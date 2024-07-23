На перепутье двух столиц. «Спартак» и «Зенит» близки к сделке по Соболеву

Нападающий «Спартака» выступает в роли одного из главных хедлайнеров нынешнего трансферного окна, а сага с его возможным переходом в «Зенит» продолжает набирать обороты. Поговорим, какие последствия может иметь данная сделка для обеих клубов.

Быть или не быть?

Эпопея с переходом Александра Соболева из московского «Спартака» в питерский «Зенит» тянется с начала лета. Первым, кто запустил громкий инсайд был спортивный журналист Иван Карпов, согласно информации которого, «сине-бело-голубые» проявляли повышенный интерес к 27-летнему форварду.

Многие отечественные СМИ быстро подхватили данную новость и начали подливать масла в огонь: сообщалось, что клуб с берегов Невы контактировал с агентом нападающего Павлом Андреевым относительно личных условий контракта игрока. Однако в стан московского клуба никаких официальных запросов об Александре не поступало.

Сам Соболев в это время прекрасно проводил отпуск с семьей в Париже, открестившись на первоначальном этапе от любых комментариев по поводу возможной смены клубной прописки. Вот только это молчание лишь подогревало интерес публики к трем сторонам сделки: Александру, «Спартаку» и «Зениту».

Говорилось, что питерцы не готовы платить отступные за форварда в размере 30 млн евро и ищут способы снижения стоимости. Среди потенциальных вариантов, которые могли быть включены в сделку, фигурировал сперва полузащитник Зелимхан Бакаев, а после нападающий Иван Сергеев.

Александр Соболев globallookpress.com

Представители «Спартака» отбивались дежурными фразами о возможном уходе нападающего, мол трансферное окно не закрыто, может произойти что угодно. Солидарны в выражениях со своими коллегами были и официальные лица «Зенита» — председатель правления питерского клуба Александр Медведев ответил коротко и ясно: «Слухи не комментируем».

Конечно, мало кто верил заявлениям руководства футбольных коллективов РПЛ, в СМИ начали появляться конкретные цифры, которые «сине-бело-голубые» готовы перевести на счет московской команды. Называлась сумма в пределах 12 млн евро, устроившая бы обе стороны, но официального согласования трансфера так и не случилось.

Постепенно накал страстей вокруг переезда россиянина в Северную столицу начал снижаться, речи об активных переговорах между клубами не шло. Тут на первый план вышел сам Соболев, который опубликовал в соцсетях загадочную цитату на фоне Санкт-Петербурга, а затем и вовсе удалил фото в форме «красно-белых» из «Телеграма».

Начинается новая волна обсуждений того, что Александр точно хочет уйти из «Спартака» и у него накопилось недовольство минувшим сезоном. Винит он в этом, конечно же, не себя, а экс-главного тренера «народной команды» Гильермо Абаскаля, который неправильно использовал его на поле.

Также приход нового наставника Деяна Станковича не добавлял оптимизма форварду, а трансфер Виллиана Жозе игрок воспринял чрезвычайно болезненно. Соболеву кажется, что он теряет лидерские позиции в клубе и на него делается куда меньшая ставка, чем ранее.

Все вышеперечисленные факторы действительно намекают, что трансфер нападающего в «Зенит», скорее всего, неминуем. Футбольный агент Тимур Гурцкая вовсе уверен на 99% в отъезде Соболева из Москвы, по его словам, сделку тормозит лишь накладывание проблем одна на другую, окончательно решив их, стороны ударят по рукам.

Готов ли «Спартак» к уходу Соболева?

Кажется, что «красно-белым» будет не по силам удержать Александра в своих рядах, ведь «Зенит» очень настойчив в предложениях. Конечно, отступные в размере 30 млн евро москвичи навряд ли получат.

Хотя такой бонус при отсутствии еврокубков был бы очень к месту «народной команде», сделав трансфер Соболева рекордным за всю историю «Спартака». Вот только как дальше столичный клуб планирует обходиться без ударного центрфорварда?

Соболев заявил о себе в Москве на второй год пребывания, отметившись четырнадцатью забитыми мячами и четырьмя ассистами в кампании РПЛ 2020/2021. Своего пика нападающий достиг в дебютном сезоне Абаскаля, став незаменимой фигурой на поле и набрав 19 результативных действий (13 голов и 6 передач).

Затем начался полный регресс, Александр конфликтовал с Гильермо, что не способствовало ни командным достижениям, ни индивидуальным свершениям игрока. Однако точно ли дело только в недопонимании с испанским специалистом? Ведь Абаскаль покинул «Спартак» еще в середине апреля, а игра Соболева лучше не стала.

Александр Соболев против «Зенита» globallookpress.com

При Слишковиче форвард нередко выпадал из основного состава, порой проводя на поле всего несколько минут. Всего в прошлом сезоне РПЛ игрок отметился пятью забитыми мячами и шестью ассистами, заняв при этом 39 (!) место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

Новый розыгрыш российского первенства Александр начал в стартовом составе «Спартака», но за отведенное время в матче против «Оренбурга» ничем примечательным не отметился, продолжив быть бледной тенью самого себя.

Безусловно, даже при всех недостатках Соболев мог бы оказывать немалую помощь «красно-белым», ведь голевое чутье и антропометрические данные, благодаря которым он нередко выходит победителем из борьбы в штрафной, остаются при нем. Тем не менее недостаток мотивации перечеркивает все плюсы форварда и заставляет болельщиков москвичей задуматься о нужности игрока, который в своих мыслях уже примеряет сине-бело-голубую форму.

Сторонам следует прийти к компромиссу, который устроил бы всех. Тем более, что «Спартак» тоже не бездействовал, глядя на сложившуюся трансферную сагу с Александром, и заранее подстраховался. В Москву переехал Виллиан Жозе, известный своими выступлениями в испанской Ла Лиге.

Пока что бразилец выглядит «темной лошадкой», так как физическая форма 32-летнего форварда вызывает вопросы, а его мотивационные речи, согласно которым он готов «творить историю», воспринимаются скептически. Немало игроков, заявивших о себе в Европе, приезжали в российский чемпионат с боевым настроем, но так и не демонстрировали должный уровень. Возможности Жозе известны, теперь будем наблюдать, воплотит ли он их в забитые мячи за «Спартак».

Еще одним потенциальным сменщиком Соболева считается Манфред Угальде, который перешел в «народную команду» зимой за немалые 13 млн евро и пока никак не проявил себя. Возможно, Деян Станкович найдет подход к костариканцу и выведет его на новый уровень.

Манфред Угальде globallookpress.com

На перспективу у «Спартака» есть Павел Мелёшин, ударно проведший предсезонную подготовку команды (три гола в пяти матчах), который предвкушает борьбу за место в старте. 20-летний нападающий уже отметился громким заявлением, что готов заменить Соболева в случае его ухода.

«Зенит» забирает лучших или зачем им Соболев?

«Сине-бело-голубые» придерживаются нового трансферного вектора этим летом, пополняя свои ряды игроками с российским паспортом и попутно ослабляя соперников по РПЛ. Так в Санкт-Петербург приехали Максим Глушенков из «Локомотива», Сергей Волков из «Краснодара», Юрий Горшков из «Крыльев Советов» и Евгений Латышонок из «Балтики».

Переход Александра Соболева из «Спартака» вполне вписывается в эту канву, ведь даже неважные последние выступления не отменяют его лидерского статуса в столичном клубе. Тем не менее будущее форварда в стане чемпионов России выглядит туманно.

«Зенит» не испытывал никаких проблем в атакующей линии в минувшем сезоне РПЛ. Период адаптации Матео Кассьерры подошел к концу, и он начал штамповать голы один за другим. В конечном итоге 21 забитый мяч принес колумбийцу награду лучшего бомбардира чемпионата.

Матео Кассьерра globallookpress.com

Иван Сергеев прекрасно справился с ролью «джокера» команды, пользуясь любым предоставленным ему шансом. Всего 29-летний нападающий забил одиннадцать голов во всех турнирах. Не стоит списывать со счетов Вильсона Изидора, которого все-таки выкупили у московского «Локомотива».

Такое разнообразие в атаке заставляет задуматься о целесообразности приглашения Соболева в клуб с берегов Невы. Ведь россиянин точно не едет греть лавку, а будет претендовать на звание главного наконечника атак «Зенита».

Тогда Сергею Семаку придется ломать голову, садя кого-то из вышеназванной тройки в запас, а других исполнителей еще больше лишая игрового времени. Потенциальный переход Александра покажет, сможет ли 48-летний специалист пожертвовать лучшим голеадором Матео Кассьеррой или будет изобретать новые тактические вариации с двумя форвардами в составе.

По проторенной дорожке

Трансферные переходы между «Спартаком» и «Зенитом» практически всегда полны скандальных подробностей, которые только усугубляют отношения футбольных коллективов.

Наиболее обсуждаемой персоной, примерившей формы обеих клубов, является Владимир Быстров. Причем полузащитник успел дважды сменить прописку, сперва перейдя из «Зенита» в «Спартак» в 2005 году.

Владимир быстро сжег мосты с питерскими фанатами, заявив, что с детства болел за «красно-белых». Спустя четыре года Быстров отправился обратно, после этого его возненавидела уже московская торсида.

Владимир Быстров globallookpress.com

Даже успешные выступления за «Зенит» и «Спартак» не очистили его репутацию, своим полузащитник не стал ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве.

Повторил «подвиг» коллеги по цеху Артем Дзюба, являющийся воспитанником академии «красно-белых» и переехавший в Северную столицу страны. Со стороны «Спартака», где нападающий никак не мог прижиться и большую часть времени разъезжал по арендам, шума было мало.

Артем Дзюба globallookpress.com

Питерские же болельщики приняли его переход холодно, однако со временем Артем заслужил любовь местной публики. За «Зенит» Дзюба провел лучшие годы карьеры, добравшись до капитанской повязки «сине-бело-голубых».

Еще одним игроком, осуществившим прямой трансфер из «Зенита» в «Спартак», является Роман Широков. Полузащитник не дождался продления контракта с питерцами и отправился в «народную команду» на правах свободного агента.

Роман Широков globallookpress.com

Места в основном составе «красно-белых» для Романа не нашлось, слишком разными оказались взгляды игрока с тогдашним тренером Муратом Якиным. Сменщики швейцарского специалиста также не предоставляли Широкову достаточно игровой практики, в конечном итоге стороны расторгли контракт, и он отправился в ЦСКА.

Последняя трансферная сделка между «Спартаком» и «Зенитом» состоялась летом 2022 года, когда Зелимхан Бакаев сменил красно-белую форму на цвета клуба с берегов Невы. Полузащитник делился грандиозными планами, что хочет выиграть все в новой команде и взял себе престижный 7-й номер.

Но дела хавбека сразу не задались, дебютный сезон оказался провальным, в среднем он провел на поле восемнадцать минут в РПЛ. Летом 2023 года «сине-бело-голубые» отдали Бакаева в аренду в саудовскую «Аль-Вахду», где он играл последний футбольный розыгрыш.

Зелимхан Бакаев globallookpress.com

Вернулся в Санкт-Петербург Зелимхан в июне этого года, Сергей Семак включил его в предсезонные сборы команды и 28-летний игрок успел появиться в некоторых контрольных поединках. Многие думали, что ему предоставят еще один шанс, однако в конечную заявку на сезон РПЛ 2024/2025 Бакаев не попал.

Дальнейшее пребывание полузащитника в «Зените» находится под вопросом, не исключено, что он снова отправится в аренду или же состоится окончательный трансфер. Среди вариантов называется, как мы говорили выше, возвращение в «Спартак», как часть сделки по переходу Соболева.