Сквозь боль, хаос и два удаления: «ПСЖ» прибил «Баварию» и вышел в полуфинал КЧМ

Это была настоящая победа на выживание от «ПСЖ». Два гола, два удаления, слёзы Доннаруммы, трагедия Мусиалы и невероятная концовка — в Атланте парижане оставили часть себя. И взяли главное — билет в полуфинал.

Футбол. Клубный ЧМ. 1/4 финала ПСЖ — Бавария 2:0 Голы: 1:0 Дезире Дуэ (78'), 2:0 Усман Дембеле (90 + 6') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Витор Феррейра, Жоау Невеш, Фабиан Руис (Уоррен Заир-Эмери, 80'), Дезире Дуэ (Лукас Эрнандес, 80'), Хвича Кварацхелия (Лукас Бералдо, 84'), Брэдли Баркола (Усман Дембеле, 71') Бавария: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Йосип Штанишич (Саша Боэ, 34'), Жонатан Та, Деотшанкюль Юпамекано, Джамал Мусиала (Серж Гнабри, 46'), Майкл Олисе, Александар Павлович (Леон Горецка, 80'), Конрад Лаймер, Гарри Кейн, Кингсли Коман (Томас Мюллер, 80') Предупреждения: Конрад Лаймер (69'), Дезире Дуэ (77') Удаления: Вильян Пачо (82'), Лукас Эрнандес (90 + 2')

Всё началось без лишних заготовок — сплошная импровизация и внутренний ритм. Матч стартовал, будто с кнопки «ускорить»: атака — и уже Кварацхелия бьёт в створ. Следом — прорыв Барколя, затем удар Олисе. Обе команды будто знали: пропускать на старте, конечно, опасно, но не рисковать — преступление.

«ПСЖ» действовал дерзко, в каждой атаке чемпионов Европы пряталась угроза. Кварацхелия почти забил после прорыва с фланга, но Нойер был безупречен. У ворот Доннаруммы — и вовсе был настоящий хаос: опасный удар Олисе после навеса Павловича, мяч почти закатывается в угол. И только кончики пальцев вратаря «ПСЖ» спасают от гола.

ПСЖ — Бавария globallookpress.com

А под самый занавес первого тайма — шокирующий и леденящий душу момент, который перечеркнул всё, даже итоговый результат. Джамал Мусиала врывался в штрафную, когда мяч уходил за пределы поля, Доннарумма бросился вперёд, и… ужас пронзил весь стадион. Лодыжка Мусиалы вывернулась, согнулась неестественно, в воздухе застыл кошмар.

Джамал Мусиала globallookpress.com

Доннарумма, увидев, что натворил, не мог поднять головы. Вратарь рыдал. Баварцы стояли в ступоре. Мусиале — здоровья и полноценного восстановления, сезон Бундеслиги в августе для него точно не начнётся.

Травма Мусиалы globallookpress.com

Театр страстей и нервов во втором тайме

После травмы всё изменилось. Казалось, темп сдуется, команды будут осторожны. Но нет — они стали ещё яростнее. Барколя получил идеальную передачу от Кварацхелии и выскочил один на один с Нойером — удар, и 39-летний легендарный кипер в очередной раз спас мюнхенцев.

Потом — мега-сейв Доннаруммы после выстрела Олисе. Футбол был настолько живым, что будто дышал вместе со зрителями. Чуть позже Нойер совершил ошибку на выходе, подарив шанс Дембеле, но тот с трудом добрался до мяча и пробил мимо пустых ворот. Казалось, игра перейдёт в дополнительное время. Но нет.



ПСЖ — Бавария globallookpress.com

На 78-й минуте Гарри Кейн — самоуверенно — потерял мяч в центре. Витинья тут же понёсся вперёд, мяч оказался у Жоау Невеша, и следом — у Дезире Дуэ. Юный герой финала Лиги чемпионов снова взял слово. Обманул защитника движением корпусом, прицелился, и пробил низом, в ближний угол — мимо Нойера, который подскользнулся в самый ненужный момент. 1:0, мюнхенцы — в шоке.

Дезире Дуэ globallookpress.com

«ПСЖ» поставил точку, играя вдевятером

Казалось, что теперь парижане просто удержат счёт. Но в течение десяти минут они остались вдевятером. Сначала Пачо влетел в ногу Горецке — прямая красная. Затем Лукас Эрнандес зачем-то локтем зарядил в лицо Геррейру. «ПСЖ» — без двух защитников (кстати, они не сыграют и в полуфинале). Впереди — почти 15 минут игры, а у ворот Доннаруммы — осада.

Красная карточка Эрнандесу globallookpress.com

Кейн даже успел забить — но из офсайда. Затем «Баварии» дали пенальти за фол Мендеша на Мюллере — и отменили его после просмотра ВАР. Команда Компани была в миллиметре от спасения. Но закончилось всё трагично для «Баварии».

На последних секундах, при девятерых игроках на поле, «ПСЖ» устроил последний, отчаянный рывок. Витинья рванул через центр, Дембеле — по флангу. Первый удар француза — в перекладину. Мяч отскочил, Хакими обыграл несколько человек в штрафной и катнул на Дембеле. 2:0, победа. И прощальный жест — то самое геймерское празднование в память о погибшем Диогу Жоте. «ПСЖ» — в полуфинале Клубного чемпионата мира. Соперник — мадридский «Реал», с которым у парижан давние счёты.

ПСЖ — Бавария globallookpress.com

А «Бавария» мало того, что вылетела с турнира, так ещё и потеряла важнейшего игрока примерно на полгода. Сообщается, что Мусиала сломал малоберцовую кость и повредил связки. Ну что, самое время убедить Мюллера поиграть ещё годик, раз место под нападающим освободилось?