доказывать. Замкнув круг, пенальти Ван Нистелроя и гол молодого Уэйна Руни принесли «красным дьяволам» победу со счетом 2:0. То, что последовало за этим, было экстраординарным.

Признание Фабрегаса

Венгер схлестнулся с ван Нистелроем за подкат, который он совершил на ранних стадиях матча, но Фергюсон прервал его и сказал французу отступить. Венгер, очевидно, подбежал к Фергюсону с поднятыми кулаками и спросил его: «Что ты собираешься с этим делать?»

И вдруг из ниоткуда кусок пиццы, да-да, кусок пиццы, пролетел через туннель и попал в Фергюсона, заставив его переодеться для послематчевых интервью. Позже выяснилось, что Сеск Фабрегас был виновником того, что бросил пиццу. Вероятно, одна из самых странных ссор, о которых мы слышали, но, безусловно, лучшая.