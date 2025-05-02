«Динамо» и Личка — всё. В каких еще клубах РПЛ стоит ждать тренерских отставок?

«Динамо» (Москва) и Марцел Личка: лопнуло терпение

В Российской Премьер-Лиги случилась громкая тренерская отставка. Московское «Динамо» объявило об уходе из клуба главного тренера Марцела Лички.

О причинах расставания с чешским специалистом пресс-служба бело-голубых не сообщила, но они в общем-то лежат на поверхности. Прежде всего, руководству клуба не устроили результаты команды. Напомним, на сезон была поставлена задача попасть в топ-3 РПЛ или выиграть Кубок России.

В чемпионате динамовцы за 4 тура до конца отстали от призовой тройки на 4 очка — ликвидировать это отставание можно, но проблематично. А в Кубке «Динамо» проиграло «Спартаку» в полуфинале Пути регионов. Именно это поражение стало роковым для чеха.

Кроме того, Личке приписывали такие внутрикомандные проблемы, как отсутствие дисциплины, недостаток коммуникации с ведущими игроками, череда мышечных травм, потеря формы возрастных лидеров. В итоге боссы «Динамо» не стали ждать конца сезона и досрочно расстались с тренером. Видимо, надеются на встряску, которая должна помочь команде зацепиться за топ-3.

Исполняющим обязанности главного тренера назначали Ролана Гусева, но это временная фигура. Кто может возглавить «Динамо»?

Ролан Гусев globallookpress.com

Больше всего обсуждалась кандидатура главного тренера сборной России Валерия Карпина, который в феврале покинул «Ростов». Причем в РФС заранее сообщили, что пока в силе остается отстранение от международных турниров ФИФА и УЕФА, 56-летний специалист может совмещать работу в национальной команде и в клубе.

Среди других потенциальных вариантов, о которых писали СМИ, выделяются Станислав Черчесов, который, якобы, хочет спустя 10 лет вернуться в «Динамо», где у него будут наилучшие шансы выиграть внутрироссийские трофеи, а также чемпион Кипра с «Арисом» Алексей Шпилевский и чемпион Хорватии с загребским «Динамо» Сергей Якирович.

«Крылья Советов» и Игорь Осинькин: сжили со свету

А что же Личка? Поговаривают, что в ближайшее время он с высокой долью вероятности примет бразды правления в очередном клубе РПЛ — на сей раз, в самарских «Крыльях Советов».

Уже не счесть, сколько раз в течение текущего сезона слухи отправляли главного тренера самарцев Игоря Осинькина в отставку, но руководство клуба каждый раз опровергало фейки. И все-таки, как говорится, дыма без огня не бывает, и летом стоит ожидать тренерской рокировки в Самаре.

Игорь Осинькин globallookpress.com

Формальное основание для этого будет — невыполнение задачи на сезон попасть в топ-8 чемпионата России. Терзают смутные сомнения, что волжане за 4 матча смогут ликвидировать свое 7-очковое отставание от заветной восьмой позиции.

Кроме того, в совете директоров «Крыльев Советов» публично выражали недовольство зарплатой Осинькина, которая, по некоторым данным, составляет 10 миллионов рублей в месяц. По этому поводу высказался даже губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев: «Если он [тренер] стоит 1 млн в месяц, 12 млн в год, а у нас платят 100 млн, это вызывает вопросы».

В СМИ получила распространение версия, согласно которой увольнение Осинькина — это попытка сократить сферы влияния на самарский клуб агента Павла Андреева. В составе «Крыльев» выступало порядка десятка его клиентов, которым также является Игорь Витальевич.

Раньше основным претендентом для замены Осинькина в «Крыльях Советов» был бывший главный тренер московского «Торпедо» и калининградской «Балтики» Сергея Игнашевич. Но за несколько месяцев этой эпопеи желание Сергея перебраться в Самару могло сойти на нет, а на отечественный рынок тренеров вышел такой опытный кадр, как Личка, поэтому приоритеты у клуба могли смениться.

«Локомотив» и Михаил Галактионов: жертва завышенных ожиданий

Мало шансов на то, что пост главного тренера в московском «Локомотиве» сохранит Михаил Галактионов.

Перед кубковым матчем с «Ростовом» опубликовали информацию, согласно которой 40-летний специалист будет отправлен в отставку в случае поражения. В итоге «железнодорожники» проиграли южанам 0:2 и вылетели из Кубка России, но об изменениях на тренерском мостике клуб пока не сообщал.

Михаил Галактионов globallookpress.com

После успешного выступления в первом круге (команда была в 3 очках от первого места) красно-зеленые постепенно сползли в таблице РПЛ на шестую строчку, отстав от бронзовой позиции на 6 очков за 4 тура до конца сезона. Если все так и закончится, то скорее всего перестановки произойдут и в руководстве клуба.

В частности, вместо Владимира Леонченко генеральным директором «Локомотива» может стать Борис Ротенберг-младший, который, в свою очередь, видит спортивным директором Маринато Гильерме, а главным тренером — Станислава Черчесова.

Помимо экс-наставника сборной России, еще одной креатурой Ротенберга является легенда «Локомотива» Дмитрий Хохлов, который последние полтора года возглавляет молодёжную команду «железнодорожников».

Объясняя отличными отношениями с Ротенбергом и Гильерме, журналисты заявили о возможности возвращения на тренерский мостик 77-летнего Юрия Семина, который отошел от тренерской работы 4 года назад. При этом спортивный блок клуба выступает за назначение бывшего наставника «Сочи» и ЦСКА Владимира Федотова.

«Ростов» и Джонатан Альба: приватизация государственного имущества

«Ростов» ожидают большие изменения. На конец мая запланировано собрание акционеров футбольного клуба, где, согласно ряду инсайдов, Ростовская область передаст контрольный пакет акций в собственность российско-греческому предпринимателю Ивану Саввиди.

Бизнесмен в Греции с 2012 года владеет футбольным клубом ПАОК, который за это время дважды становился чемпионом страны. Вот и в отношении «Ростова» у Саввиди имеются большие амбиции. Так, сообщалось, что он хочет видеть команду уже в следующем сезоне в тройке призеров чемпионата России.

Эти желания должны быть подкреплены крупными инвестициями в состав и соответствующей им сменой тренерского штаба. Она уже началась в феврале, когда Валерий Карпин после почти 7 лет покинул «Ростов». Работу продолжил его тренерский штаб во главе с аналитиком Джонатаном Альбой, но только временно — до конца сезона.

Джонатан Альба «Ростов»

По последней информации, с приходом нового владельца на пост главного тренера «Ростова» претендуют Андрей Талалаев и упомянутый ранее Владимир Федотов.

Талалаев сейчас завершает первый сезон во главе калининградской «Балтики» и собирается второй год подряд выиграть Первую лигу (после «Химок»). 52-летний специалист известен тем, что может резко перейти из одной команды в другую, но больше шансов на назначение, якобы, имеет свободный на данный момент Федотов.

«Пари НН» и Виктор Гончаренко: капитан тонущего корабля

Виктор Гончаренко также входит в число одних из главных претендентов на увольнение по итогам сезона.

Отрезок после его назначения на пост главного тренера в октябре (12 очков за 15 матчей) команда провела хуже, чем при Саше Иличе (11 очков за 11 матчей). Поэтому даже сохранение нижегородцами прописки в Премьер-Лиге вряд ли спасет белорусского специалиста от увольнения.

Виктор Гончаренко globallookpress.com

А если всё же произойдет понижение «Пари НН» в классе, то у Гончаренко может сложиться дурная репутация. Напомним, в прошлом сезоне он «довёл» екатеринбургский «Урал» до первого за 11 сезонов вылета в Первую лигу, проиграв в стыковых матчах тольяттинскому «Акрону».

Работу в Нижнем Новгороде может получить все тот же Сергей Игнашевич. В руководстве клуба подтвердили, что 45-летний специалист осенью входил в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера после увольнения Илича.

Ещё одна возможная кандидатура — это Евгений Калешин, который не так давно покинул выступающую в Первой лиге «Чайку» из Песчанокопского. Некоторое время назад он якобы обсуждал с менеджментом «Пари НН» возможное назначение на случай ухода Гончаренко в будущем.

«Зенит» и Сергей Семак: победа превыше всего?

Самое ожидаемое и одновременно самое абсурдное из возможных увольнений — отставка Сергея Семака за упущенное чемпионство в год 100-летия «Зенита».

И пусть у тренера на руках имеется действующий контракт с клубом, рассчитанный на срок до конца сезона-2029/30, а председатель правления Александр Медведев пользуется новыми эпитетами для опровержения фейков. Тем не менее, исключать подобного развития событий нельзя.

Сергей Семак globallookpress.com

Однако не только власть предержащие могут освободить Семака от занимаемой должности. Может он сам подаст в отставку по собственному желанию — захочет сделать паузу в тренерской работе, «перезагрузиться». В конце концов, трудиться семь сезонов подряд, добиваясь максимального результата — только со стороны кажется, что это легко.

К тому же еврокубков всё ещё нет. А в их отсутствии, где взять мотивацию на повторение многократно пройденного? В общем, если «Зенит» вдруг летом будет искать себе нового тренера, не говорите, что вас не предупреждали.