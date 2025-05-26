Возраст не помеха. Почему Осипенко в 31 год хотят купить «Краснодар», «Зенит» и «Динамо»?

Трансферное окно в Российской Премьер-Лиге откроется 20 июня, но клубы уже активно готовятся. На отечественном рынке одним из самых заманчивых лотов является центральный защитник «Ростова» и сборной России Максим Осипенко. По информации различных СМИ, в подписании 31-летнего футболиста заинтересовано сразу несколько топ-клубов. Так, уже второй год подряд сообщают о желании «Краснодара» приобрести Осипенко. Также защитником интересуются московское «Динамо» и петербургский «Зенит». Разберемся, как игрок дорос до уровня национальной команды и почему не ушёл на повышение раньше.

Путь Осипенко от ФНЛ до сборной России

Осипенко дебютировал в Российской-Премьер-Лиге в достаточно зрелом возрасте — в 25 лет. Ранее уроженец Омска три года выступал в ФНЛ за «Факел», и после истечения срока контракта с воронежским клубом летом 2019 года его подписал дебютант РПЛ — «Тамбов».

Максим сразу занял место в стартовом составе команды, пропустив из 20 матчей лишь две встречи на старте сезона. За это время он сумел зарекомендовать себя как одного из сильнейших отечественных защитников по игре внизу, которого крайне сложно обвести один в один. Осипенко за полгода выбился в лидеры лиги по перехватам, а также продемонстрировал владение таким навыком, как начинать атаку проникающей передачей.

Немудрено, что им уже в следующее трансферное окно заинтересовался более солидный клуб — «Ростов». Жёлто-синим удалось выкупить игрока всего за 250 тыс. евро — в 3 раза меньше его рыночной стоимости по Transfermarkt.

Южане не были обделены хорошими защитниками — Сигурдссон, Чистяков, Хаджикадунич. Но Валерий Карпин пообещал новичку, что ни у кого никаких привилегий не будет. «Как себя покажешь — так и будет».

Так и получилось — Осипенко с первого же после зимних сборов матча стал попадать в стартовый состав «Ростова». А за последние 5 сезонов в РПЛ Осипенко из 150 матчей ростовчан пропустил лишь 13 — и то, в основном, из-за дисквалификаций и повреждений.

Следующий этап в карьере Осипенко — вызов в сборную России. После назначения в национальную команду Карпина он был лишь вопросом времени, который разрешился при первом же сборе с новым наставником. Дебют случился 7 сентября 2021 года — в игре против Мальты.

Максим Осипенко «Факел»

Играя за «Ростов», Осипенко, помимо перехватов, стал одним из лидеров РПЛ по общему количеству и проценту выигранных верховых единоборств. Ценность защитнику еще прибавляла его активность в нападении: он часто входит в финальную треть и отдает много чистых прогрессивных передач.

За нетипичные для центрального защитника (в традиционном понимании) качества Максим удостоился хвалебных комментариев от тренера сборной России Николая Писарева: «Готовый игрок для "Ювентуса". Осипенко играет как современный центральный защитник — не боится идти вперед, до штрафной, отдавать, замыкать».

Предложения были, но «Ростов» не хотел продешевить

Конечно, не в «Ювентус», но в какой-нибудь российский клуб с приставкой «топ» Осипенко с такой игрой мог бы давно перейти. Тем более, предложения были и не одно.

Так, спустя полгода выступлений за «Ростов», в августе 2020 года появилась информация об интересе «Зенита». Петербуржцы, якобы, предложили 5 млн евро, но желто-синие дешевле, чем за 12-15 млн евро, расстаться с защитником оказались не готовы.

Максим Осипенко globallookpress.com

Впоследствии игроком интересовались и московское «Динамо», и ЦСКА, но в Ростове-на-Дону не отклонялись от принятой позиции — минимум 10 млн евро. В «Ростове» высоко ценили своего лидера и понимали, что найти ему замену, тем более из числа россиян, будет сложно. В итоге в конце 2022 года южане продлили контракт с Осипенко до лета 2027 года.

Казалось бы, что год назад «Ростов» получил достойное предложение. «Краснодар» захотел купить Осипенко за 4 млн евро, но встречным требованием ростовчан на сей раз стали 6 млн евро. Черно-зеленые все-таки решились раскошелиться — сначала на 6, а потом и на целых 8 млн евро. Однако в «Ростове» посчитали, что предложение поступило слишком поздно и не захотели продавать защитника даже за такой ценник перед стартом чемпионата.

Кажется, что «Ростов» тогда упустил подходящий момент с продажей футболиста. По информации СМИ, сейчас клуб планирует получить за 31-летнего игрока не менее 5 млн евро. Захочет ли «Краснодар» или другой клуб выложить за Осипенко эту сумму сейчас — вопрос.

Куда податься Осипенко: к чемпионам или в столицы?

«Ростов» в ближайшее время со сменой владельца ожидает масштабная перестройка — она потребует определенных затрат. Поэтому желто-синие в предстоящее трансферное окно, скорее всего, все же решатся на продажу Осипенко. Хотя стоит отметить, что игрок в роли «дядьки» и лидера для по сути новой команды будет не лишним, да и к тому же подобным трансфером будет усилен один из будущих конкурентов «Ростова» за медали чемпионата России.

«Краснодар» выглядит наиболее вероятным и логичным вариантом для продолжения карьеры защитника. Высока вероятность, что команду летом покинет кто-то из пары Тормена — Кайо (а может и оба сразу). В этом случае у «быков» образуется дыра в линии обороны. А поскольку не исключена продажа Эдуарда Сперцяна, на поле у чёрно-зеленых будет на одного лимитчика меньше.

Осипенко и Валерий Карпин globallookpress.com

Важный фактор для потенциального перехода Осипенко может стать новое место работы Валерия Карпина — знакомого тренера, с которым защитник проработал 5 лет. Последние полгода журналисты сватают специалиста в московское «Динамо», где уже выступает бывший одноклубник Максима, многолетний капитан «Ростова» Данил Глебов.

Более того, игра в обороне — одна из главных проблем бело-голубых последних сезонов, в связи с чем в клубе решили не продлевать контракт с Бальбуэной. Приглашение вместо него Осипенко выглядит оправданным.

На днях в СМИ сообщили о возможности назначения Карпина вместо Семака в петербургский «Зенит», у которого Осипенко, якобы, тоже находится в шорт-листе. С одной стороны, место в центре обороны сине-бело-голубых застолбили за собой Нино и Эракович. С другой стороны, интерес к ним проявляют ряд европейских клубов, и их продажа отнюдь не невозможна.

31-летний защитник — одна из главных трансферных целей в РПЛ. Это нормально?

Карпин на правах главного тренера сборной России давно жалуется, что в отечественных топ-клубах на позиции центрального защитника практически не играют россияне. По сути на постоянной основе выступают только Дивеев в ЦСКА и Литвинов в «Спартаке», и то Руслан — скорее, перепрофилированный опорный полузащитник, и его игра в обороне вызывает вопросы. Еще игроками ротации выступают Чернов в «Спартаке», Морозов в «Локомотиве», Лукин в ЦСКА.

В условиях лимита на легионеров (а он напомним позволяет выпускать на поле одновременно не больше восьми иностранцев) каждая позиция лимитчиков на счету. У клубов, которые борются за самые высокие места РПЛ, давно принято отдавать россиянам позиции вратаря и защитников.

Максим Осипенко globallookpress.com

Но для внешнего усиления центра обороны (т.е. не своими воспитанниками), помимо Осипенко, у команд из верхушки таблицы остаются разве что Солдатенков и Евгеньев из самарских «Крыльев Советов». Остальные защитники из второй восьмёрки РПЛ пока не дотягивают до требуемого уровня.

Осипенко же по праву много лет считается одним из лучших центральных защитников в России — три сезона подряд он попадает в список 33 лучших футболистов РПЛ. Опять же, Максим входит в число лидеров лиги по перехватам, подборам и выигранным единоборствам.

Помимо оборонительных действий он полезен в атаке: совершает проходы с мячом к чужой штрафной, отдает блестящие передачи с обеих ног, подключается вторым темпом вплоть до чужой вратарской. Для таких атакующих команд, как «Краснодар», «Динамо» и «Зенит» такой кадр точно будет полезен.

Да, летом и ранней осенью 2024 года у Осипенко случился спад в игре — в некоторых матчах он выглядел как слабейший защитник «Ростова», допустил несколько результативных ошибок. Но к середине осени Максим пришел в себя. Более того, он добавил в атаке: забил 2 гола прямыми ударами со штрафных. А всего в сезоне-2024/25 Осипенко забил 9 мячей, что стало повторением установленного в 2007 году Колодиным рекорда чемпионата России по голам среди защитников.

Неизвестно, насколько он потянул бы уровень еврокубков, но на внутренней арене он хорош. И при современном уровне восстановления футболистов и поддержания в форме, несмотря на возраст, ближайшие пару сезонов он точно должен быть полезен. Тем более на позиции центрального защитника — Игнашевич и братья Березуцкие не дадут соврать.