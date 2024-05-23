Ошеломительный успех. «Аталанта» и Гасперини заслужили признание после невероятной победы над «Байером»

Джан Пьеро Гасперини — первый тренер в современной эпохе, которому в течение долгого времени удается быть успешным в маленьком клубе.

До финала Лиги Европы у Джан Пьеро Гасперини не было ни одного трофея в качестве тренера. «Аталанта» выиграла свой предыдущий трофей 61 год назад, когда стала победителем Кубка Италии. На прошлой неделе клуб из Бергамо уступил «Ювентусу» (0:1) в решающем матче национального кубка.

По мнению многих экспертов, у «Аталанты» не было шансов на победу в матче с «Байером», который перед этим не проигрывал почти целый гол (361 день).

Более того, некоторые даже опасались, что Гасперини морально готов к поражению, утверждая, что результат финала Лиги Европы не имеет значения, что само присутствие «Аталанты» в Дублине уже можно считать успехом.

Даже в случае поражения достижения «Аталанты» под руководством Гасперини все равно заслуживали бы большого уважения.

«Аталанта» долгое время бросала вызов логике, но только теперь они получат признание, которого так заслужили благодаря своей невероятной победе, пишет GOAL.

Главная цель — не вылететь из Серии А

Когда в 2010 году Антонио Перкасси приобрел «Аталанту», у клуба были проблемы не только на поле, но и за его пределами. Первой целью было возвращение в Серию А, а второй — закрепиться там.

Даже сейчас Перкасси утверждает, что главное — избежать вылета из элитного дивизиона. В принципе, с ним трудно не согласиться.

«Аталанта» — клуб из итальянской провинции, чей стадион готов принять лишь 15 тысяч человек. Годовой бюджет, который сильно зависит от продажи игроков, составляет около 200 миллионов евро.

Это явно не тот клуб, который входит в топ-20 богатейших футбольных брендов мира.

Несмотря на это, «Аталанта» третий раз за последние пять лет квалифицировалась в групповой этап Лиги чемпионов и впервые в своей истории выиграла европейский турнир.

Также важно отметить, что «Аталанта» добилась успеха, демонстрируя при этом фантастический футбол.

«Мне нравятся ваши идеи»

Накануне важнейшего матча с «Кротоне» 2 октября 2016 года только что назначенного на пост главного тренера «Аталанты» Гасперини остановил возле его дома в Бергамо незнакомый мужчина. После четырех поражений в первых пяти матчах в Серии А он, разумеется, был готов услышать критику в свой адрес.

Джан Пьеро Гасперини globallookpress.com

Однако незнакомец был настроен совершенно иначе: «Мне нравятся ваши идеи. Я убежден, что вы добьетесь успеха». Позже в интервью La Gazzetta dello Sport Гасперини признался: «Я думал, он смеется надо мной».

«Аталанта» в итоге одержала победу над «Кротоне» со счетом 3:1, что, по признанию, Гасперини, спасло его от увольнения.

«Потом я снова встретил этого человека, и он пригласил меня на ужин к себе домой. Он приготовил великолепное ризотто. Сегодня Паоло — мой друг», — рассказывал однажды Гасперини.

Постоянная поддержка болельщиков и Перкасси, очевидно, сыграла большую роль в последующих успехах Гасперини. Но не менее важной оказалась неизменная вера в себя и свою футбольную философию.

Скромный, но амбициозный

Гасперини долго время настаивал, что «сохранение численного превосходства в защите было догмой». Однако перед матчем с «Ювентусом» во время его второго пребывания в «Дженоа» (с 2013 по 2016 год) у него произошло что-то вроде прозрения.

Несмотря на то, что он был полон решимости придерживаться своей любимой схемы 3-4-3, он решил внести небольшие изменения при владении мячом — теперь он использовал одного из игроков для тактических маневров.

«Риск оправдал себя. Защитники "Аталанты", которые постоянно участвую в атаках, чувствуют себя максимально комфортно», — отметил Гасперини.

Подобный авантюрный подход время от времени давал сбои, особенно в матчах против топ-клубов: «Каждый раз, когда мы пропускали пять мячей, я думал о том, чтобы сыграть по-другому. Но я и мой помощник Туллио Гритти упрямы. В этом сезоне нам удалось сохранить свою индивидуальность».

«Аталанта» уже обеспечила себе участие в Лиге чемпионов, гарантированно попав в пятерку лучших команд Серии А, и дошла до финала Кубка Италии, где уступила «Ювентусу».

Это выдающееся достижение для клуба, который тратит на зарплаты чуть более 29 миллионов евро (просто для сравнения: «Ювентус» платит игрокам в общей сложности 74 миллиона евро).

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По мнению Гасперини, этот сезон является еще одним доказательством того, что небольшие клубы могут не только побеждать топовые команды, но и навязывать им свою игру, как это сделала «Аталанта» в Дублине.

«Если вы скромны, то это не означает, что вы не можете быть амбициозными. Я твердо верю, что у вас больше шансов добиться хороших результатов, если вы играете в классный футбол», — утверждал Гасперини.

Однако известно, что взлет «Аталанты» не был бы возможен без семьи Перкасси. «За командами, которые хорошо играют и выражают себя, как "Аталанта", всегда стоит большая ответственность. Солидность и менталитет владельцев сыграли большую роль в развитии клуба. Джан Пьеро заслуживает памятника в Бергамо. Вместе с семьей Перкасси», — сказал бывший главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли.

Грамотное управление

Перкасси заработал небольшое состояние, работая с Benetton и инвестируя в индустрию косметики. Однако у него нет денег, чтобы покупать лучших итальянских футболистов. В связи с этим Перкасси делает акцент на грамотное управление.

«Для нас крайне важно сохранять баланс — и в Италии, а, может быть, даже во всей Европе, нет клуба с лучшим управлением», — сказал Перкасси в интервью Sky Sport Italia.

Джан Пьеро Гасперини и Антонио Перкасси globallookpress.com

«Аталанта» получала прибыль в течение многих лет, благодаря чему выкупила у местного муниципалитета стадион (входит в пятерку команд Серии А, у которых есть свой стадион), который позже модернизировала в соответствии со стандартами УЕФА. После заключительного этапа реконструкции вместимость арены увеличится до 25 тысяч человек.

«Это была крупнейшая инвестиция в истории "Аталанты", но мы очень гордимся этим, поскольку "Аталанта" и жители Бергамо заслуживают, чтобы у них был качественный стадион. Это для команды и ее болельщиков», — сказал Перкасси.

«Аталанта» добилась всего этого благодаря, в первую очередь, поиску и развитию футболистов.

«Поворотный момент»

Во время своего первого пребывания на посту президента «Аталанты» в период с 1990 по 1994 год Перкасси привел в клуб Фермо Фавини, который занялся развитием молодых футболистов. На сегодняшний день академия «Аталанты» является самой продуктивной в Серии А. Гасперини максимально использовал золотую жилу, которую ему посчастливилось найти в Бергамо.

Расмус Хейлунн globallookpress.com

«Восемь лет назад в молодежке было много игроков, готовых играть за первую команду, но их почти не привлекали. Это был поворотный момент — с тех пор мир "Атланты" немного изменился», — сказал Гасперини в интервью официальному сайту УЕФА.

В разное время за «Аталанту» играли Франк Кессье, Андреа Конти, Роберто Гальярдини, Маттиа Кальдара и Алессандро Бастони — все они были проданы за большие деньги.

Кроме того, «Аталанта» получила приличную сумму за Деяна Кулусевски и Амада Диалло, которые почти не играли за основную команду.

Также можно вспомнить Расмуса Хейлунна, которого «Аталанта» выкупила у австрийского «Штурма» за 17 миллионов евро, а потом продала «Манчестер Юнайтед» за 74 миллиона. За поиск талантливых игроков в клубе отвечает Джованни Сартори.

Лучшая среди небогатых

Триумф «Аталанты» в Лиге Европы является ярким примером того, чего можно добиться, когда каждый человек в клубе работает для достижения общей цели.

«Идеи, управленческие навыки и чувство принадлежности являются ключевым моментом.

Мы уже доказали, что имея самые обычные финансовые ресурсы, можно создать успешную команду. Возможно, через несколько лет достижения "Аталанты" будут ценить еще больше», — сказал Гасперини перед матчем с «Аталантой».

Джан Пьеро Гасперини globallookpress.com

Победа в финале Лиги Европы меняет правила игры для Гасперини и «Аталанты». Этот триумф привлек внимание всего футбольного мира к Бергамо. «Аталанта» заслуживает, чтобы ее признали самым успешным клубом в Европе за последние пять лет.

Ни один другой тренер — ни Пеп Гвардиола, ни Карло Анчелотти и даже Юрген Клопп — не сделал ничего, что могло бы сравниться с работой Гасперини в «Аталанте». Чем-то подобным может похвастаться разве что сэр Алекс Фергюсон, добившийся успеха в скромном «Абердине», или Ги Ру, долгое время возглавлявший французский «Осер».

Проще говоря, «Аталанта» — лучшая команда на планете среди тех, за кем не стоят целые государства или могущественные корпорации.

В эпоху футбола, полностью разрушенного деньгами, такая история на самом деле бесценна, и теперь у нее счастливый конец — и трофей, которого «Аталанта» и Гасперини всегда заслуживали.