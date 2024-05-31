Сможет ли кто-то повторить подвиг «Порту» в Лиге чемпионов?

«Порту» под руководством Жозе Моуринью стал победителем ЛЧ в 2004 году

Всё, что случилось в сезоне-2003/2004, сейчас выглядит абсолютно невозможным. Двадцать лет назад «Арсенал» стал чемпионом английской Премьер-лиги, при этом не проиграв ни матча. В Бундеслиге первое место занял «Вердер», в составе которого блистал 30-летний бразилец Аилтон. «Валенсия» завоевала свой второй за три года титул в Ла Лиге. «Лион» третий раз подряд выиграл чемпионат Франции.

Но самое интересное случилось в Лиге чемпионов:Жозе Моуринью вышел в финал, в котором разгромил «Монако» (3:0). А еще через несколько недель после завершения клубного сезона сборная Греции стала победителем чемпионата Европы.

Это действительно был довольно странный сезон. Но с учетом провального выступления топ-клубов логично, что именно тогда в Лиге чемпионов был неожиданный победитель.

За прошедшие с тех пор 20 лет футбольный мир сделал все возможное, чтобы такой результат больше никогда не повторился. Но сейчас интересно вспомнить события того безумного сезона и насколько хорош на самом деле был «Порту», чей успех вызвал эффект домино, навсегда изменивший европейский футбол.

Попробуем разобраться, возможно ли что-то подобное, например, в сезоне-2024/2025, пишет автор ESPN Билл Коннелли.

Путь «Порту» в финал Лиги чемпионов

Групповой этап ЛЧ в сезоне-2003/2004 ни коим образом не намекал на дальнейшее развитие событий.

Московский «Локомотив» в октябре разгромил миланский «Интер», в результате чего полуфиналист предыдущего розыгрыша ЛЧ отправился в Кубок УЕФА.

Но помимо этого, финалисты ЛЧ 2003 года, «Ювентус» и «Милан», спокойно добрались до плей-офф, как и «Реал» с «Баварией», у которых были серьезные проблемы на внутренней арене.

Два английских гранда, «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» заняли первое место в своих группах. То же самое сделал и «Челси», владельцем которого перед началом того сезона стал Роман Абрамович.

«Монако» заняло первое место в группе с «Депортиво» и ПСВ Эйндховен. В основном все шло по плану. Не было никаких причин думать, что в какой-то момент всё пойдет по самому неожиданном сценарию.

Хаос начался 9 марта. «Депортиво» выиграл оба матча против «Ювентуса» в 1/8 финала со счетом 1:0. «Юве» в начале ответного матча остался без получившего травму Алессандро Дель Пьеро и пропустил уже на 12-й минуте после точного удара Вальтера Пандиани.

Между тем, еще одна драма случилась в противостоянии «Манчестер Юнайтед» и «Порту». Команда Моуринью выиграла первый матч на своем поле со счетом 2:1, а ответная игра завершилась вничью — 1:1. На «Олд Траффорд» «МЮ» вел 1:0, но гол Коштиньи перечеркнул все усилия «красных дьяволов».

Коштинья globallookpress.com

В следующем раунде «Депортиво» преподнес еще одну сенсацию, выбив действующего победителя турнира. Это была одна из самых безумных недель в истории ЛЧ. Сначала «Челси» обыграл «Арсенал» на выезде благодаря голам Фрэнка Лэмпарда и Уэйна Бриджа, а «Монако» совершил невероятный камбэк в противостоянии с «Реалом» благодаря голам Людовика Жюли и Фернандо Морьентеса.

Но самое ошеломляющее событие произошло на следующий день. «Депортиво» после гостевого поражения от «Милана» со счетом 4:1 разбил итальянский клуб на своем поле — 4:0. В Ла-Корунье «россонери» пропустили три мяча еще до перерыва. Во втором тайме команду Карло Анчелотти добил гол Франа.

Еще в одном четвертьфинале «Порту» победил «Лион» с общим счетом 4:2. В итоге среди всех полуфиналистов только одна команда ранее выигрывала главный турнир Европы. В 1987 году «Порту» стал победителем Кубка европейских чемпионов, выиграв в финале у «Баварии».

«Порту» в сезоне-2003/2004 globallookpress.com

«Монако» Дидье Дешама в 1/2 финала выиграл у «Челси». В первом матче, несмотря на удаление, монегаски одержали победу со счетом 3:1 благодаря двум поздним голам. А ответная встреча завершилась вничью — 2:2. При этом на «Стэмфорд Бридж» «синие» вели 2:0, но позволили сопернику отыграться. Интересно, что автором одну из двух мячей стал Уго Ибарра, перешедший в «Монако» на правах аренды из «Порту».

В другом полуфинале «Порту» обыграл «Депортиво» благодаря выездной победе со счетом 1:0. В первом матче команды так и не смогли открыть счет.

«Порту» был достойным финалистом и чемпионом турнира. В решающем матче команда Жозе Моуринью разбила «Монако» (3:0) благодаря голам Карлоса Альберто, Деку и Дмитрия Аленичева.

Насколько хорош был «Порту» в том сезоне?

Понятно, что это не «Галактикос» мадридского «Реала», но в этой команде хватало талантливых игроков. Деку, забивший один из трех голов «Порту» в финале, занял второе место в голосовании за «Золотой мяч» и перешел в «Барселону», вместо с которой в 2006-м еще раз выиграл ЛЧ.

Защитники Паулу Феррейра и Рикардо Карвалью (тоже были среди претендентов на «Золотой мяч») вместе с Моуринью перешли в «Челси». Нападающий Бенни Маккарти после перехода в «Блэкберн Роверс» в 2006 году забил 36 мячей в АПЛ в течение первых трех сезонов.

Шесть футболистов «Порту», игравших в финале ЛЧ, помогли сборной Португалии дойти до финала на Евро-2004.

Недостаток мастерства «Порту» компенсировал чересчур агрессивным прессингом. «Уровень физической подготовки "Порту" оказался особенно важным на протяжении всего пути к успеху в Лиге чемпионов.

"Порту" зависел от прессинга гораздо больше, чем любая другая команда Моуринью, которая использовала максимально агрессивный отбор мяча с очень высокой линией обороны», — рассказывает в своей книге «Зональная опека» Майкл Кокс.

«Порту» — лучшая команда Лиги чемпионов в сезоне-2003/2004 globallookpress.com

Высокая оборонительная линия — это то, чем хотел воспользоваться Дешам, но «Порту» был отлично подготовлен к такому сценарию: нападающие «Монако» постоянно оказывались в офсайде. При этом в некоторых ситуациях лайнсмены ошиблись, зафиксировав положение «вне игры» у игроков «Монако». Футболисты «Порту» настолько убедительно сигнализировали об этом, что не оставалось ничего другого, как поверить им.

«"Порту" делал упор на прессинг, Моуринью призывал своих игроков экономить энергию, когда они владеют мячом», — объяснял Кокс.

«Это то, что я называю отдыхом с мячом. При том темпе игры, который мы навязываем, отдыхать необходимо, иначе никто не дотянет до конца матча. Нужно чередовать моменты с большой интенсивностью и отдыхом с мячом (то есть владение ради владения)», — отметил Моуринью в своей биографии.

Они были достаточно хороши в этом аспекте игры. При этом они имели более высокий показатель владения мячом (в 10 матчах из 13), несмотря на то, что за Моуринью закрепилась репутация тренера, играющего в оборонительный футбол (в том сезоне его команда пропустила всего лишь 12 мячей в 13 матчах ЛЧ).

«Монако» в сезоне-2003/2004 globallookpress.com

В «Челси» Моуринью не смог добиться такого же контроля мяча, но он грамотно пользовался тем, что команды АПЛ не были знакомы с его идеями по поводу перехода из обороны в атаку и наоборот.

В первом сезоне под руководством «Особенного» «Челси» пропустил всего лишь 15 мячей в 38 матчах АПЛ и завоевал титул. При этом «синие» стали вторыми по результативности, забив 72 гола.

В футбол раннего Моуринью позже начали играть дортмундская «Боруссия» и «Ливерпуль» Юргена Клоппа: это постоянный прессинг и игра в атаку.

В сезоне-2003/2004 «Порту» был одним из фаворитов, о чем свидетельствует рейтинг EloFootball.com. Команда Моуринью входила в шестерку лучших команд Европы и в пятерку лучших в Лиге чемпионов:

1. «Арсенал» (2195 очков) — четвертьфиналист Лиги чемпионов

2. «Манчестер Юнайтед» (2144) — 1/8 финала Лиги чемпионов

3. Валенсия (2136) -- обладатели Кубка УЕФА

4. «Милан» (2126) — четвертьфиналист Лиги чемпионов

5. «Челси» (2109) — полуфиналист Лиги чемпионов

6. «Порту» (2093) — победитель Лиги чемпионов

7. «Барселона» (2090) — Кубок УЕФА, 1/8 финала

8. «Депортиво» Ла-Корунья (2081) — полуфиналисты Лиги чемпионов

9. «Бавария» (2079) — 1/8 финала Лиги чемпионов

10. «Вердер» Бремен (2066)

Рейтинги Эло представляют собой простую систему начисления очков: за победу над более слабым соперником невозможно получить большое количество очков. Для этого надо обыгрывать тех, кто лучше.

У «Порту» была не самая сложная сетка в ЛЧ в сезоне-2003/2004, но в плей-офф они обыграли «МЮ», который был вторым в списке фаворитов, и «Депортиво» (8). «Монако», например, был всего лишь 24-м.

Возможно, самая примечательная вещь в приведенном выше рейтинге сезона 2003/2004 заключается в том, что элитные команды далеко не всегда соответствовали своему статусу.

В этом году «Арсенал» с 2195 очками был бы всего лишь седьмым, а команда с 2093 очками заняла бы всего 25-ю строчку между «Реал Сосьедадом» и «Бенфикой». Лучшие команды в 2004 году были не так хороши, из-за чего сезон в ЛЧ получился менее предсказуемым.

Эффект домино

Сейчас легко рассматривать победу «Порту» как поворотный момент или своего рода катализатор последующих событий. «Челси» начал доминировать в АПЛ после назначения Моуринью. Главным тренером «Ливерпуля» стал ультрапрагматичный Рафаэль Бенитес из «Валенсии». В двух их трех следующих сезонов «красные» доходили до финала Лиги чемпионов.

В АПЛ и раньше было немало иностранных тренеров. Арсен Венгер поднял «Арсенал» на вершину благодаря своим современными идеям о том, как команда должна готовиться к матчам, и изящному игровому стилю. Но к середине 2000-х Моуринью, Бенитес и другие тренеры навязали свой грубый стиль. Самым весомым было, конечно же, влияние Моуринью, и началось оно еще за год до того, как он оказался в «Челси».

Покупка Абрамовичем «Челси» в 2003 году, его инвестиции в трансформацию команды и его безжалостное увольнение Клаудио Раньери, возможно, имели самое сильное воздействие. В первый же год он потратил на трансферы 174 миллиона евро.

Несмотря на то, что «Челси» занял второе место в АПЛ и дошел до полуфинала в ЛЧ, Абрамович уволил Раньери и назначил Моуринью, о котором тогда говорила вся Европа. После этого он выделил но покупку новых игроков еще 162 миллиона евро.

Деку globallookpress.com

К тому времени подобные расходы уже никого не удивляли. «Реал» с 2000 по 2003 год потратил 216 миллионов евро, чтобы заполучить Луиша Фигу, Зинедина Зидана, Роналдо и Дэвида Бекхэма.

Правда, в отличие от «Реала», «Челси» усилил все линии, в том числе оборону. Это была своего рода новая и абсурдно дорогая модель управления клубом. К началу 2010-х, когда финансовая пропасть между клубами стала чересчур огромной, это привело к тому, что многие оказались не в состоянии конкурировать с топ-клубами.

Добавьте сюда еще и появление Пепа Гвардиолы (возглавил «Барселону» в 2008 году) и его доминирующий стиль игры. Это оптимальная модель для любого клуба, который обладает серьезными финансовыми возможностями и талантливыми игроками. Непредсказуемости почти не осталось.

В связи с этим триумф «Порту» в 2004 сейчас выглядит почти невозможным. Сенсационная победа команды Моуринью стала последним вздохом предыдущей эры спорта.

На что окажется способен следующий клуб-выскочка?

В 2004 году топ-клубы просто развалили «Порту»: Моуринью, Карвалью и Феррейра ушли в «Челси». Деку стал игроком «Барселоны». Что-то подобное теперь можно наблюдать почти каждый год.

После того, как «Аякс» вышел в полуфинал ЛЧ в 2019 году, «Барселона» и «Ювентус» потратили в общей сложности 171 миллион евро, чтобы забрать лучших игроков амстердамского клуба — Френки де Йонга и Маттейса де Лигта соответственно. Кроме того, «Аякс» получил солидную сумму после продажи Хакима Зиеша, Донни ван де Бека и Сержиньо Деста.

В сезоне-2022/2023 «Бенфика» не успела завершить кампанию, прежде чем «Челси» выкупил у нее Энцо Фернандеса за 121 миллион евро.

Безусловно, это очень большие деньги. Такие клубы, как «Порту», ​​«Бенфика» и «Аякс», зарабатывают, в первую очередь, благодаря подобным трансферам своих лучших игроков в главные клубы Европы. Но в то же время это сказывается на их спортивных амбициях. Эта система помогает им быть финансово успешными, но не позволяет конкурировать с топами на футбольном поле.

Но выскочки периодически все равно появляются. Правда, среди них теперь есть и те, у кого раньше был безоговорочный статут топ-клуба.

Жозе Моуринью целует кубок Лиги чемпионов globallookpress.com

В конце концов, в предстоящем финале ЛЧ будет играть дортмундская «Боруссия». В прошлом году до полуфинала дошли «Интер» и «Милан». При этом «Интер» в решающем матче был близок к тому, чтобы обыграть «Манчестер Сити».

«Вильярреал» обыграл «Ювентус» и «Баварию» в плей-офф ЛЧ в 2022 году. «Лион» и «Лейпциг» «шумели» в ковидном 2020-м, а годом ранее «Аякс» остановился в шаге от финала. «Порту» в 2021-м проиграл в четвертьфинале с разницей всего лишь в один мяч.

Никому из них пока так и не удалось выиграть кубок, но они хотя бы смогли создать интригу и подарили надежду на то, что ЛЧ способен выиграть клуб с большими финансовыми ресурсами.

В европейских топ-лигах продолжается доминирование больших клубов. В Бундеслиге только в этом году было прервано 11-летняя гегемония «Баварии». «Барселона» и «Реал Мадрид» выиграли 18 из последних 20 титулов Ла Лиги (остальные два достались мадридскому «Атлетико», который сложно назвать середняком и выскочкой). «ПСЖ», приобретенный в 2011 году Qatari Sports Investments, завоевал восемь из десяти последних титулов Лиги 1.

И даже в Премьер-лиге, которая гордится своим конкурентным балансом (хотя «конкурентный баланс» в данном случае по сути означает иметь несколько «Баварий» вместо одной), «Манчестер Сити» выиграл четыре титула подряд и шесть из семи последних.

Возможно, контроль над расходами, постепенно внедряемый УЕФА, немного ограничит возможности наиболее доминирующих клубов. Возможно, расширение Лиги чемпионов (уже со следующего сезона) тоже поможет остальным командам. Но путь, который проделал «Порту» в 2004-м, сейчас вряд ли кто-то способен повторить.