Лето «Динамо»: работа по конспектам Карпина

Марцел Личка исчерпал кредит доверия руководства «бело-голубых», отправившись на вольные хлеба в начале мая 2025. «Динамо» добралось до финиша минувшей кампании под руководством и.о. Ролана Гусева, однако писать новую главу функционеры клуба решили с более опытным тренером, сделав ставку на Валерия Карпина, на плечи которого легла предсезонная подготовка команды.

Возвращение в рабочий ритм

«Динамо» завершило прошлый розыгрыш Российской Премьер-лиги 24 мая, преподнеся подарок «Краснодару» — подопечные Мурада Мусаева в домашних стенах деклассировали москвичей со счетом 3:0 и отпраздновали долгожданное чемпионство. Третий год кряду «бело-голубые» уехали из логова «южан» ни с чем, откатившись в турнирной таблице чемпионата России 2024/2025 на пятую строчку.

Серьезный удар по амбициям столичного клуба, непосредственно участвующего в чемпионской гонке еще в кампании 2023/2024 и завоевавшего бронзу, требовал кардинальных перемен во время летнего отпуска, куда игроки, тренерский штаб и персонал отправились 25 мая.

Для футболистов, получивших вызов на сборы национальных команд, старт каникул немного отсрочился. В стан сборной России последовали вратарь Андрей Лунев, полузащитники Данил Глебов и Ярослав Гладышев. Наиболее запоминающейся поездка получилась у 22-летнего правого вингера «Динамо», который оформил покер в ворота команды Беларуси, принеся итоговую победу со счетом 4:1.

Ярослав Гладышев rfs.ru

Хавбек Лука Гагнидзе отправился на молодежный чемпионат Европы в составе сборной Грузии, появившись на поле в матчах со сверстниками из Польши и Франции. Поход молодежки «крестоносцев» остановила Португалия, разгромившая их 4:0 и лишившая Грузию путевки в плей-офф турнира.

Латиноамериканский контингент «бело-голубых» отправился защищать цвета сборных на отборочном этапе к ЧМ-2026. Защитник Николас Маричаль, вызванный в национальную команду Уругвая, так и не получил свой шанс в матчах против Парагвая и Венесуэлы.

Аналогично безуспешно закончился визит Хорхе Карраскаля в расположение сборной Колумбии — полузащитник провел на скамейке запасных встречи с Перу и Аргентиной. Более востребованным для команды оказался правый защитник Хуан Касерес, который отыграл все девяносто минут за Парагвай в поединках против Уругвая и Бразилии.

Луис Чавес со сборной Мексики успешно шагал по дистанции Золотого Кубка КОНКАКАФ, преодолев групповой этап и пробившись в плей-офф. Однако радость от выступлений опорного полузащитника в цветах «трехцветных» омрачила серьезная травма, полученная на тренировке, — у 29-летнего игрока диагностировали разрыв передней крестообразной связки правого колена. 30 июня Чавес успешно перенес операцию, и теперь его ждет долгий период восстановления.

Луис Чавес globallookpress.com

«Бело-голубые» во вторник, 17 июня, собрались в московском Международном центре охраны здоровья для прохождения углубленного медосмотра.

Главный врач «Динамо» Александр Родионов отметил, что игроки вернулись из отпуска достаточно мотивированными, подготовка идет по плану без сверхъестественных ситуаций. Пройдя медицинское обследование в клинике, игроки перебрались на базу в Новогорск, где прошли дополнительное функциональное тестирование в лаборатории Dynamo Lab.

К тренировочному процессу команды присоединились проведшие прошлый сезон в аренде Даниил Лесовой, Станислав Бессмертный, Ульви Бабаев и Иван Лепский. Период реабилитации после повреждений проходят Константин Тюкавин, Артур Гомес и, как говорили выше, Луис Чавес.

Маски сняты

Сага с назначением Валерия Карпина на пост главного тренера «Динамо» подошла к концу 13 июня, когда руководство клуба официально представило 56-летнего специалиста.

Таким образом все его слова о желании сосредоточиться на работе в сборной России, которыми он объяснял свой уход из «Ростова», оказались лукавством, и просто он подыскал себе более теплое местечко. Трудовое соглашение с Валерием Георгиевичем заключено на три сезона, до лета 2028 года.

17 июня состоялась большая пресс-конференция топ-менеджмента «Динамо» и Карпина, в ходе которой председатель совета директоров клуба Дмитрий Гафин подтвердил, что кандидатуру экс-тренера «Ростова» вели давно. 47-летний функционер рассыпался в комплиментах россиянину, напомнив о возможности Валерия Георгиевича выжимать максимум из имеющегося состава, что, к слову, может пригодиться ему в стане «бело-голубых», учитывая их вектор развития, и выделив его харизму.

В свою очередь, Карпин сходу поставил перед собой амбициозные цели и подтвердил, что верит в чемпионство москвичей.

Если бы я в это не верил, то, наверное, не стал бы тренировать. Я верю, что мы будем выигрывать каждую игру. А если мы это будем делать, то стопроцентно станем чемпионами. Будем в это верить. Валерий Карпин

Посмотрим, насколько полезным для него оказался творческий отпуск в клубном футболе, и каких результатов он добьется в рядах «бело-голубых». Наверняка к его тандему с «Динамо» будет приковано максимум внимания в сезоне РПЛ 2025/2026, и, конечно же, без чрезмерного давления дебют Валерия Георгиевича у руля «Динамо» не обойдется.

Медиатриумф и братские баталии

Предсезонную подготовку подопечные Карпина начали с турнира Media х Pro Cup 2025, где помимо них участие приняли ЦСКА, «Амкал» и 2DROTS. Все встречи прошли на «ВТБ Арене», помимо классических 90 минут игрового времени в регламент матчей включили еще буллиталити, виктория в которых поощрялась одним голом.

«Бело-голубые» 26 июня сошлись с 2DROTS, отправив в их сетку три безответных мяча по ходу классической части поединка. Голами за «Динамо» отметились защитник Иван Лепский, полузащитники Даниил Лесовой и Ярослав Гладышев. Медиакоманда взяла мини-реванш в серии буллиталити, сформировав окончательный счет 3:1 в пользу клуба РПЛ.

«Динамо» vk.com/fcdm_official

Во второй встрече турнира ЦСКА разбил «Амкал» 4:0, разделив с «Динамо» победу в Media х Pro Cup 2025.

Судьба не отпускает «армейцев» и дружину Карпина в предсезонной подготовке — на данном этапе оба клуба принимают участие в Братском Кубке. Компанию им, как и в 2024 году, составляют сербские ОФК Белград и «Партизан».

В стартовом матче первенства, 30 июня, «Динамо» устроило негостеприимный прием «романтикам» на «ВТБ Арене». Валерий Георгиевич выставил максимально боевой состав, разгромивший белградцев 4:0.

«Динамо» — ОФК Белград

Дебютным забитым мячом за «бело-голубых» отметился Максим Осипенко, затем Ярослав Гладышев удвоил преимущество, а Лука Гагнидзе довел счет до неприличного. Контрольный выстрел ОФК Белград получил от Дмитрия Скопинцева, уверенно реализовавшего пенальти.

Следом проверку на прочность у «Динамо» будет принимать «Партизан» — матч состоится 4 июля, начало запланировано на 19:00 по московскому времени. Противостояние в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Подведут черту под летними сборами дружины Карпина контрольные спарринги с грозненским «Ахматом» (8 июля) и столичным «Локомотивом» (12 июля).

Продолжение закупки в «Ростове»

Похоже, что руководство «Динамо» решило окончательно обескровить ростовчан: в феврале забрали двигатель центральной зоны Данила Глебова, летом подписали контракт с экс-главным тренером Валерием Карпиным и переманили лидера обороны Максима Осипенко.

Центральный защитник выступал за «Ростов» с января 2020, перевалив за полторы сотни матчей в футболке «желто-синих», и наконец в 31 год перебрался в топ-клуб по меркам чемпионата России.

«Бело-голубые» активировали опцию выкупа Осипенко, заплатив за него 2,9 млн евро. Контракт с ним подписан до конца сезона 2027/2028, с возможностью пролонгации до лета 2029 или 2030. Игрок выбрал себе излюбленный 55-й номер, под которым защищал цвета «Ростова».

Любопытно, что Максим уже однажды находился в расположении «Динамо» и привлекался ко сборам команды семь лет назад, однако тогда его потенциал так и не рассмотрели. Теперь же Максим должен сходу влиться в основу москвичей, претендуя на роль главного столпа обороны на ближайшие годы.

Максим Осипенко vk.com/fcdm_official

Тем более, что ему не придется долго подстраиваться под изменившиеся реалии, и с адаптацией явно помогут как Глебов, так и Карпин. Как отмечали выше, Осипенко успел открыть счет голам в бело-голубой форме в товарищеском поединке с ОФК Белград и получил награду лучшего игрока матча.

Прощание с ветеранами

«Динамо» нуждалось в встряске после довольно неровной минувшей кампании, и помимо приглашения Валерия Карпина и подписания новобранцев, началась чистка состава, которая затронула игроков, перешагнувших 30-летний порог.

Покинул обойму клуба многоопытный Фабиан Бальбуэна, выступавший за «бело-голубых» с лета 2021 — стороны по обоюдному согласию решили не продлевать трудовые отношения. Прошлый сезон выдался неоднозначным для капитана «Динамо», который сперва пропустил его начало из-за Олимпиады, а затем выпадал из числа стартовых одиннадцати по причине травм.

Прощание с Фабианом Бальбуэной fcdynamo.ru

Всего 33-летний парагваец 89 раз надевал футболку москвичей, записав себе в актив восемь забитых мячей. За это время центрбек вместе с «Динамо» дважды становился обладателем бронзовых наград Российской Премьер-лиги.

Также собрал чемоданы из Москвы Эли Даса, чей срок контракта подошел к концу 1 июля. Напомним, что израильтянин пополнил ряды столичного клуба в сентябре 2022, перейдя на правах свободного агента из голландского «Витесса».

Как и у Бальбуэны, кампания 2024/2025 получилась скомканной для измученного от травм правого защитника. Из тридцати возможных встреч чемпионата России он провел всего двадцать, запомнившись одной результативной передачей.

Прощание с Эли Даса fcdynamo.ru

На свой счет за три сезона 32-летний игрок записал семьдесят восемь появлений за «Динамо» и помог клубу финишировать в тройке по итогам розыгрыша РПЛ 2023/2024.

Единственной продажей «бело-голубых» этим летом остается весьма скромный трансфер атакующего полузащитника Ивана Зазвонкина, за которого «Енисей» заплатил 12 тысяч евро. Правый защитник Станислав Бессмертный на правах годичной аренды присоединился к «Родине», выступающей в Первой лиге.

В поисках центрфорварда

Одной из головных болей «Динамо» в прошлом сезоне стала травма нападающего Константина Тюкавина, лишившая команду главной ударной силы впереди. По прогнозам самого игрока, срок его восстановления после травмы крестообразной связки правого колена в лучшем случае продлится до сентября, поэтому клуб остро нуждается в наконечнике атак.

Эль-Мехди Маухуб, как альтернативный вариант Тюкавину, совсем не впечатлил и в российском первенстве 2024/2025 отличился в общей сложности тремя забитыми мячами.

Приоритетным вариантом на роль центрфорварда выступает Иван Сергеев, перформанс которого за «Крылья Советов» в минувшем сезоне вновь создал ажиотаж к нему среди топ-клубов РПЛ. 30-летний нападающий без проблем оставит за своей спиной марокканца и послужит дополнительным катализатором для скорейшего набора игровой формы Тюкавиным, когда тот вернется, — здоровая конкуренция должна пойти на пользу обеим исполнителям.

Иван Сергеев globallookpress.com

Палки в колеса «Динамо» в как можно скорейшем заключении сделки по Сергееву вставляют «Зенит» и «Спартак». Клуб с берегов Невы имеет первоочередное право на выкуп Ивана у «Крыльев Советов» и до сих пор раздумывает над целесообразностью его камбэка после невзрачных показателей нападающих, имеющихся в распоряжении Сергея Семака.

«Спартак», в свою очередь, уже заполучивший Антона Заболотного, надеется подписать еще одного таранного форварда. «Красно-белые» увеличили предложение по Сергееву до 401 млн рублей, ожидая вердикта от руководства самарцев и дальнейших действий «Зенита». Вот только для самого игрока на первом месте стоит переход в «Динамо», так как там он рассчитывает получать большее количество игровой практике, чем в Санкт-Петербурге и стане «народной команды».

Не забывают «бело-голубые» про облюбованный ими рынок под названием «Ростов», проявляя интерес к защитнику Илье Вахании, полузащитникам Кириллу Щетинину и Ивану Комарову.

Согласно данным портала Тransfermarkt их трансферная стоимость оценивается в 3 млн евро, 2,8 млн евро и 2 млн евро соответственно. Валерий Карпин всеми силами старается собрать под своим крылом в «Динамо» как можно большее число экс-подопечных.

Латиноамериканская драма

Очередной бунт в стане столичного клуба устроил Хорхе Карраскаль, отказавшийся возвращаться в расположение 16 июня. Сообщается, что за данный проступок «Динамо» оштрафовало колумбийца на 10 млн рублей.

Карраскаль затосковал по Южной Америке, где в его услугах крайне заинтересован бразильский «Фламенго». Представители «бело-голубых» находятся в продвинутой стадии переговоров с «красно-черными», тем не менее об официальном заключении сделки пока речь не идет.

Хорхе Карраскаль fcdynamo.ru

Барьером является денежный вопрос — клубы договорились о трансфере Хорхе за 12 млн евро, и «Динамо» хочет получить всю сумму целиком, при этом «Фламенго» надеется разделить ее на три транша. Агент игрока Родриго Лопес вовсе отрицает любую возможность с переездом Карраскаля в ряды «Большого Менго», называя переход нереальным и настаивая на том, что никакой конкретики по его клиенту нет.

Думаем, что правда кроется где-то по середине, и все-таки обладающий непростым характером 27-летний полузащитник покинет Российскую Премьер-лигу. В прошлом сезоне он провел за «Динамо» 35 поединков во всех турнирах, отличившись восемью голами и пятью ассистами.

Экзамен для видоизменившегося «Динамо»

В первом туре сезона 2025/2026 «Динамо» принимает экзамен у поднявшейся в элиту «Балтики» Андрея Талалаева, после чего Карпина ждет свидание с бывшей — в гости на «ВТБ Арену» наведается «Ростов».

Календарь и таблица РПЛ

Череду домашних встреч прервет выезд к «Краснодару», откуда «бело-голубые» три года кряду возвращаются «на щите». Возможно Валерию Георгиевичу удастся снять образовавшееся проклятие и увезти из обители «быков» три балла.

Южный круиз москвичей продолжится в четвертом туре, когда они наведаются на стадион «Фишт» к еще одному новичку РПЛ «Сочи». Вернувшись в родные пенаты, «Динамо» предстоит пройти испытание столичным дерби с ЦСКА.

Первые 5 туров РПЛ 2025/2026 1-й тур, 18 — 21 июля. «Динамо» — «Балтика»

2-й тур, 25 — 28 июля. «Динамо» — «Ростов»

3-й тур, 1 — 4 августа. «Краснодар» — «Динамо»

4-й тур, 8 — 11 августа. «Сочи» — «Динамо»

5-й тур, 15 — 18 августа. «Динамо» — ЦСКА

Помимо золотых наград чемпионата, «бело-голубые» нацелены на завоевание Кубка России, стартовые матчи группового этапа которого пройдут с 29 по 31 июля. Судьба жребия определила «Динамо» в квартет В, где компанию ему составили «Краснодар», «Крылья Советов» и «Сочи».