Viva Espana! Матч Испании против Франции — это битва за душу футбола

«Ла Роха» добралась до «Альянц Арены», распахивая двери настежь, а затем ворвалась туда со смехом, музыкой, joie de vivre (радостью жизни) и настроем в стиле «следуй за оркестром, где-то будет вечеринка», который делает их (за благородным исключением Германии) единственной командой на турнире, которая хоть насколько-нибудь ярка, воодушевляюща и достойна внимания, как показали различные марши болельщиков за последние несколько недель.

Франция играла в скучный, безрадостный, ограниченный и не склонный к риску футбол, который, если бы вы были инопланетянином, только что прибывшим из далекого уголка вселенной, заставил бы вас спросить местных жителей в Германии: «Расскажите мне лучше об этой вашей НФЛ, о которой вы говорите... или о баскетболе, или о регби, или о теннисе, или о шахматах, или о чем-то еще, кроме этого мучительного футбола, который я только что посмотрел!»

Если вы француз, или если вы когда-то ужасно обгорали на солнце во время отпуска в Испании или, я полагаю, если вы хотите заработать пару долларов, выиграв офисное пари со ставками, то я почти могу простить то, что вы, тихо скрестив пальцы, болеете за то, чтобы «Ле Блю» в своем стиле проскользнули в финал, с помощью удачного дальнего удара, срикошетившего от одного из прожекторов. В противном случае любой, кто получает удовольствие от футбола, в который играют с живостью, смелостью, риском, амбициями или, да поможет нам Бог, с улыбкой удовольствия на лицах игроков, должен всерьез болеть за Испанию. Если действующие победители Лиги наций Луиса де ла Фуэнте смогут выиграть турнир, они опередят Германию и станут абсолютными победителями турнира.

Ферран Торрес globallookpress.com

Позвольте объяснить резкий язык, который использован выше.

Хотя Франция вполне может начать этот матч в статусе небольшого фаворита — отчасти из-за ее чрезвычайно конкурентного настроя и турнирных результатов за последние 26 лет, а отчасти потому, что Испания серьезно пострадала, потеряв трех игроков стартового состава в предыдущем раунде, — существует пропасть между тем, как эти две команды сумели выйти в финал.

Сборная Испании является одной из самых забивных команд Евро-2024 с 11 голами, в то время как Франция не забивала ничего, кроме пенальти или автоголов, записав на свой счет всего три гола в пяти матчах. «Ла Роха» на данный момент выиграла все пять матчей; У Франции две победы и три ничьи. У Испании было 102 удара по воротам, из них 35 в створ; Цифры Франции составляют 89 и 21 соответственно.

Возникает вопрос: суть турнира только в победе и ни в чем больше? Никакой радости, никаких острых ощущений, никаких приключений, никакого воодушевления или чувства, что нужно смести соперников, чтобы привлечь новых поклонников этого вида спорта?

Я хочу сказать, что если Испания сможет смириться с потерей Дани Карвахаля, Робина Ле Нормана и Педри (ужасные потери, с которыми сложно справиться) и каким-то образом победить Францию, несмотря на то, что к концу матча в Штутгарте несколько ее важных футболистов едва могли ходить из-за судорог и усталости — это будет реклама идеи о том, что можно выигрывать крупные турниры, играя с талантом, энергичностью и стремлением к зрелищности.

Некоторым тренерам и игрокам, которые были здесь, в Германии, но уехали, так и не решившись пойти на риск, она скажет: «Вы допустили ошибку». В следующий раз вам следует играть первым номером и играть на победу, а не ради того, чтобы дотянуть до пенальти.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Футбольные тренды имеют тенденцию закрепляться, и их трудно сломать, но их лучше питать их вдохновением и наслаждением от игры, чем бесцветным и безвкусным прагматизмом.

Самое печальное, что объясняет унылую игру сборной Франции, это то, что игрокам Дидье Дешама явно не хватает как физической, так и ментальной свежести после долгого и изнурительного сезона. Он действительно потрясающий тренер, у которого есть просто божественные игроки, но когда они полностью измотаны, былом правит прагматизм.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

После того, как в пятницу в четвертьфинале по пенальти они выбили Португалию, Дешам, сделавший потрясающую карьеру игрока и тренера, ответил на вопрос о соперниках Франции по полуфиналу, сказав: «Испания, без сомнения, лучшая команда на турнире. Я видел несколько их матчей, они играют в отличный футбол и их можно поздравить».

Да, громкие слова, но будьте осторожны, ребята: они были почти точной копией того, что сказал тренер сборной Франции в прошлый раз, когда эти две страны встречались на чемпионате Европы в 2012 году.

В то время сборной Франции командовал Лоран Блан, партнер Дешама по команде, выигравший чемпионат мира 1998 года. Перед четвертьфинальным матчем Блан сказал о действующих чемпионах Европы и мира: «Любому, кто любит футбол, должно нравиться, как играет Испания. За последние четыре года Испания создала что-то особенное. Смотреть, как они играют, одно удовольствие, это подарок нам всем!»

Несмотря на то, что он разбрасывал комплименты, как цветы, в состав своей команды он выбрал чертополох. Отказавшись от талантливых атакующих игроков, таких как Самир Насри, Жереми Менез и Хатем Бен Арфа, Блан использовал схему с парой правых защитников, чтобы попытаться свести на нет ориентированную на левый фланг атаку «Ла Рохи», выбрав оборонительную, удушающую тактику и Франция не атаковала должным образом, пока Хаби Алонсо не забил дважды, в результате чего Испания взяла матч под контроль и двинулась вперед, к дальнейшей победе в турнире.

Тогда, как и сейчас, это было чутье, веселье, смелость и атакующий энтузиазм Испании против более ориентированного на проценты статистики и подход «победи, как можешь» консервативного футбола. Битва за душу этого вида спорта.

В качестве примечания я также упомянул драматичность последней встречи Франции и Испании на турнире. Это был финал Лиги наций УЕФА 2021 года на Сан-Сиро в Милане. «Ле Блю» одержали победу благодаря голу Килиана Мбаппе, который должен был попасть в офсайд, но этого не произошло, что в конечном итоге привело к тому, что Совет Международной футбольной ассоциации пересмотрел правила.

ESPN писал об этом так:

«Что касается победного гола Мбаппе, он явно находился в положении "вне игры", когда Тео Эрнандес делал проникающий пас, но защитник сборной Испании Эрик Гарсия оставил нападающего в игре, коснувшись мяча при попытке перехватить передачу. Хотя ИФАБ настаивает, что правила не изменились, был выпущен новый список рекомендаций по поводу "преднамеренной игры". Это означает, что только контролируемая игра с мячом, например, неверный пас, теперь сбрасывает фазу "вне игры". Так как попытка Гарсии прервать пас Эрнандеса была инстинктивной, гол Мбаппе теперь был бы из офсайда».

Календарь и таблица Евро-2024

В прошлый раз, когда встречались Испания и Франция, это оказало поистине сейсмическое воздействие на футбол, и то же самое может произойти и в этот вторник. Турнирный футбол, если Испания победит со своей обычной тактикой, может быть показан в лучшем свете. Во встрече в Мюнхене можно будет черпать вдохновение и идеализм.

Удачи команде Дешама, которая будет пытаться извлечь максимальную пользу из своих изнуренных игроков и справиться с очевидными проблемами Мбаппе, вызванными травмой носа, а также с его в целом вялой игрой. Я не нападаю на них; скорее, я указываю на то, каким разочаровывающим было это лето для команды, которая, честно говоря, должна была бы нас волновать и развлекать, если бы не лишилась энергии и импульса.

Ламин Ямаль в матче с Албанией globallookpress.com

Для процветания футболу нужна озорная радость Ламина Ямаля; для процветания ему нужен элегантный и стремительный Фабиан Руис; ему нужен взрывной азарт Нико Уильямса, который в удачный для себя вечер будет развлекать не только всех, кто будет на этой замечательной арене, но и сотни миллионов людей по всему миру, которые все еще хотят, чтобы турнирный футбол был волшебным, запоминающимся и великолепным.

По крайней мере, во время Евро-2024 Испания — это команда, на которую можно положиться, если хотите насладиться радостью от футбола и креативной игрой. Так что, с уважением к Les Bleus... Viva Espana!