«Акрон», «Спартак» или Китай? Где продолжит карьеру Дзюба

Летом 2024 года Артем Дзюба был близок к завершению карьеры. После ухода из московского «Локомотива» возрастной форвард долгое время не мог найти себе новую команду. Он даже на случай завершения карьеры записался на тренерские курсы РФС. Но за считанные часы до закрытия трансферного окна Дзюба успел подписать однолетний контракт с «Акроном».

Многие сомневались, что нападающий станет реальным помощником дебютанту РПЛ. Однако Артем своей игрой заставил замолчать всех критиков: за 22 матча забил 10 голов и отдал 7 голевых передач, тем самым, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

Игра ветерана сыграла большую роль в том, что «Акрон» по итогам сезона остался в Премьер-Лиге. Более того, Дзюба вполне заслуженно получил вызов в сборную России и, забив в матче с Гренадой, вышел на чистое первое место в списке бомбардиров в истории национальной команды.

В общем, сезон удался. Но он близится к завершению, а вместе с ним — и срок контракта с тольяттинцами. И здесь возникает вопрос — что Дзюбе делать дальше? Рассмотрим, какие решения по продолжению карьеры может принять Дзюба.

Вариант «рациональный» — остаться в «Акроне»

Как говорится, от добра добра не ищут. Поэтому самым очевидным вариантом является продление контракта с тольяттинским клубом. Да и сам футболист подтверждал, что «Акрон» у него будет в приоритете, называя в данном вопросе два принципиальных момента: решение задачи по сохранению места в РПЛ и продолжение работы в клубе главного тренера Заура Тедеева.

Оба условия, если их можно так назвать, выполнены. «Акрон» и тренерский штаб Тедеева договорились о продолжении сотрудничества, как минимум, на два года. А тольяттинцы за два тура до конца сезона гарантировали себе место в первой десятке.

Артем Дзюба globallookpress.com

В «Акроне» также сообщали о своей заинтересованности в том, чтобы Дзюба остался: переговоры с ним уже ведутся. Тем не менее, контракт до сих пор не продлен. Источники «Чемпионата» предположили, что сделке, возможно, препятствует финансовый аспект. В случае отсутствия соглашения форвард выйдет на рынок свободных агентов, где не должен затеряться.

Вариант «амбициозный» — перейти в топ-клуб РПЛ

Если разобраться, то окажется, что многим командам из первой половины таблицы РПЛ Дзюба точно не помешает. И сам Артем, наверняка, не прочь снова окунуться в борьбу за трофеи и медали.

«Краснодар». Контракт с Фёдором Смоловым, скорее всего, продлен не будет, а арендованный «Пари НН» Александр Кокшаров страдает от травм. Вот и получается, что «быки» могут остаться с одним Кордобой на позиции центрфорварда. А поскольку и раньше не раз появлялись слухи о заинтересованности чёрно-зеленых в Дзюбе, его возможный переезд на Кубань не кажется невозможным.

«Динамо». Да, бело-голубые вроде бы нашли замену Тюкавина на острие атаки в виде Гладышева. Плюс остается Маухуб. Но москвичи в последнее время известны большим количеством травм у футболистов, поэтому им стоит подумать над расширением скамейки запасных. По крайней мере, прошлый наставник «Динамо» Марцел Личка заявлял, что Дзюба не помешал бы. Интересно, разделяет ли это мнение его бывший помощник Ролан Гусев?

«Спартак». Ливай Гарсия — это не тот «столб», которого красно-белым каждый раз не хватает при взламывании обороны команд с низким блоком (таких, как «Ахмат» и махачкалинское «Динамо»). К тому же вполне вероятна продажа в летнее трансферное окно Манфреда Угальде. Вот и получается, что нападающий такого формата, как Дзюба, «Спартаку» не помешает. В таком случае сложилась бы красивая история о завершении карьеры в родном клубе.

Артем Дзюба globallookpress.com

«Ростов». Николай Комличенко и Егор Голенков находятся в шорт-листе сразу нескольких клубов РПЛ, так что южане рискуют войти в новый сезон без нападающих. А с учётом возможной смены владельца и его намерения вывести клуб в топ-3 чемпионата без забивного и опытного форварда не обойтись. Последний год показал, что Дзюба всё ещё подходит под эту роль.

«Рубин». Будущее главного форварда команды Мирлинда Даку туманно. Если клуб решит продать албанца, то казанцам придется искать подходящую замену: пока что ни Шабанхаджай, ни Чуни не впечатляют. Чем Дзюба не вариант?

Вариант «авантюрный» — перейти в «Кайрат»

«Ради Лиги чемпионов я бы был готов поехать хоть куда‑то», — сказал Дзюба в марте на фоне слухов о желании казахстанского «Кайрата» пригласить нападающего. Напомним, президент «Кайрата» Кайрат Боранбаев прямо заявил, что они готовы подписать россиянина.

Загвоздка состоит в том, что «Кайрат» пусть и является чемпионом Казахстана, но свой путь в Лиге чемпионов начнёт с первого квалификационного раунда, причём несеянным. Наверное, это не тот уровень игры, на котором хотел бы поучаствовать Дзюба, рассуждая о еврокубке.

Тем не менее, вариант с «Кайратом» нападающий полностью еще не отверг. «Я до лета играю, а дальше вообще посмотрим, продолжу я карьеру или нет, посмотрим», — сказал Дзюба месяц назад.

Вариант «экзотический» — перейти в «Шанхай Шэньхуа»

Всем известно, какие хорошие отношения сложились между Артемом Дзюбой и Леонидом Слуцким. «Леонида Викторовича очень люблю. Это мой краш», — говорил футболист про тренера, который второй сезон трудиться в китайском «Шанхай Шэньхуа». Поэтому неудивительно, что столько же времени ведутся разговоры о возможном переезде Артема в Китай.

Но, прежде всего, перед потенциальным подписанием контракта с Дзюбой китайцам придется расстаться с одним из иностранцев. Лимит в местном чемпионате довольно жесткий — не больше 5 легионеров в заявке.

Артем Дзюба и Леонид Слуцкий РФС

Помимо этого, сам Артем еще перед переходом в «Акрон» отказался от финансово привлекательных предложений зарубежных клубов: Турции, ОАЭ и того самого Китая. Как сказал представитель нападающего Леонид Гольдман, у Дзюбы были другие приоритеты. Так что если и увидим лучшего бомбардира в истории российского футбола в дальнем зарубежье, то разве что по очень сильной просьбе хорошего знакомого.

Вариант «спокойный» — завершить карьеру

36 лет для футболиста — серьезный возраст. У Дзюбы, слава Богу, тяжелых травм в карьере не было. Но мелкие повреждения, синяки, ушибы, постоянные физические нагрузки создают накопительный эффект, и в какой-то момент организм потребует передышки. Да и психологически человеку хочется сменить режимный распорядок жизни.

Тем более, у Дзюбы после завершения карьеры проблем с тем, чтобы найти, чем заняться, точно не будет. Артем обладает, наверное, самой большой медийностью среди российских футболистов. Он может выступить и как приглашенный эксперт/комментатор, и как ведущий авторского шоу и на телевидении, и в интернете. Ему только стоит получить все возможные предложения и выбрать самый выгодный для себя вариант.

Сам Дзюба предполагал, что после завершения карьеры может пойти экспертом на телевидение или даже актером в кино. Но в большей степени он все же склоняется к тому, чтобы стать тренером. Не даром все же он записывался на тренерские курсы РФС. Хотя никто не мешает совмещать учебу с медиа-активностью.