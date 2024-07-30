Корреспондент Livesport.ru Михаил Пукшанский позвонил легендарному Валерию Кузьмичу Непомнящему, отметившему в прошлом году 80-летие. Обсудили новый старт всех 16 клубов РПЛ, слабую селекцию большинства команд и Олимпиаду в Париже.

«Главное, чтобы Глушенков не остановился»

— Как вам в целом чемпионат РПЛ после Евро-2024?

— Как ни странно, особого отторжения у меня нет. Хотя обычно бывает такое, не самое приятное, послевкусие. Сам отношусь к чемпионату России, как к чему-то неизбежному, единственному оставшемуся для нас футбольному зрелищу. И с особой строгостью подходить к нему не хочу. Вполне «съедобный», смотрибельный. Есть борьба на всех этажах. Но за исключением «Зенита», стоит признать, все остальные играют не очень внятно.

— То есть, не считаете, что чемпионат России качественно прибавил по сравнению с весной?

— Рано делать выводы. Но пока не скажу. По весне было очень интересно, хотя бы с точки зрения интриги.

— Как оцениваете летнюю трансферную кампанию?

— Если говорить о «Зените», с большим знаком «плюс». Все остальные вызывают вопросы. У других либо нет возможностей, либо особого желания. Что особенно странно для вошедших в Премьер-лигу, кто должен был соответствующим образом укрепляться. «Химки» набрали поигравших, Махачкала практически никого не приобрела, «Акрон» тем же составом играет. Не вижу серьезной работы на трансферном рынке.

— Максим Глушенков забил пять за «Зенит» в трех дебютных матчах, Дмитрий Воробьев отличился в обеих встречах «Локомотива», Эсекьель Барко показал отличную игру в первом же матче за «Спартак». Кто из играющих в атаке новичков произвел на вас пока наибольшее впечатление?

— Те, кого вы назвали. Так оно и есть. Боюсь, не дай Бог, Глушенков остановится. А то, что он сейчас творит, вызывает приятное удивление. Амбициями, уверенностью. Сходу не так просто вписаться в такую команду. Между тем, ощущение, что он в этом «Зените» давно на главных ролях.

Максим Глушенков

— Андрей Лунев в «Динамо» и Евгений Латышонок в «Зените» отменно проявили себя на вратарской позиции. Давайте теперь оценим пополнение из числа вратарей и игроков обороны.

— Оценивать защитников — самое сложное для меня. Здесь важно понимать, какие задачи перед ними ставит тренер. Но проблемы в обороне у нас во всех командах. При этом факт, что лучшими в защите являются иностранцы. А вратарей вы правильно отметили. Латышонок не пропустил. Лунев просто вытащил, спас команду, которая должна была проиграть.

«Сегодня мячи летят, как пули»

— Голы с дальней дистанции, согласитесь, на загляденье. Пример первенства Европы такой заразительный?

— Это точно не тенденция. Вообще когда слово «тенденция» встречается в разговоре со мной, я так немножко посмеиваюсь. Футбол все-таки слишком многогранен, чтобы сводить его к неким тенденциям. Единственное, с каждым годом игроки прибавляют функционально. Растет уровень требований к ним, спрос на прессинг, выносливость. Меня несколько удивили слова Карпина о том, что нападающему, дабы попасть в сборную, надо больше бегать. Но таково веление времени.

А что в России увидели, насколько чаще надо бить издалека, так это здорово. Тем более, мячи сейчас летят, как пули. Такова технология изготовления. Посмотрите, вратари легко выбивают от ворот до ворот, а раньше едва к центру поля доставляли. И сколько еще забивается автоголов. Такого ведь тоже никогда не было — ни в Европе, ни у нас. Тоже идут сильные, нацеленные передачи, отсюда эти «срезки».

— Большинство мячей в этих двух турах (насчитал 11) забивалось после фланговых атак, или с места полусреднего. Что-то новое, или хорошо забытое старое?

— Всегда говорил и краям и опорным полузащитникам, что голы готовятся на флангах, но забиваются из центра. Сегодня игра в три защитника и привела к тому, что развитие атак идет преимущественно таким образом.

«ЦСКА укомплектован хуже всех»

— От голов к главному — их величеству результатам. «Зенит» рванул с места в карьер. Дважды по 4:0 на выезде заслуженно, или счета не совсем по игре?

— «Зенит» этим летом так укрепился, что есть он, и все остальные. Плюс правильно психологически готовится к каждому матчу, отсекая все возможные недоразумения. И к нему снова боятся подступиться. Отсюда — такие результаты.

— Динамовцы набрали те же 6 очков, пусть и с чуть менее скромными результатами. Все же не видите их претендентами на чемпионство?

— За ними пристально смотрю по некоторым агентским причинам. Надо отдать им должное, поскольку обе победы одержали далеко не оптимальным составом. Без шести номинальных игроков старта. Но, положа руку на сердце, не так сильно динамовцы сыграли, сколько слабовато соперники.

Марко Николич

— Как вам ЦСКА с Марко Николичем?

— Переживаю, сочувствую, но опять же… Кажется, неплохо сыграли последний матч, пока противник позволяет. Но, боюсь, что постоянно будут проблемы. Не вижу баланса, с первой линией атаки не все в порядке, в полузащите. Мне кажется, из московских команд ЦСКА укомплектован хуже всех. Но Николич — специалист. Уверен, выжмет максимум возможного.

— Как и Валерий Карпин из «Ростова»?

— Безусловно. Хотя мне интересно, почему клуб принципиально поменял селекционную направленность. Ведь был период, двухлетней примерно давности, когда там играли практически одни россияне. А потом Карпин стал укреплять команду за счет легионеров, значит ищет чего-то. Хотя по финансам знаю у них очень плохо. В любом случае, молодцы, что всегда бьются.

— Первую «пятерку» пока замыкает «Оренбург». Со «Спартаком» он провел семь атак, что называется, сходу. Самая быстрая команда чемпионата?

— Это их козырь. Но «Спартак», как я говорю, играет «трудно-легко». Если «Оренбург» после потери мяча успевал вернуться назад, спартаковцы в позиционной атаке ничего не могли сделать. Но если суметь остановить оренбуржцев, они тоже теряются. Подтверждением вчерашняя встреча с «Ахматом», совсем иная по характеру. Когда их лишают свободных зон, возникает некий ступор. Поэтому против этой команды готовиться легко, она читаема.

Календарь и таблица РПЛ

Но игроки хорошие. Я всегда удивляюсь, каким образом там спортивный отдел покупает приличных футболистов за скромные деньги. Но на нашем уровне они очень здорово смотрятся. Именно у них. Вот слежу за ушедшим Верой в «Химках», и как-то не очень он там себя проявляет. В Оренбурге все мячи двигал вперед, за счет дриблинга, пас умел отдать. А сейчас как-то потерялся. Вот, что значит своя команда.

«Спартак и с "Химками" сыграл не ахти»

— «Акрон» может стать открытием сезона?

— Вполне вероятно. Команда со своим лицом, которое не теряет. Но в кубковых играх прошлого года выглядел ярче, чем сейчас.

— «Спартак» после бездарной игры с «Оренбургом» выдал вполне приличный матч с «Химками». Что за метаморфозы с «народной командой» во все времена, при любых тренерах?

— Не будь такого «Спартака» в нашем чемпионате, было бы скучно. Так еще и при Николае Петровиче Старостине было, в куда лучшие времена. Против «Химок» они тоже не очень-то хорошо сыграли, просто те пока неважно готовы. От «Спартака» всегда не знаешь, чего ждать. Могут «грохнуть» любого, а потом проиграть кому-попало. Для журналистов специально сделан, чтобы вам было, о чем писать или говорить.

— «Локомотив» много забивает, еще больше пропускает. Куда пропала прежняя сбалансированность от Михаила Галактионова?

— Начать с того, что у них тоже не все просто с возможностями, как выясняется. Пока ищут себя. Но есть молодежь — Пиняев, Салтыков, Текнизян, пусть и обросший уже бородой. Но в обороне у них совсем беда. И в прошлом году видели примерно то же самое. Поэтому не согласен с вами — не может пропасть то, чего не было.

— Рашид Рахимов изменил себе и уходит от сугубо оборонительной игры в «Рубине»?

— Он рассчитывает, с кем позволительно играть в атаку, а с кем нет. Но его психологическое состояние мне не нравится, почему-то очень сильно нервничает. Для меня это не очень понятно с учетом выполняемой в целом задачи. Я встречался с Рашидом перед началом прошлого сезона, и он рассказывал о проблемах. Но они неплохо начали, потом были трудности, но в конце снова набрали свое. А сейчас, казалось бы, все в порядке, и его нервозность просто передается игрокам. Субботний результат с «Зенитом», который в прошлом году был обыгран в Питере, это показал.

«Прошлогодним "Краснодаром" даже не пахнет»

— «Ахмат» сыграл две ничьи, что называется, «от печки». Над Магомедом Адиевым довлеет неудачный финиш прошлого чемпионата?

— Не думаю. Тогда они стали проигрывать уже после того, как решили задачу сохранения места в Лиге. По мне так это команда первой «восьмерки», никак не на вылет. Хотя в Грозном по этому поводу, вижу, беспокоятся. Но состав приличный, ребята играющие. И тренер такой спокойный, умеет себя вести. Мне он симпатичен.

— Согласитесь, стоит отметить и еще одного дебютанта, махачкалинское «Динамо». Ничья в Краснодаре ведь вполне по делу?

— Абсолютно. Меня они удивили. Играли спокойно, уверенно, были ближе к победе.

Мурад Мусаев

— Что не так с «Краснодаром»? Мурад Мусаев рвал и метал в раздевалке после матча, что совсем не в его стиле.

— Тоже согласен. Очевидно, что игроки все еще не до конца верят в него, или чего-то не понимают. А ведь, кроме Кордобы, состав остался прежним. Если в прошлом сезоне были реальными конкурентами «Зенита», сейчас этим даже не пахнет. Нет у меня объяснения.

— А есть ли объяснение, как можно было поменять Андрея Талалаева на Франка Артигу в «Химках»?

— Знаю причину, но она не из области футбола и не для печати. А по сути, конечно, никакой логики. Но всегда можно привести пример чемпионата Италии, когда «пятизвездочный» тренер выигрывает «скудетто», а его убирают. Кто платит, тот и заказывает музыку.

«Осинькин — тренер высшего класса»

— Наконец, три команды без очков. Почему «Факел» так провалился после вполне успешного прошлого сезона?

— С игровым материалом далеко не все в порядке. Бьются, сражаются, но этого мало теперь уже. Нужен соответствующий уровень. Будет очень трудно. Я люблю этот город, болельщиков, которым нужно низко кланяться за любовь к футболу.

— «Пари НН», как и «Химки», тоже расплачивается за необъяснимые тренерские перестановки?

— Наверное. Давно стою на том, что не всегда смена тренера позволяет поднять уровень команды. Там еще долго сербу разбираться в коллективе, кто есть кто.

Игорь Осинькин

— Наконец, «Крылья Советов». Почему Игорь Осинькин при его опыте и авторитете позволил, по сути, растерять всю команду, и не стоило ли ему уходить?

— Не стоило, при любых обстоятельствах. И к нему вообще никаких вопросов, даже придраться не к чему в работе Игоря. На протяжении четырех лет он показывает уровень Hi-класса. А что они только теряют игроков, никого не приобретая взамен, это же не его вина. В этих двух матчах у него не очень хорошо легионеры смотрелись. Ни Гаре, ни Бейл не сыграли на высоком уровне, Костанца почему-то пропускал. А это важный фактор. При этом безоговорочно верю в работу Осинькина.

— Скоро ли ждать первых отставок?

— Не люблю этого, но недолго, к сожалению.

«От открытия Олимпиады просто в ужасе»

— Олимпиаду краем глаза смотрите?

— Что показывают, смотрю. Но сильно раздосадован, что нас уничтожают, как страну. Воспитан в Союзе патриотом своей страны, и понимаю разницу с ура-патриотами. Отлично помню время, когда ГДР признали, как страну, едва она стала одерживать победы в спорте. Даже к Китаю стали относиться совершенно по-другому после спортивных успехов. Как бы мы ни говорили, что спорт вне политики, это не совсем так. Спорт выше политики. Изоляция бьет по нервам. И сожалею, что кто-то из наших согласился поехать. Здесь полностью согласен с Вяльбе, которая пусть и не самый сильный чиновник, но в этом вопросе твердо стоит на своем.

— Самое сильное впечатление от кого?

— Южнокорейцы обыграли всех в стрельбе из лука, как ни странно это звучит. Люблю эту страну, работал там много лет. Могу сказать, особая нация. Сказали, что обыграют Японию, и всегда выше нее. Девочка из Узбекистана «золото» в дзюдо получила, тоже приятная сенсация.

Аргентина — Морокко на ОИ-2024

— Как вам футбольный турнир? Понятно, не чемпионат Европы, но все же?

— Ничего не видел, но ясно, с Евро не сравнить. Там одна сборная Грузии чего стоила. Было очень приятно за нее, поскольку все помним то великое тбилисское «Динамо». Ностальгия. А здесь ничего необычного нет и не жду.

— А как открытие? Мнения в России, мягко говоря, разделились…

— Просто в ужасе от него. Ну, нельзя устраивать такие пародии на крупнейшем мировом соревновании.

«Роже Милла поздравил с юбилеем на год раньше»

— Чем сами сейчас занимаетесь?

— Да много разных проектов. Один из них — фильм обо мне. Не документальный, а художественный. Есть такой продюсерский центр, который снимал некоторые фильмы о спорте. Вот в этом процессе. Уже нашли, кто и нашу супружескую пару сыграет. Но движется все тяжело. Хотя момент контакта с Африкой, с Камеруном сейчас очень важен.

— С кем из старых камерунских друзей-товарищей сейчас общаетесь?

— У меня общение и не прерывалось. Недавно вот с юбилеем поздравляли, иногда журналисты звонят, задают вопросы. И бизнесмены ко мне обращались, чтобы помог там футбольный клуб создать. С посольством Камеруна сейчас на большей связи, чем это было в предыдущие 30 лет. Из серии «спасибо, что живой».

Всё о футболе России

— С Роже Миллой созваниваетесь?

— Роже меня тоже с юбилеем поздравлял, правда на год раньше. С Это'О встречались, когда он привозил делегацию Камеруна в Россию. Познакомились, когда Самюэль еще в «Анжи» играл, а сейчас уже говорили, как с президентом федерации. Тоже проблем у него там хватает.