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    «Зенит» не заметит калининградцев

    Зенит — Балтика. Ставка (к. 2.80) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 6 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Балтика»
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    Лусиано Гонду
    6 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Зенит» и «Балтика». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Балтика», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Зенит»

    Турнирное положение: Питерцы провалили минувший чемпионат России. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Зенит» на один пункт отстал от чемпиона «Краснодара». А вот отличились игроки команды 58 результативными ударами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Зенит» уверенно разделался с махачкалинским «Динамо» (2:0).

    До того команда нанесла поражение «Црвене Звезде» (3:0). Да и поединок с «Ахматом» завершился уверенной викторией (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Зенит» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Петербуржцы уже активно проводят контрольные поединки. При этом команда победила в 4 своих последних матчах.

    Причем «Зенит» традиционно успешно противостоит «Балтике». Из пяти последних очных поединков команда победила 4 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда Сергея Семака просто обязана легко обыгрывать новичка элиты.

    «Балтика»

    Турнирное положение: Калининградцы уверенно вернулись в РПЛ. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы первого дивизиона.

    Причем «Балтика» в 34 матчах первенства добыла 69 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила лишь 18 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела не столь продуктивно. Калининградцы не сумели одолеть тульский «Арсенал» (0:0).

    До того команда подписала мировую с «Енисеем» (0:0). Да и чуть ранее она не сумела переиграть новороссийский «Черноморец» (0:0).

    При этом «Балтика» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Калининградцы в последних матчах не преуспевали в плане реализации. Команда Андрея Талалаева не может отличиться уже 4 матча кряду.

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    При этом «Балтика» уже почти 2 года не обыгрывает петербуржцев. Да и в нынешней диспозиции «балтийцы» будут безумно рады ничьей.

    Команда Талалаева только начинает серию спаррингов. Калининградцы намерены проверить свои силы на фоне гранда.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Балтийцы» не боятся никого, вот только уступили зенитовцам в 4 последних очных встречах.

    Статистика для ставок

    • Петербуржцы одолели «Балтику» в 4 последних очных поединках

    • «Зенит» имеет действующую четырехматчевую победную серию

    • «Балтика» не забивала в 4 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 11.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.66 и 2.22.

    Прогноз: «Зенит» явно на голову сильнее новичка элиты, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Подопечные Семака явно максимально настроятся на битву с калининградцами, да и атака команды нынче выглядит выгодно.

    Ставка: Фора «Зенита» -2.5 за 2.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.16

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Зенит — Балтика?

    Матч Зенит — Балтика состоится 06 июля 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Зенит — Балтика?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Зенита» -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Зенит — Балтика?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Зенита» -2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Зенит — Балтика?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Зенит — Балтика?

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 11.00.

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    Зенит — Балтика: прогноз и ставка за 2.80, статистика, коэффициенты матча 06.07.202519:30. «Зенит» не заметит калининградцев
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