Франция не просто скучна при Дешаме. Она еще и не слишком хороша

Его команда «Монако» потерпела поражение со счетом 0:3 от «Порту» Жозе Моуринью в Гельзенкирхене в самом маловероятном финале эпохи Лиги чемпионов. Если посмотреть на 2004 год с точки зрения 2024 года, то удивительно то, что оба этих тренера продемонстрировали атакующий стиль игры.

Дешам сейчас имеет репутацию самого осторожного тренера в футболе высшего уровня — даже более осторожного, чем Моуринью. Во многом это сослужило ему хорошую службу, учитывая, что он является тренером сборной Франции дольше всех, выиграл чемпионат мира в 2018 году, дошел до еще одного финала в 2022 году и проиграл только по пенальти, а также дошел до финала домашнего Евро-2016. Если учесть, насколько слабой была Франция в 2008, 2010 и 2012 годах, нам не следует недооценивать его достижения.

Как и в свои игровые годы, Дешам никогда особо не заботился о том, чтобы его футбол считали ярким. Но на этот раз это не единственная критика. Теперь есть страх, что Франция не просто скучна, но и не особенно хороша. На данный момент в трех матчах они изо всех сил пытались показать хотя бы один тайм по-настоящему убедительного футбола. Во время победы над Австрией со счетом 1:0 они пережили трепку в начале матча. В ничьей 0:0 с Нидерландами они полагались на весьма спорно незасчитанный гол Хави Симонса. Здесь, в Дортмунде, они сыграли вничью 1:1 с Польшей, которая уже вылетела с турнира.

Календарь и таблица Евро-2024

Французам не повезло, что вратарь Лукаш Скорупски решил показать свою лучшую игру, и они также могут чувствовать себя огорченными тем, что Майк Меньян был наказан за слишком ранний выход со своей линии, при том, что Роберт Левандовский, казалось, не по правилам остановил разбег при ударе с пенальти. Однако пока дела обстоят недостаточно хорошо.

Франция — Польша globallookpress.com

Быть надежными в обороне и полагаться на волшебство отдельных игроков в атаке было вполне жизнеспособной стратегией на международном уровне в последнее десятилетие или около того. Вопрос в том, начал ли, наконец, международный футбол догонять клубный. Все примечательные аспекты группового этапа были положительными: с точки зрения соперничества со стороны аутсайдеров, с точки зрения прессинга, с точки зрения ротации в атаке и способности прыгать выше головы благодаря слаженному плану атаки. Трудно увидеть что-либо подобное у сборной Франции.

В матче с Польшей Килиан Мбаппе, играя «девятку», практически все старался делать сам. Он играл накоротке, смещался влево, делал забегания и бил с дальней дистанции. Не было никаких признаков того, что он особенно хорошо взаимодействовал с кем-либо из своих партнеров по команде, например, когда он опередил своего Брадли Баркола и нанес удар по воротам ближе к концу первого тайма.

Баркола был ярок, но на данный момент ему не хватает успешного завершения моментов — что естественно после 18 месяцев игры в высшем футболе — но меньше оправданий Усману Дембеле, которому сейчас 27 лет. Когда в первом тайме Н'Голо Канте вывел его на ворота, его он пробил очень плохо. Его кроссы были еще хуже. Спустя семь лет после такого великолепного сезона на этом стадионе, когда «Барселона» решила потратить на него более 100 миллионов евро, Дембеле все еще чувствует себя бегущим по прямой дриблером. Ненужный неуклюжий фол Якуба Кивёра, который привел к пенальти, реализованному Мбаппе, был, конечно, единственным способом, которым Дембеле мог внести свой вклад в гол.

Франция — Польша globallookpress.com

Канте был лучшим игроком матча в первых двух встречах сборной Франции и снова отличился здесь своим дриблингом и умением подключаться к атаке. Однако в трех случаях его передачи были постыдно плохими.

У Франции есть игроки, которые могут работать в атаке сообща. Оливье Жиру, который, по-видимому, является запасным игроком на этом турнире, делает это своей игрой на удержание мяча. Маркус Тюрам эффективно сыграл роль Жиру в матче против Нидерландов, продемонстрировав умную игру у ворот. Антуан Гризманн теперь скорее не нападающий, а элегантный полузащитник, способный делать аккуратные пасы в атаке. На этот матч ему давали отдохнуть, а не убирали из стартового состава.

Франция всегда становится лучше на стадии плей-офф, и есть длинный список команд, которые плохо выступали в своей группе, прежде чем зажгли позже. Очевидно, что Португалия так выиграла этот турнир восемь лет назад, несмотря на то, что с тремя ничьими протиснулась в число лучших команд, занявших третье место.

Франция — Польша globallookpress.com

Но дело не только в том, много ли обещают эти результаты в будущем — этот результат сам по себе нанес серьезный ущерб. Франция сейчас находится в одной половине турнирной таблицы с Испанией, Германией и Португалией, вероятно, тремя самыми впечатляющими командами на групповом этапе. Команда Дешама все еще может выиграть этот турнир. Если нет, то мы сможем связать их неудачу с неспособностью победить уже выбывшую команду, а также с тем фактом, что на их счету лишь два гола в трех матчах — автогол и пенальти.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Такой результат команды с таким уровнем атакующих талантов на турнире, полном голов, заставляет тосковать по Франции 2000 года и Дешаму 2004 года.