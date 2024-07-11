Талант, определяющий эпоху. Может ли Ямаль повторить судьбу Пеле?

«Если Ламин Ямаль захочет сыграть в финале Евро со сборной Испанией, ему придется сделать против нас гораздо больше, чем он делал до сих пор», — предупредил полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо перед встречей во вторник, 9 июля, с «Ла Рохой» в Мюнхене. «Мы будем оказывать на него давление, чтобы ему было некомфортно».

Оказать на него давление? Рабьо даже не смог приблизиться к Ямалю, он метался то в одну сторону, то в другую, а 16-летняя сенсация сборной Испании быстро переложила мяч под левую ногу, прежде чем направить его в верхний угол ворот Франции.

Когда прозвучал свисток об окончании матча, обрадованный Ямаль крикнул в камеру: «Говори сейчас!» Однако Рабьо этого не сделал, что, вероятно, было к лучшему. Не надо больше себя позорить. Ему только что преподал урок школьник, приехавший в Германию с кучей домашних заданий.

С тех пор он переписывал рекорды после каждого не поддающегося логике проявления ошеломляющего мастерства и зрелости.

«Все еще ребенок»

В воскресенье, 14 июля, в Берлине Ямаль станет самым молодым игроком, когда-либо выходившим в финал крупного международного турнира, превзойдя предыдущий рекорд, установленный Пеле. Именно в такой ​​компании Ямаль уже находится и к таким сравнениям он уже вынуждает прибегать.

Многие из тех, на кого возложена ответственность помочь ему реализовать свой потенциал, совершенно справедливо проповедовали терпение и благоразумие.

Ламин Ямаль globallookpress.com

«Он еще всего лишь ребенок», — отметил тренер резервной команды «Барселоны» Рафа Маркес в интервью Mundo Deportivo. «Давайте успокоимся», — сказал бывший старший тренер команды Хави, когда заговорили о неизбежном ярлыке «Новый Лионель Месси».

Но поток ажиотажа не замедлить. После полуфинального матча во вторник вечером это уже невозможно.

«Прикосновение Бога»

Просто нереально просить людей сдерживать ажиотаже после того, как они увидели, как 16-летний подросток зажег игру с участием лучших футболистов планеты.

Как сказал УЕФА ветеран сборной Испании Начо после победы над Францией со счетом 2:1: «Мы знали, что во французской сборной есть гениальные игроки... Но если мы говорим о гениях, то, возможно, у Испании тоже есть такие игроки».

Это было болезненно ясно дано понять Рабьо в Мюнхене, но ему действительно следовало заранее знать о блеске Ямаля. Даже если вы не верите в судьбу, не искушайте ее, сомневаясь в том, кому казалось, судьбой было предопределено стать вундеркиндом, которого коснулось величие Бога в тот момент, когда Месси, по сути, крестил его в детстве.

Ламин Ямаль и Лионель Месси Barcelona

Их пути пересеклись в 2007 году когда Ямалю было всего шесть месяцев. Фотография этой встречи, которая облетела социальные сети, до невозможности идеальна: юный, 20-летний Месси купает младенца Ямаля для благотворительного календаря, выпущенного «Барсой».

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Тронутый Богом, омытый Месси; тут и божественное вмешательство и волшебник со своим учеником — хотя никто еще не знал, из чего тогда был сделан Ямаль.

«Скорость и мощь без контроля бесполезны»

«Мы должны помочь ему, не давая ему потерять голову и развивая его наилучшим образом», — говорит тренер Луис де ла Фуэнте. «Самое главное — спокойствие и умиротворении». Но дело в том, что Ямаль, похоже, тоже не испытывает в них недостатка.

Когда дело доходит до анализа игры нападающего в ней, действительно выделяется хладнокровие. Кажется, он никогда не передерживает мяч и не рискует зря.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Иногда выбрать самый простой вариант — самое сложное для молодого нападающего. Они часто слишком стремятся произвести впечатление, продемонстрировать свои навыки, но Ямаль, похоже, уже полностью принял идеал Де Ла Фуэнте о том, что «скорость и мощь без контроля бесполезны».

«Игрок, который может определить эпоху»

Может быть, не стоит быть слишком шокированным футбольным интеллектом Ямаля. В конце концов, он получил образование в «Ла Масии». Нет лучшего места в мире, чтобы научиться ценить точную и терпеливую передачу.

Но даже Хави, один из самых знаменитых выпускников академии «Барсы», был поражен пониманием игры Ямаля.

«Решения Ламина почти всегда верны», — сказал в прошлом сезоне полузащитник. «Это удивительно для такого молодого парня, поэтому я надеюсь, что он останется в "Барсе" еще на много лет, потому что я думаю, что он игрок, который может определить эпоху».

Этот процесс, похоже, уже идет полным ходом в Германии.

Статистика, не уступающая Месси

Ямаль не просто самый молодой игрок Евро-2024; он, пожалуй, лучший. Никто не создал больше голов (три), моментов (16) или «больших моментов» (шесть) на Евро-2024.

Взятая отдельно, эта статистика была бы очень впечатляющей, потому что здесь мы говорим о цифрах уровня Месси. Так что тот факт, что их показывает ребенок, отмечающий свое 17-летие накануне финала, откровенно абсурден — и просто чертовски интересен для любого футбольного фаната.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Нет нужды начинать говорить о том, сможет ли он сравниться с достижениями Месси, что было бы излишним, бесполезным и несправедливым. Но в то же время нет необходимости стесняться того, чтобы признать, что мы наблюдаем нечто очень особенное.

«Помните, что он смертен!»

Выступления Ямаля сделали невозможным игнорирование его потенциала суперзвезды. Он не только одурачил Рабьо в Мюнхене, но и отодвинул на второй план Килиана Мбаппе, еще одного неземного таланта, который заявил о себе миру, пока был всего лишь подростком. Но даже Мбаппе, да и Месси, не были так хороши в этом возрасте.

Де ла Фуэнте, очевидно, прав, стараясь преуменьшить растущие ожидания вокруг Ямаля. Боян Кркич и Ансу Фати не справились с бременем сравнений с Месси, поэтому можно найти несомненный позитив в том, что тренер сборной Испании озабочен защитой своего протеже.

Ламин Ямаль и Килиан Мбаппе globallookpress.com

«Ламин делает вещи, которые намекают на то, что он может стать великим спортсменом», — сказал тренер сборной Испании во вторник вечером. «Но нам нужно сохранять спокойствие. В Древнем Риме, когда говорили о Цезаре, они говорили: Помните, что он смертен!»

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И Ямаль не просто смертен; он еще всего лишь ребенок. Но Пеле стал футбольным богом в 17 лет в Сольне около 66 лет назад. Просто невозможно скрыть тот факт, что Ямаль может сделать то же самое в Берлине в воскресенье.