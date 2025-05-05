В ожидании трансферного окна. Кого должны подписать топ-клубы РПЛ?

У каждой из топ-8 команд элитного российского дивизиона есть слабые места в составе. Кому-то для прогресса необходим нападающий, кому-то надо усилить центр обороны. LiveSport.Ru разбирается с тем, кого нужно подписать каждому из клубов первой половины таблицы РПЛ.

«Краснодар» — атакующий полузащитник

Казалось бы, сейчас «Краснодару» не нужен новый атакующий полузащитник. Позиция уверенно занята Эдуардом Сперцяном. Однако капитан «быков» с высокой долей вероятности покинет клуб летом. К Сперцяну есть интерес из европейских клубов. Вполне вероятно, он окажется в команде из топ-5 чемпионатов Европы. В принципе, у «Краснодара» есть две замены Сперцяну. Однако ни Никита Кривцов, ни Данила Козлов не сопоставимы с армянином по влиянию на игру команды.

Первый скорее будет конкурировать за позицию бокс-ту-бокс-полузащитника с Александром Черниковым и будет выходить в матчах, где «Краснодару» нужно будет больше атакующих игроков. Козлов же пока не готов выходить на ведущие роли в «Краснодаре», выглядя не слишком убедительно в тех играх, где ему предоставляется игровое время.

Эдуард Сперцян globallookpress.com

Проблемой для «Краснодара» является то, что на место Сперцяна команда нуждается в футболисте, не попадающем под лимит на легионеров. У «быков» две позиции прочно закреплены за россиянами — вратарская и бокс-ту-бокс полузащитника. Периодически на правый фланг обороны выходит многоопытный Сергей Петров, однако он все больше проигрывает конкуренцию уругвайцу Джованни Гонсалесу. «Краснодару» придется раскошелиться на плеймейкера с российским паспортом.

Сложно назвать конкретную кандидатуру, если рассматривать россиян, выступающих за рубежом. Братья Миранчуки наверняка рассчитывают провести больше одного сезона в США и Швейцарии, соответственно. Александр Головин, которого сватают в «Зенит» после сезона с множеством травм в «Монако», вряд ли будет удовлетворен финансовым потолком в клубе Сергея Галицкого. Остается более-менее реалистичный вариант с Арсеном Захаряном, из-за травм и конкуренции не попадающим в основной состав «Реала Сосьедад».

А может быть, «Краснодар» со второй попытки приобретет в центр обороны Максима Осипенко, и тогда на позицию Сперцяна можно будет купить легионера. Позиция центрального защитника не так нуждается в усилении, однако «Краснодар» может приобрести лидера «Ростова» ради попадания в лимит.

«Зенит» — центральный полузащитник

Тут всё понятно. Из команды летом уходит Вендел, являющийся ключевым связующим звеном между обороной и атакой. У команды большие проблемы в центре поля в отсутствие бразильца. Оборонительных полузащитников могут сыграть Вильмар Барриос, Саша Зделар, пробовавшийся в этой роли Ваня Дркушич, Юрий Горшков и молодой Дмитрий Васильев. Связывать полузащиту и атаку практически некому. В теории, на этой позиции может выйти Ильзат Ахметов, но его редко так используют в «Зените», да и он не дотягивает до основы.

Вендел globallookpress.com

По-хорошему, «Зениту» нужно брать двух центральных полузащитников, так как при вылете одного из них сразу начнутся проблемы с составом.

Здесь «Зенит» может разойтись на зарубежном рынке, попытавшись подписать, например, Родриго Саласара, с которым не срослось зимой, или снова направиться на бразильский рынок.

В последнее время все больше говорят о возвращении в Россию Александра Головина. Нынешний футболист «Монако» — подходящий кандидат на то, чтобы связывать линии в «Зените». Но и без него «Зенит» не испытывает проблемы с лимитом — в основе постоянно появляется Евгений Латышонок, получивший российский паспорт Дуглас Сантос и либо Максим Глушенков, либо Андрей Мостовой. Сине-бело-голубые способны заманить Головина большими деньгами, но он может не согласиться уезжать из Европы.

ЦСКА — нападающий

У московских армейцев большие проблемы с результативным форвардом. Лучший бомбардир команды Тамерлан Мусаев забил всего семь мячей. Он здорово играет спиной к воротам, скидывает мячи партнерам, но как бомбардир не слишком полезен. ЦСКА нужен забивной нападающий, чтобы удержаться в первой тройке.

Остальные футболисты, кроме Мусаева, впечатляют ещё меньше — Сауль Гуарирапа за 18 матчей забил всего три мяча, столько же голов, проведя на матч больше, забил Секу Койта. Артём Шуманский пока является глубоким резервистом, а Алеррандро кажется ошибкой селекции.

Сауль Гуарирапа https://vk.com/pfc_cska

Команда может искать нападающего за рубежом. Российские места в основе закреплены за вратарской позицией, Игорем Дивеевым, Матвеем Кисляком, Иваном Обляковым и все тем же Тамерланом Мусаевым. Главное — не ошибиться с покупкой нового игрока атаки. Какой бы прагматичной ни была команда Марко Николича, поиск результативного нападающего — задача для того, чтобы и в следующем сезоне претендовать на место в первой тройке, если не выше. Удачный второй круг текущего чемпионата (с отсутствием поражений) после смены схемы настраивают на то, что в следующем году армейцы будут рассчитывать на самые высокие места.

«Спартак» — правый защитник

Красно-белые провалили второй круг чемпионата. Они через раз выдавали феерические атакующие матчи и провалы с середняками и аутсайдерами. В первом круге казалось, что Деян Станкович нашёл баланс в составе команды, и она всерьез претендовала на чемпионство. Однако во второй половине сезона вскрылась сырость и нестабильность красно-белых.

Какая позиция в ней выглядит самой слабой? Пожалуй что, амплуа правого защитника. Даниил Денисов не слишком полезен в атаке, а в обороне этой весной отметился двумя автоголами и несколькими ключевыми ошибками. Даниил Хлусевич, когда-то бодро стартовавший в красно-белом клубе, совсем плотно осел на скамейке запасных, и у него есть проблемы по исполнению прямых обязанностей защитника.

Даниил Денисов globallookpress.com

Кто может заменить Денисова? Зимой сообщалось об интересе к защитнику «Локомотива» Александру Сильянову. Он — универсальный футболист, способный закрыть оба фланга и даже позицию в центре обороны, где иногда нужна подмена Алексису Дуарте (в последнее время не справляется Руслан Литвинов). «Спартаку» нужен россиянин на этой позиции, так как отечественных футболистов в основе красно-белых сейчас выходит только трое — Александр Максименко в воротах, Денисов на правом фланге обороны и Наиль Умяров в опорной зоне. Поэтому для «Спартака» очень важно приобрести российского правого защитника, который будет сильнее имеющегося.

«Динамо» — центральный защитник

В этом сезоне в обороне «Динамо» часто происходила ротация состава. Уже уволенный Марцел Личка не мог быть доволен качеством игры защиты бело-голубых. В этом сезоне заканчивается контракт с Фабианом Бальбуэной, допустившим ряд результативных ошибок в текущем чемпионате. Роберто Фернандес и Николас Маричаль — не самые стабильные центральные защитники Премьер-лиги.

Фабиан Бальбуэна globallookpress.com

Милан Майсторович провел ряд неплохих матчей, но слишком часто получает серьезные травмы. «Динамо» стоит на грани попадания в лимит при наличии в составе Андрея Лунева, Данила Глебова и Даниила Фомина. Константина Тюкавина пока не будет в стартовом составе из-за тяжелой травмы, зато в основе может появиться Ярослав Гладышев.

С другой стороны, неизвестно, какой футбол будет ставить будущий новый главный тренер «Динамо», и, возможно, при схеме 4-2-3-1 место в основе будет отведено Хорхе Карраскалю, Битело и Муми Нгамалё, а не россиянам Фомину и Гладышеву.

Для надежности «Динамо» нужно приобрести центрального защитника с российским паспортом. Самый стабильный и очевидный вариант — Максим Осипенко. Однако его попытается приобрести и «Краснодар».

«Локомотив» — нападающий

Дмитрий Воробьев и Тимур Сулейманов — явно не уровень для команды, рассчитывающей бороться за медали. В этом сезоне львиную долю мячей «Локомотива» забил атакующий полузащитник Алексей Батраков.

Дмитрий Воробьев globallookpress.com

Воробьев забил восемь мячей — не самый плохой показатель, но он стал возможным за счет качественной атакующей структуры «Локо». При этом экс-форвард «Оренбурга» не реализует большое количество голевых моментов. «Локомотиву» точно нужен качественный нападающий, который сможет наладить реализацию.

У «Локомотива» нет проблем с лимитом на легионеров, поэтому могут приобрести на позицию центрфорварда иностранца. Сам собой напрашивается вариант с Мирлиндом Даку. Возможно, стоит обратить внимание на зарубежные рынки. При отсутствии покупки нового нападающего команда продолжит плохо реализовывать голевые моменты.

«Рубин» — нападающий

С высокой долей вероятности из команды уйдет на повышение после второго успешного сезона в России Мирлинд Даку, контракт которого заканчивается летом 2026 года. За относительно скромные деньги албанца может подписать один из топ-клубов Премьер-лиги, а также он может уехать в Европу.

Мирлинд Даку globallookpress.com

Прошлым летом удержать игрока в «Рубине» позволило неадекватное поведение Даку на Евро, где он получил дисквалификацию за разжигание межнациональной балканской розни. Сейчас он подтвердил свой класс на уровне российской Премьер-лиги, и вряд ли в его амбициях проводить третий сезон подряд в составе середняка нашего чемпионата. В этом сезоне Даку забил 11 голов и сделал 8 результативных передач, отличаясь не только качествами завершителя в штрафной, но и игрой в подыгрыше.

Календарь и таблица РПЛ

Купленный под Даку его соотечественник Марвин Чуни не впечатляет. В десяти проведенных матчах чемпионата этот албанец не забил ни одного мяча и не сделал ни одной результативной передачи. Из-за этого он крепко сидит на скамейке запасных и получает свои шансы очень редко.

«Ростов» — опорный полузащитник

Зимой ростовский клуб понес две потери в опорной зоне. В «Динамо» перешел лидер полузащиты команды Данил Глебов. Покинул ростовчан уругваец Родриго Саравия. Он не расторг контракт с клубом, но не хочет возвращаться играть в России. Из-за этого ростовчане вынуждены использовать в качестве опорного полузащитника молодого номинального атакующего хавбека Даниила Шанталия. Вряд ли он заиграет настолько же успешно, насколько смог приходивший из разваливавшегося «Анжи» Глебов. Поэтому команда должна выходить на рынок в поисках опорного полузащитника.

Даниил Шанталий https://vk.com/fcrostov

У «Ростова» все в порядке с лимитом на легионеров. Поэтому можно искать опорного полузащитника за рубежом. У команды Джонатана Альбы есть финансовый потолок, поэтому вряд ли новый опорный хавбек будет дорогим.

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Также под вопросом позиция центрального защитника в случае ухода Максима Осипенко. Здесь, возможно, «Ростов» также будет искать относительно дорогого по меркам клуба иностранца.