Два Гарсии, Мбаппе и Куртуа: «Реал» перетерпел «Боруссию» и готовится к полуфиналу с «ПСЖ»

Для тех, кто помнит «Реал» времён эпохи галактикос (или даже трёх ЛЧ подряд), сегодняшний мадридский состав может показаться скромным. Но игра против «Боруссии» показала: скромность — не отсутствие амбиций, а доверие к тем, кто только поднимается на вершину.
Обе голевые атаки в первом тайме оформили воспитанники клуба: Гонсало Гарсия открыл счёт на 10-й минуте после филигранного паса Арды Гюлера, а спустя ещё десять минут Фран Гарсия, подключившийся из глубины, добил дортмундцев после прострела Александер-Арнольда — 2:0.
Простота и ясность этих эпизодов символизировали доминирование «Реала». Xаби Алонсо строит структуру, в которой каждый должен понимать, где находиться, когда двигаться, кому отдавать. Чуамени работал как маятник между опорной зоной и защитой, Гюлер диктовал ритм, а Рюдигер и Хёйсен обеспечивали надёжность в тылу. На этом фоне «Боруссия» смотрелась выжидательно, словно терпела бурю, которая всё никак не проходила.
Энергия уходит — зажигается концовка
После перерыва «Реал» стал экономить силы, как будто зная, что в полуфинале придётся сражаться с «ПСЖ». Шансы были: Беллингем упустил момент, Чуамени зарядил в перекладину, но опасность ушла на второй план. Дортмунд почувствовал слабость. У гостей появились зоны, стали проходить вертикальные передачи, на поле появился Байер, а у Мбаппе — только разогревались двигатели.
На 89-й минуте именно Байер обокрал Рюдигера и сократил отставание — 2:1. А через минуту Мбаппе исполнил, возможно, главный момент матча. На 90+4-й минуте он завис в воздухе и с невероятной лёгкостью пробил ножницами после подачи — 3:1. Это был не просто гол, это был ответ всем, кто сомневался в его форме после болезни и в его роли в новой команде. Он вышел со скамейки и превратил матч в спектакль. Но не Килиан сказал последнее слово.
Буквально в следующей же атаке Хёйсен сбил Гирасси в штрафной, получил прямую красную и оставил «Реал» вдесятером. Игра уже должна была закончиться, но нет — Гирасси ставит мяч на точку, ждёт, пока испанский защитник покинет поле — и вонзает мяч мимо Куртуа.
Однако именно бельгийский кипер стал героем матча. В добавленное к добавленному время он вытащил сумасшедший удар от Забитцера и буквально застыл в углу ворот с мячом. Длиннющая рука Куртуа лишила «Боруссию» собственной великой ремонтады.
Урок от «Боруссии» и напоминание о будущем
Это был не идеальный матч. Это был матч, который стал напоминанием: даже при тотальном контроле «Реал» остаётся зависим от двух вещей — точности моментов и индивидуального гения. Xаби Алонсо создаёт команду, в которой всё начинает работать по плану. Но и старый рефлекс — выиграть вопреки — ещё жив.
В полуфинале «Реал» встретится с парижским грандом, и это уже будет не просто матч. Это — дуэль сюжетов: Мбаппе против бывшей команды, Алонсо против Энрике, традиция против неврозов, испанская спокойная кровь против французского авангарда.
В этом матче у «Реала» засияли те, кого воспитали на базе в Вальдебебас. Но теперь, кажется, настал момент, когда один из тех, кто пришёл со стороны, должен сказать веское слово. Мбаппе готов. А «ПСЖ» — уже ждёт.