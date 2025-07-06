Сквозь боль, хаос и два удаления: «ПСЖ» прибил «Баварию» и вышел в полуфинал КЧМ

Всё началось без лишних заготовок — сплошная импровизация и внутренний ритм. Матч стартовал, будто с кнопки «ускорить»: атака — и уже Кварацхелия бьёт в створ. Следом — прорыв Барколя, затем удар Олисе. Обе команды будто знали: пропускать на старте, конечно, опасно, но не рисковать — преступление.
«ПСЖ» действовал дерзко, в каждой атаке чемпионов Европы пряталась угроза. Кварацхелия почти забил после прорыва с фланга, но Нойер был безупречен. У ворот Доннаруммы — и вовсе был настоящий хаос: опасный удар Олисе после навеса Павловича, мяч почти закатывается в угол. И только кончики пальцев вратаря «ПСЖ» спасают от гола.
А под самый занавес первого тайма — шокирующий и леденящий душу момент, который перечеркнул всё, даже итоговый результат. Джамал Мусиала врывался в штрафную, когда мяч уходил за пределы поля, Доннарумма бросился вперёд, и… ужас пронзил весь стадион. Лодыжка Мусиалы вывернулась, согнулась неестественно, в воздухе застыл кошмар.
Доннарумма, увидев, что натворил, не мог поднять головы. Вратарь рыдал. Баварцы стояли в ступоре. Мусиале — здоровья и полноценного восстановления, сезон Бундеслиги в августе для него точно не начнётся.
Театр страстей и нервов во втором тайме
После травмы всё изменилось. Казалось, темп сдуется, команды будут осторожны. Но нет — они стали ещё яростнее. Барколя получил идеальную передачу от Кварацхелии и выскочил один на один с Нойером — удар, и 39-летний легендарный кипер в очередной раз спас мюнхенцев.
Потом — мега-сейв Доннаруммы после выстрела Олисе. Футбол был настолько живым, что будто дышал вместе со зрителями. Чуть позже Нойер совершил ошибку на выходе, подарив шанс Дембеле, но тот с трудом добрался до мяча и пробил мимо пустых ворот. Казалось, игра перейдёт в дополнительное время. Но нет.
На 78-й минуте Гарри Кейн — самоуверенно — потерял мяч в центре. Витинья тут же понёсся вперёд, мяч оказался у Жоау Невеша, и следом — у Дезире Дуэ. Юный герой финала Лиги чемпионов снова взял слово. Обманул защитника движением корпусом, прицелился, и пробил низом, в ближний угол — мимо Нойера, который подскользнулся в самый ненужный момент. 1:0, мюнхенцы — в шоке.
«ПСЖ» поставил точку, играя вдевятером
Казалось, что теперь парижане просто удержат счёт. Но в течение десяти минут они остались вдевятером. Сначала Пачо влетел в ногу Горецке — прямая красная. Затем Лукас Эрнандес зачем-то локтем зарядил в лицо Геррейру. «ПСЖ» — без двух защитников (кстати, они не сыграют и в полуфинале). Впереди — почти 15 минут игры, а у ворот Доннаруммы — осада.
Кейн даже успел забить — но из офсайда. Затем «Баварии» дали пенальти за фол Мендеша на Мюллере — и отменили его после просмотра ВАР. Команда Компани была в миллиметре от спасения. Но закончилось всё трагично для «Баварии».
На последних секундах, при девятерых игроках на поле, «ПСЖ» устроил последний, отчаянный рывок. Витинья рванул через центр, Дембеле — по флангу. Первый удар француза — в перекладину. Мяч отскочил, Хакими обыграл несколько человек в штрафной и катнул на Дембеле. 2:0, победа. И прощальный жест — то самое геймерское празднование в память о погибшем Диогу Жоте. «ПСЖ» — в полуфинале Клубного чемпионата мира. Соперник — мадридский «Реал», с которым у парижан давние счёты.
А «Бавария» мало того, что вылетела с турнира, так ещё и потеряла важнейшего игрока примерно на полгода. Сообщается, что Мусиала сломал малоберцовую кость и повредил связки. Ну что, самое время убедить Мюллера поиграть ещё годик, раз место под нападающим освободилось?