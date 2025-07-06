Зенит — Балтика. Ставка (к. 2.80) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 6 июля 2025 года

6 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Зенит» и «Балтика». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Балтика», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Зенит»

Турнирное положение: Питерцы провалили минувший чемпионат России. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Зенит» на один пункт отстал от чемпиона «Краснодара». А вот отличились игроки команды 58 результативными ударами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Зенит» уверенно разделался с махачкалинским «Динамо» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Црвене Звезде» (3:0). Да и поединок с «Ахматом» завершился уверенной викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Зенит» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Петербуржцы уже активно проводят контрольные поединки. При этом команда победила в 4 своих последних матчах.

Причем «Зенит» традиционно успешно противостоит «Балтике». Из пяти последних очных поединков команда победила 4 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда Сергея Семака просто обязана легко обыгрывать новичка элиты.

«Балтика»

Турнирное положение: Калининградцы уверенно вернулись в РПЛ. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы первого дивизиона.

Причем «Балтика» в 34 матчах первенства добыла 69 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила лишь 18 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела не столь продуктивно. Калининградцы не сумели одолеть тульский «Арсенал» (0:0).

До того команда подписала мировую с «Енисеем» (0:0). Да и чуть ранее она не сумела переиграть новороссийский «Черноморец» (0:0).

При этом «Балтика» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Калининградцы в последних матчах не преуспевали в плане реализации. Команда Андрея Талалаева не может отличиться уже 4 матча кряду.

При этом «Балтика» уже почти 2 года не обыгрывает петербуржцев. Да и в нынешней диспозиции «балтийцы» будут безумно рады ничьей.

Команда Талалаева только начинает серию спаррингов. Калининградцы намерены проверить свои силы на фоне гранда.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Балтийцы» не боятся никого, вот только уступили зенитовцам в 4 последних очных встречах.

Статистика для ставок

Петербуржцы одолели «Балтику» в 4 последних очных поединках

«Зенит» имеет действующую четырехматчевую победную серию

«Балтика» не забивала в 4 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.66 и 2.22.

Прогноз: «Зенит» явно на голову сильнее новичка элиты, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Подопечные Семака явно максимально настроятся на битву с калининградцами, да и атака команды нынче выглядит выгодно.

Ставка: Фора «Зенита» -2.5 за 2.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.16