Куртуа или все-таки Лунин? Выбор вратаря на финал ЛЧ — самая большая головная боль Анчелотти

Последним примером его гениальности стала дискуссия о том, кто должен защищать ворота «Реала» в финальном матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» —(лучший вратарь мира, по мнению Анчелотти) или, ставший героем противостояний с «Лейпцигом» и «Манчестер Сити».

Анчелотти до сих пор только отшучивался: «Мне нравятся такие обсуждения, особенно сейчас, когда мне особо нечем заняться. Поэтому у меня нет никакого желания отвечать на вопрос о вратаре в матче с "Боруссией", потому что в таком случае в этой дискуссии будет поставлена точка».

«Здесь нет ничего особенного: один из них сыграет, а кому-то придется остаться на скамейке запасных. Послушайте, на самом деле это трудное решение. Лунин заслуживает играть по многим причинам, как и Куртуа, потому что он лучший в мире», — добавил главный тренер «Реала».

Это типичный Анчелотти, который снимает напряжение с помощью вот такого забавного ответа на очень важный вопрос.

Внимание, спойлер: если ничего не произойдет, в субботу на «Уэмбли» будет играть огромный бельгиец, который в детстве был уверен, что станет профессиональным волейболистом.

Остальные же могут и дальше рассуждать о том, что окажется в стартовом составе «Реала» в главном матче Лиги чемпионов — Куртуа или все-таки Лунин.

Тибо Куртуа globallookpress.com

Для всех остальных, особенно для итальянца, бельгийца и украинца, стартовый состав — это только начало этой истории.

Пожалуй, существует общее мнение, что «Мадрид» всеми правдами и неправдами почти наверняка выиграет этот финал. Скорее всего, так и будет, но сейчас очень хочется опровергнуть представление о том, что «Реал» не проиграл ни одного финала Лиги чемпионов за 43 года «только потому, что они — Мадрид».

Допустим, мы точно знаем, что Куртуа будет играть с первых минут, но давайте признаем: это не гарантия того, что этот вечер автоматически станет его звездным часом.

Это правда, Куртуа — гигант среди вратарей. У Анчелотти действительно есть право сказать, что Тибо — лучший. По крайней мере, когда он в оптимальной форме.

Куртуа пропустил 95 процентов сезона, и хотя его возвращение было успешным, хотелось бы обратить внимание на еще одного игрока, который вернулся в состав «Реала» после серьезной травмы колена — на Эдера Милитао.

Бразилец провел первый матч в начале апреля и выглядел полностью готовым. В какой-то момент стало очевидно, что Милитао вполне может оказаться в «старте» на матч с «Боруссией». Однако не так давно появились сомнения: Эдер ужасно провел матч против «Вильярреала», который четко показал, что ему пока не хватает игровой практики.

Эдер Милитао globallookpress.com

«Реал» вел 4:1, но в итоге «Вильярреал» совершил невероятное спасение — матч завершился вничью 4:4. Этого ни в коем случае нельзя допустить в ближайшую субботу.

Возможно, с Куртуа не произойдет то, что случилось с Милитао. Возможно, Анчелотти даже уверен в этом. Травма передней крестообразной связки разрушила карьеры многих игроков. В последнее время таких случаев стало гораздо меньше, но бесследно подобные травмы все равно не проходят.

Остается только надеяться, что недавние проблемы с коленом и отсутствие большой соревновательной практики не помешают ему выиграть этот финал.

Тем не менее, ключевой вывод заключается в том, что Анчелотти необходимо использовать еще один из своих замечательных навыков — умение общаться с игроками.

Карло Анчелотти globallookpress.com

Лунину в нужный момент нужно сказать то, о чем он и так уже интуитивно догадывается: после всех подвигов в этом сезоне он останется в запасе. Это будет неприятный удар, пусть и ожидаемый, но украинца нужно держать в правильном настроении. Он должен понимать, что на него, в любом случае, рассчитывают и он по-прежнему остается важной частью команды.

Вот несколько примеров.

Давайте вспомним девятую победу «Реала» в главном турнире Европы. Финал 2002 года, который вспоминают исключительно благодаря легендарному голу Зинедина Зидана.

Сесар Санчес начал матч с первых минут, но во втором тайме ему пришлось покинуть поле из-за травмы. На 68-й минуте ворота защищал Икер Касильяс, который был разочарован, что не попал в стартовый состав, несмотря на то, что был идеально готов. Перед выходом на замену Икер отрезал большую часть рукавов маникюрными ножницами — настолько он был суеверен.

Икер Касильяс globallookpress.com

Кроме того, вспомните победу «Реала» в киевском финале Лиги чемпионов в 2018 году. Уже через полчаса после стартового свистка «Ливерпуль» остался без Мохамеда Салаха. Команде Юргена Клоппа потребовалась целая вечность, чтобы выглядеть так, будто они верят, что способны выиграть без египтянина. Гарет Бейл, взбешенный тем, что его оставили на скамейке запасных, вышел на 61-й минуте и уже через пару минут забил гол, который по своей красоте получился не менее эффектным, чем удар Зидана в 2002-м.

Подобные моменты (травмы, решения, связанные с составом, менталитет) часто имеют огромное значение в больших финалах. Готовность игрока, который разочарован тем, что его оставили в запасе, часто может оказать огромное влияние.

Андрей Лунин globallookpress.com

Возможно, эта деталь больше подходит для другой статьи, но Хави Эрнандес всегда говорит, что если бы Андрес Иньеста не вышел на поле матче против «Арсенала» в финале Лиги чемпионов 2006 года, «Барселона» в итоге проиграла бы. С Иньестой каталонцы одержали победу.

Куртуа порой тоже нуждается в замене, и это не является чем-то неслыханным. Примеры, если что, нетрудно найти.

Кроме того, «Уэмбли» ни в коем случае нельзянназвать местом-талисманом ни для «Мадрида», ни для Куртуа. Удивительно, но «Реал» до сих пор играл там лишь один раз — проиграли «Тоттенхэму» в 2017-м.

Куртуа, в свою очередь, перенес на «Уэмбли» гораздо больше разочарований, чем триумфов. Вместе с «Челси» он проиграл здесь несколько матчей, в том числе в финале Кубка Англии в 2017 году.

Правда, Куртуа не только проигрывал на главном стадионе Англии. Были и удачные матчи: например, встреча с «Тоттенхэмом» в рамках АПЛ и финал Кубка Англии в 2018-м.

Анчелотти — забавный парень, он доверит Куртуа место в воротах в матче против «Боруссии», но ему также придется позаботиться об эмоциональном состояниии Лунина. Укаинец вправе утверждать, что он так же важен, как и любой другой игрок «Мадрида», но в решающий момент на него, похоже, не рассчитывают.