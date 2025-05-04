Принял эстафету. Гладышев — новая звезда атаки «Динамо» в отсутствии Тюкавина

Весна 2025 года началась для московского «Динамо» ужасно. Не прошло и 20 минут в первом после рестарта сезона матче с «Ростовом», как травму получил Константин Тюкавин. Диагноз — разрыв крестообразной связки колена — означает, что бело-голубые практически до конца года остались без своего главного форварда последних нескольких лет.

Ожидалось, что главной забивной силой удолжен стать марокканский нападающий, но он запомнился разве только тем, что в матче Кубка России с ЦСКА прямой ногой влетел во вратаря «армейцев». Поэтому бремя лидерства в атаке столичного клуба на себя пришлось взять 21-летнему

За 8 весенних туров чемпионата России Гладышев забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. Т.е. почти каждый второй гол команды (8 из 17) был создан при помощи молодого динамовца. Как он появился в столичном клубе?

Потомственный футболист, забивал Германии, в 19 лет ворвался в состав «Динамо»

Ярославу Гладышеву будто по судьбе было предначертано стать футболистом. Его отец — Вадим — также играл в футбол, а после завершения карьеры приступил к работе тренером. В 4 года Слава поступил в тольяттинскую Академию имени Коноплёва, а в 10 лет перешел в академию московского «Динамо».

В сезоне-2020/21 Гладышев с 13 голами стал лучшим бомбардиром Юношеской футбольной лиги, чем заслужил приглашение от главного тренера «Динамо» Сандро Шварца на предсезонные сборы основной команды.

«Он заработал эту возможность своей усердной работой», — комментировал немец его привлечение к тренировкам «Динамо». По итогам сборов Шварц отметил у Гладышева сделанный шаг вперед в своем развитии.

Ярослав Гладышев globallookpress.com

Это не осталось пустыми словами, и в сентябре 2021 года Ярославу впервые доверили сыграть за основную команду бело-голубых — в матче Кубка России с «Динамо» из Ставрополя. Дебют выдался лучше не придумаешь: через 5 минут после выхода на замену Гладышев отправил мяч в ворота соперников!

В октябре Ярослав впервые сыграл в чемпионате России — в матче с подмосковными «Химками», а в ноябре ударно выступил за юношескую сборную России (U19) в квалификации Евро-2022: ему удалось забить по голу в матчах с Германией, Фарерскими островами и Грецией.

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Тем не менее, сезон-2021/22 оказался для 18-летнего игрока «вкатывающим»: за «Динамо» он провёл 9 матчей (100 сыгранных минут), в которых заработал 1+1. Но уже в следующем сезоне, когда главным тренером москвичей стал Славиша Йоканович, нападающему удалось сыграть в 35 матчах (1340 минут) и набрать 7+5.

При Личке стал мужчиной на поле

Однако с приходом в «Динамо» Марцела Лички Гладышев откатился назад в статистических показателях: 23 матча (934 минуты), 4 гола, 3 голевые передачи в сезоне-2023/24.

Однажды чешский тренер допустил резкие высказывания в отношении нападающего: «К сожалению, я не увидел у Гладышева уверенности в себе. Возможно, он еще ментально не готов к таким большим играм [с "Зенитом"]. Хотелось, чтобы Гладышев был мужчиной на поле».

Ярослав Гладышев globallookpress.com

На этом фоне не удивительно, что в СМИ появилась информация о том, что кандидатуру Гладышева в качестве усиления рассматривают самарские «Крылья Советов». Однако бело-голубые не отпустили Ярослава в Самару: Личка настоял на его сохранении в составе.

На самом деле Марцел высоко оценивал Гладышева: «Он хороший и талантливый парень, еще молодой, но достаточно опытный. Хочу, чтобы он уже был одним из лидеров команды, как Тюкавин. Думаю, он еще покажет себя, но ему нужно поработать над ментальностью. Он будет очень успешным футболистом в будущем».

С травмой Тюкавина и неубедительной игрой Маухуба естественным стало увеличение игрового времени у Гладышева, чем он, как было сказано выше, сумел воспользоваться.

Уже ближе к концу сезона это подтвердил Личка: «Он с самого начала начал меняться, становился мужчиной. Этот процесс идет уже 10 месяцев. Это хорошо, что я критиковал его в больших играх, он убегал от игроков и боялся борьбы. Теперь он борется. Глади последний месяц еще немного добавил, и очень помогает нам».

Сильные и слабые стороны Гладышева

И все-таки за счёт чего Гладышеву удается демонстрировать высокую результативность? Прежде всего, Ярослав является комплексно развитым нападающим. Это проявляется в присущей ему мобильности и быстроте. Кроме того, он умеет правильно открываться, выигрывать позицию у опекающих соперников, активно участвует в прессинге, а во время атак не чуждается отдать передачу на партнера.

Стоит отметить, что Гладышев — левша. При этом, как отмечал Личка, в некоторых ситуациях, когда стоило бы и пробить правой ногой, Ярослав всё равно пытался найти левую ногу.

Ярослав Гладышев globallookpress.com

Здесь стоит сказать, что реализация пока что считается главным недостатком молодого нападающего. Он умеет создавать острые моменты, но далеко не всегда способен привести их к забитому голу. Наиболее ярким примером стал эпизод в декабрьском матче с «Химками», когда стоя перед самой линией ворот соперников, Ярослав на добивании угодил в штангу.

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Но несмотря на проблемы с завершением атак, не стоит сомневаться, что 21-летний футболист продолжит прогрессировать. Тем более, он в своей карьере следует мудрому футбольному совету своего отца: «Никогда не обманывать футбол. Любить не себя в футболе, а футбол в себе».