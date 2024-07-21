Трансферный дайджест. 16-22 июля

Такефуса Кубо

«Реал Сосьедад», полузащитник, 23 года

Английский «Ливерпуль» хочет усилить свой состав японским полузащитником «Реала Сосьедад» Такефуса Кубо.

Мерсисайдцы готовы отдать за талантливого хавбека сумму в 65 млн евро, сообщает издание Sports Nippon.

Плюсом в пользу перехода Кубо является наличие в составе «Ливерпуля» его партнера по сборной Японии Ватару Эндо, который пополнил команду в январе 2024 года.

В случае перехода зарплата Кубо составит 15 млн евро в год, а контракт будет заключен на пять лет. Последние два года японский полузащитник сильно прогрессирует и стал одним из лидеров «Реала Сосьедад», ему пора уже делать шаг вперед и перебираться в топ-клуб.

Такефуса Кубо globallookpress.com

В прошлом сезоне Кубо сыграл в испанской Примере 30 матчей, забил 7 мячей, отдал 4 ассиста.

Наш прогноз: Кубо станет игроком «Ливерпуля».

Нголо Канте

«Барселона», полузащитник, 33 года

Чемпионат Европы 2024 года показал, что опорный полузащитник Нголо Канте по-прежнему в огромном порядке, хотя уже довольно давно выступает в Саудовской Аравии.

Сейчас 33-летний хавбек принадлежит «Аль-Иттихаду», но не прочь снова вернуться в Европу и поиграть за один из топ-клубов.

По данным Diario Sport, Канте хочет купить испанская «Барселона», у которой есть проблемы в средней линии и не хватает полузащитника оборонительного плана. Каталонцы давно мечтают заполучить француза в свои ряды, но все у них никак не получается.

Сам же «Аль-Иттихад» не намерен отпускать своего ключевого игрока и уже отклонил предложение от «Астон Виллы», которая хотела взять его в аренду на сезон.

«Барселона» также не готова осуществить полноценный трансфер, а готова взять Канте только в аренду, что абсолютно не нужно саудовскому клубу.

Нголо Канте globallookpress.com

В прошлом сезоне за «Аль-Иттихад» Канте сыграл 30 матчей, забил 2 мяча, сделал 5 результативных передач.

Наш прогноз: Канте уговорят остаться.

Ян Коуто

«Манчестер Сити», защитник, 22 года

Правый защитник Ян Коуто принадлежит уже несколько лет «Манчестер Сити», но так и закрепился в основном составе «горожан», постоянно скитаясь по арендам.

Последний сезон 22-летний бразилец провел в испанской «Жироне», где выглядел очень ярко, стал игроком основного состава и помог клубу впервые в своей истории пробиться в Лигу чемпионов.

Летом Ян Коуто снова вернулся в «Манчестер Сити», но Пеп Гвардиола не особо на него рассчитывает и готов отпустить для получения игровой практики.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, главным претендентом на правого защитника сейчас является дортмундская «Боруссия», готовая заплатить от 20 до 25 млн евро. «Горожане» же просят за своего игрока сумму в 40 млн евро, эта сумма была прописана в качестве отступных. Торги продолжаются.

Ян Коуто globallookpress.com

В прошлом сезоне Коуто сыграл за «Жирону» в Ла Лиге 34 матч, забил один гол и отдал 8 результативных передач.

Наш прогноз: Ян Коуто станет игроком «Боруссии» Дортмунд.

Фабио Миретти

«Ювентус», полузащитник, 20 лет

Центральный полузащитник «Ювентуса» Фабио Миретти давно слывет ярким талантом, но никак не может пробиться в основной состав «старой синьоры».

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Его не особо жаловал Массимилиано Аллегри, похоже, не даст ему шанса проявить и новый наставник туринцев Фабио Миретти, который рассматривает его лишь в качестве игрока ротации.

Недавно 20-летний Миретти продлил контракт с «Ювентусом» до 2028 года, но может покинуть клуб для получения игровой практики в клубе, где его будут рассматривать в качестве ключевого футболиста.

Сейчас на Миретти претендуют «Комо», «Монца» и вернувшаяся в этом сезоне в Серию А «Парма». Они готовы взять игрока молодежной сборной Италии в аренду на один сезон.

Фабио Миретти globallookpress.com

В прошлом году полузащитник провел за «старую синьору» в Серии А 25 матчей, забил один гол и сделал один ассист.

Наш прогноз: Миретти останется в «Ювентусе».

Конор Галлахер

«Челси», полузащитник, 24 года

Положение воспитанника «Челси» Конора Галлахера в клубе снова становится неопределенным. Весь конец прошлого сезона шли настойчивые слухи о его продаже в межсезонье, но яркая игра на финише АПЛ, казалось, гарантировала ему место в составе на будущее.

Тем не менее, снова пошли разговоры о скором уходе 24-летнего полузащитника из стана «синих».

Как сообщает издание As, сейчас у Галлахера существует вариант с мадридским «Атлетико», который давно им интересуется. «Матрасники» уже ранее делали предложение хавбеку в размере 20 млн евро, но оно было отклонено «Челси».

Известно, что об «Атлетико» лестно отзывался партнер Галлахера по сборной Англии Киран Триппьер, несколько сезонов отыгравший под руководством Диего Симеоне.

Конор Галлахер globallookpress.com

У Галлахера остался всего год контракта с «синими» и существует высокая степень вероятности, что он уйдет из клуба. В прошлом сезоне 24-летний хавбек сыграл в АПЛ за «Челси» 37 матчей, забил 5 мячей.

Наш прогноз: Галлахер покинет «Челси».

Мусса Диаби

«Астон Вилла», полузащитник, 25 лет

Прошлый сезон у Муссы Диаби получился в «Астон Вилле» не очень однозначным. На старте сезона он болел, в середине выглядел не очень, но затем на финише чемпионата стал одним из лидеров клуба и выглядел очень неплохо.

По данным журналиста Фабрицио Романо, 25-летним заинтересовался клуб Саудовской Аравии. Скорее всего, речь идет о «Аль-Иттихаде», который серьезно укрепляется перед стартом нового сезона.

Сейчас окружение Диаби активно контактирует с окружением саудовского клуба и существенно продвинулось в переговорах.

Речь идет о пятилетнем контракте и сумме трансфера в 60 млн евро. Помимо Диаби известно также, что «Аль-Иттихад» активно интересуется вратарем «Манчестер Сити» Эдерсоном и предлагает ему невероятный контракт.

Мусса Диаби globallookpress.com

В прошлом сезоне в АПЛ Диаби сыграл за «Астон Виллу» 38 матчей, забил 6 голов, отдал 8 результативных передач.

Наш прогноз: Диаби переедет в Саудовскую Аравию.

Ванья Дркушич

«Сочи», защитник, 24 года

Яркая игра словенского защитника «Сочи» Ваньи Дркушича на Евро-2024 привлекла к нему внимание со стороны европейских клубов.

По данным «Чемпионата», активнее всех интересуется 24-летним защитником испанская «Севилья», готовая заплатить за него 5 млн евро с учетом бонусов.

По итогам прошлого сезона «Сочи» покинул российскую Премьер-лигу и понятно, что Дркушич не намерен играть на таком низком уровне, и просит отпустить его.

В прошлом сезоне Дркушич сыграл в РПЛ за «Сочи» 23 матча, забил 2 гола и был одним из лидеров клуба.

Ванья Дркушич globallookpress.com

За сборную Словении на чемпионате Европы 2024 года защитник отыграл все четыре матча в основном составе и помог национальной команде пробиться в 1/8 финала.

Наш прогноз: Дркушич станет игроком «Севильи».