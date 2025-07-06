Два Гарсии, Мбаппе и Куртуа: «Реал» перетерпел «Боруссию» и готовится к полуфиналу с «ПСЖ»

Мадридские воспитанники дважды забили в начале, потом «Реал» вёл матч почти до самого финального свистка — и всё же, едва не утонул в собственной самоуверенности. «Реал» прошёл «Боруссию» — 3:2, но концовка была такой, что не спасли бы даже титулы и традиции. Спас только гений Тибо Куртуа.

Футбол. Клубный ЧМ. 1/4 финала Реал Мадрид — Боруссия Д 3:2 Голы: 1:0 Гонсало Гарсия (10'), 2:0 Фран Гарсия (20'), 2:1 Максимилиан Байер (90 + 2'), 3:1 Килиан Мбаппе (90 + 4'), 3:2 Серу Гирасси (пенальти) (90 + 8') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер, Фран Гарсия, Трент Александер-Арнольд (Килиан Мбаппе, 67'), Орельен Чуаэми (Рауль Асенсио, 85'), Федерико Вальверде, Арда Гюлер, Джуд Беллингхэм (Даниель Себальос, 67'), Дин Хейзен, Гонсало Гарсия (Родриго, 86'), Винисиус Жуниор (Лука Модрич, 67') Боруссия Д: Грегор Кобель, Даниэль Свенссон, Юлиан Рюэрсон, Рами Бенсебаини, Вальдемар Антон, Никлас Зюле (Ян Коуту, 46'), Карим Адейеми (Максимилиан Байер, 46'), Паскаль Грос (Феликс Нмеча, 46'), Серу Гирасси, Юлиан Брандт (Жюльен Дюранвиль, 63'), Марсель Забитцер Предупреждения: Паскаль Грос (38'), Ян Коуту (63'), Килиан Мбаппе (90 + 8') Удаление: Дин Хейзен (90 + 6')

Для тех, кто помнит «Реал» времён эпохи галактикос (или даже трёх ЛЧ подряд), сегодняшний мадридский состав может показаться скромным. Но игра против «Боруссии» показала: скромность — не отсутствие амбиций, а доверие к тем, кто только поднимается на вершину.

Обе голевые атаки в первом тайме оформили воспитанники клуба: Гонсало Гарсия открыл счёт на 10-й минуте после филигранного паса Арды Гюлера, а спустя ещё десять минут Фран Гарсия, подключившийся из глубины, добил дортмундцев после прострела Александер-Арнольда — 2:0.

Фран Гарсия globallookpress.com

Простота и ясность этих эпизодов символизировали доминирование «Реала». Xаби Алонсо строит структуру, в которой каждый должен понимать, где находиться, когда двигаться, кому отдавать. Чуамени работал как маятник между опорной зоной и защитой, Гюлер диктовал ритм, а Рюдигер и Хёйсен обеспечивали надёжность в тылу. На этом фоне «Боруссия» смотрелась выжидательно, словно терпела бурю, которая всё никак не проходила.

Энергия уходит — зажигается концовка

После перерыва «Реал» стал экономить силы, как будто зная, что в полуфинале придётся сражаться с «ПСЖ». Шансы были: Беллингем упустил момент, Чуамени зарядил в перекладину, но опасность ушла на второй план. Дортмунд почувствовал слабость. У гостей появились зоны, стали проходить вертикальные передачи, на поле появился Байер, а у Мбаппе — только разогревались двигатели.

На 89-й минуте именно Байер обокрал Рюдигера и сократил отставание — 2:1. А через минуту Мбаппе исполнил, возможно, главный момент матча. На 90+4-й минуте он завис в воздухе и с невероятной лёгкостью пробил ножницами после подачи — 3:1. Это был не просто гол, это был ответ всем, кто сомневался в его форме после болезни и в его роли в новой команде. Он вышел со скамейки и превратил матч в спектакль. Но не Килиан сказал последнее слово.

Гол Мбаппе globallookpress.com

Буквально в следующей же атаке Хёйсен сбил Гирасси в штрафной, получил прямую красную и оставил «Реал» вдесятером. Игра уже должна была закончиться, но нет — Гирасси ставит мяч на точку, ждёт, пока испанский защитник покинет поле — и вонзает мяч мимо Куртуа.

Красная Хёйсену globallookpress.com

Однако именно бельгийский кипер стал героем матча. В добавленное к добавленному время он вытащил сумасшедший удар от Забитцера и буквально застыл в углу ворот с мячом. Длиннющая рука Куртуа лишила «Боруссию» собственной великой ремонтады.

Тибо Куртуа globallookpress.com

Урок от «Боруссии» и напоминание о будущем

Это был не идеальный матч. Это был матч, который стал напоминанием: даже при тотальном контроле «Реал» остаётся зависим от двух вещей — точности моментов и индивидуального гения. Xаби Алонсо создаёт команду, в которой всё начинает работать по плану. Но и старый рефлекс — выиграть вопреки — ещё жив.

В полуфинале «Реал» встретится с парижским грандом, и это уже будет не просто матч. Это — дуэль сюжетов: Мбаппе против бывшей команды, Алонсо против Энрике, традиция против неврозов, испанская спокойная кровь против французского авангарда.

В этом матче у «Реала» засияли те, кого воспитали на базе в Вальдебебас. Но теперь, кажется, настал момент, когда один из тех, кто пришёл со стороны, должен сказать веское слово. Мбаппе готов. А «ПСЖ» — уже ждёт.