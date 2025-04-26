Двукратный чемпион и обладатель Кубка, обладатель Суперкубка России, заместитель генерального директора ФК «Крылья Советов Руслан Пименов поговорил с журналистом LiveSport.Ru Олегом Старухиным о перспективах самарского футбола, атмосфере в команде и психологии победителей.

«Футбол любят и в глубинке»

— Руслан, какие ваши обязанности и зоны ответственности в клубе?

— Фронт работы — огромный. Вся спортивная вертикаль: академия, молодёжка, «Крылья Советов-2» и основная команда.

— Чем занимались до этой должности?

— Я бы не назвал свою жизнь спокойной. Будучи амбассадором РФС в программе «Футбол в школе» у меня было минимум две командировки в неделю. Объездил всю страну от Сахалина до Калининграда. И это не только крупные города — деревни, станицы, аулы… Побывал в самых что ни на есть отдалённых уголках, «медвежьих углах». Не был только в Якутии, куда поездка сорвалась из-за погодных условий. И везде любят футбол!

В этом проекте уже задействовано 30% российских школ. Мы приезжаем на турниры, проводим мастер-классы для 500-600 детей, играем с ними в футбол на гала-матчах. Сейчас на этот проект гораздо меньше времени, но после выполнения задачи на сезон снова займусь. Наш добрый сосед, тольяттинский «Акрон», уделяет школьному футболу большое внимание, и мы собираемся ему составить здоровую конкуренцию в самарском регионе.

— Как проходила ваша работа амбассадором? Ездили по спортивным школам?

— Нет, по самым обычным. Привозили мячи, форму, инвентарь. Только мячей уже подарили более 40 тысяч. Поэтому можно сказать, что такие фестивали в глубинке — чуть ли не самое яркое событие последних десятилетий. Победители турниров отправляются на финал в Москву. Так не только для детей, но и для некоторых тренеров и руководителей команд это будет первый перелёт на самолёте в жизни. Так что миссия у нас, амбассадоров РФС, не только спортивная, но и просветительская, воспитательная. И вовлечённость детей в проект «Футбол в школе» растёт в геометрической прогрессии.

— Почему решили стать спортивным функционером сначала ФК «Орёл», а потом «Крыльев Советов»?

— Хотелось реализовать свои опыт и знания в профессиональном клубе. Сначала по приглашению Юрия Павловича Сёмина стал заместителем генерального директора ФК «Орёл» по спортивной части, а когда появилась возможность, перешёл на аналогичную должность в «Крылья Советов», клуб рангом выше. Переходил без проблем. И Юрий Палыч, и губернатор Орловской области Андрей Клычков мой переход на новый уровень одобрили и пожелали успехов.

Об Орле остались прекрасные воспоминания. Приняли в городе отлично. Регион оказался футбольный. Болельщики шикарные — самая большая посещаемость во второй лиге, до 6500 человек доходила! Работать было очень интересно, в регионе несколько лет не было профессионального футбола и начинать пришлось практически с нуля. В свою очередь замену я нашёл достойную. На моей должности в «Орле» теперь работает мой друг и партнёр по «Локомотиву» Дмитрий Сенников.

— Самара считается футбольным центром Поволжья с 50-х годов прошлого века., когда знаменитая «волжская защепка» попортила немало нервов советским футбольным грандам. И в чемпионате России в высшем дивизионе «Крылья» играют постоянно, пропустив лишь три сезона. Но вот местных игроков в команде давно не видно. Учитывая ваше знание детского футбола с фундамента, собираетесь как-то исправлять ситуацию?

— Такая проблема существует. Как мне сказали, лет двенадцать доморощенные игроки в первой команде не появлялись. Последним был Антон Бобёр. Сейчас занимаемся текущими задачами. А вот после окончания сезона начнём выстраивать новую вертикаль развития молодёжи клуба. Больше внимания станем уделять второй и молодёжной командам, чтобы переход из юношеского футбола во взрослый проходил намного быстрее. Как пример можно привести Кисляка из ЦСКА или Батракова из «Локомотива». Будем советовать тренерам чаще привлекать молодых воспитанников к тренировкам и играм первой команды.

— Вы же сами дебютировали в профессиональном футболе в 17 лет, а в 20 уже играли в сборной и на Чемпионате Мира. И не только вы. Акинфеев, Сычёв, Бесчастных… Почему сегодня ранние дебюты редкость?

— Другое время было. Больше молодёжи доверяли. Видно, сегодня на тренеров идёт немалое давление, и они перестраховываются и делают ставку на проверенных игроков постарше. Хотя за рубежом такого не наблюдается. Взять хотя бы ранний дебют Ямаля в «Барселоне».

Но есть и обратный пример, с которым я не согласен. В низших лигах у нас играют так называемые «лимитчики» — футболисты, которым в силу квоты на молодых игроков гарантировано место в основном составе. Такого, на мой взгляд, быть не должно. Появление в основе молодой игрок должен завоёвывать в конкурентной борьбе, а не благодаря паспорту. Без здоровой конкуренции игрок будет не развиваться, а деградировать.

Иван Сергеев и Руслан Пименов «Крылья Советов»

— Каковы задачи «Крыльев» в этом сезоне?

— Задача сформулирована просто: выиграть все оставшиеся матчи и радовать болельщиков.

— Как оцениваете игру «Крыльев» в весенней части чемпионата?

— За поражения в первых матчах от «Акрона» и Махачкалы нам было стыдно. После чего провели ряд внутренних процедур, и команда встряхнулась. Результат все видели. Крупная победа над «Локомотивом», волевая — над «Химками» и сегодняшняя ничья с фаворитами из ЦСКА. Даже в домашней игре с «Рубином» победу упустили лишь после пенальти в концовке матча. С «Локомотивом» голы были на любой на любой вкус. Именно такую игру я и жду от «Крыльев».

— В матче с «Химками», где игроки из-за невыплаты зарплат собирались бойкотировать матч с «Зенитом» и введено внешнее управление, ситуация сказалась на игре соперников?

— Не заметил такого. Тем более, что после первого тайма они вели, и чтобы перевернуть игру, нашим футболистам пришлось сильно поднапрячься. В «Химках» немало опытных и мастеровитых игроков в составе. По именам команда неплохая. Поэтому серьёзное сопротивление чувствовалось. Победа с минимальным счётом «Зениту» тоже досталась не без труда. Положение дел в другом клубе комментировать, не зная ситуацию изнутри, не буду. У самого подобного негативного опыта нет. Повезло!

— Какие ощущения были после крупной победы над родным для Вас «Локомотивом»? Двоякие?

— Нет, ощущения однозначные и позитивные. «Локомотив», хоть и мой любимый клуб, но действующий профессиональный контракт у меня с Самарой. Поэтому родная команда для меня сегодня «Крылья Советов». А вот то, что сильного соперника обыграли с крупным счётом, очень приятно удивило.

— Что больше всего запомнилось в последних матчах других команд во второй части чемпионата? Кто прибавил после перерыва?

— Прибавил в первую очередь ЦСКА. Их тактическую и физическую подготовленность я отметил ещё во время турецкого сбора в межсезонье. Поэтому абсолютно не был удивлён их победной серии из 5 матчей. Которую, кстати, мы сегодня прервали. Но серия без поражений у армейцев продолжается.

— Кто фаворит в борьбе за чемпионство — «Зенит» или «Краснодар»?

— Несмотря, на нынешнее отставание от «Краснодара» в 2 очка, фаворит для меня с первого тура всё равно «Зенит» (после 26-го тура отставание выросло до 4 очков — прим. ред). 100-летие клуба, обойма в 25 футболистов, каждый из которых полноценный игрок основы, опыт многочисленных побед и успешных выступлений во второй части сезона. Все эти факторы играют в пользу «Зенита». Но «Краснодар» — тоже молодцы.

— «Спартак» почему забуксовал?

— Это логично. «Спартак» — команда настроения. Играет нестабильно. Таких поражений, как от «Рубина» и Махачкалы у клуба, претендующего на чемпионство, быть не должно. Да и у «Акрона» «Спартак» выиграл с большим трудом.

— «Локомотив» и «Динамо», за которые вы выступали, способны войти в тройку призёров?

— Скорее всего уже нет. Слишком много очковых потерь было.

— А разочарования после перерыва были?

— В футбольном плане не разочаровал никто. Хотелось бы поменьше скандалов, вроде химкинского. Они идут только во вред нашему чемпионату. Тем более, что народ по футболу соскучился, посещаемость увеличилась. В том числе и у нас, в Самаре. И, пользуясь случаем, через ваш сайт приглашаю самарских болельщиков поддержать «Крылья» в ближайшем важном матче с «Оренбургом».

«Не считаю чужие деньги»

— Призовые игрокам «Зенита» по 10 с лишним миллионов рублей — нормальная практика для клуба, которым владеет госкорпорация? И сам «Зенит» эту информацию не опровергал. В сети много возмущённых голосов, что детям на операции собирают смс-ками, а тут такой куш за полтора часа…

— Считать и обсуждать чужие деньги не в моих правилах. Но вот утечка коммерческой информации в таком солидном клубе, как «Зенит», вызывает удивление. Тем более в нынешней непростой экономической ситуации.

— А нужны ли такие стимулы, когда у игроков «Зенита» и так приличные оклады и премиальные? Наверняка же есть и за достижение целей сезона…

— Для того, чтобы судить о необходимости таких дополнительных премий, надо находиться внутри команды и знать обстановку. Но по своему игроцкому опыту могу сказать, что незапланированные финансовые стимулы прибавляют мотивации.

— Какие не сиюминутные, а долгосрочные задачи стоят перед вами, как руководителем?

— В первую очередь это подготовка своих воспитанников для первой команды. На это, конечно уйдёт лет 10, но и на нынешних ребятах из академии обращаем внимание. Таланты есть и сейчас. Немножечко поменяем тренировочный процесс. Проведём после окончания сезона собрание с родителями. Расскажем, что не стоит уезжать в академии более именитых клубов. Полноценные условия для развития профессионального игрока есть в Самаре и сегодня. Первые неудачи и отчисление из столичных интернатов зачастую оборачиваются для юношей психологической травмой, после которой он перестаёт верить в себя. Больше будет контакта и совместного тренировочного процесса с первой командой. Также будем работать и над повышением узнаваемости бренда «Крылья Советов».

«Не обращаю внимание на слухи»

— Вокруг «Крыльев Советов». в последнее время ходит немало различных слухов. Какова атмосфера в команде?

— Поначалу эта шумиха отвлекала игроков, они же не в информационном вакууме живут. Возможно, эта нервозность и стала одной из причин двух поражений в начале весеннего отрезка чемпионата. Но мы объяснили парням, что обращать внимание на эти слухи всё же не стоит. Тренировочный процесс не срывается, все финансовые обязательства перед футболистами выполняются. Показывать достойную игру ничего не мешает. И, судя по результатам последних матчей, увести ребят от плохих мыслей удалось.

— Один из таких слухов — об отставке главного тренера Игоря Осинькина. Хотелось бы услышать подтверждение или опровержение из первых уст.

— О том, что я собираюсь уволить главного тренера, слышал и читал неоднократно. На самом деле, Игорь Витальевич просил не поднимать вопрос о его контракте до конца сезона. Мне же он как тренер очень симпатичен. Интересно его слушать, смотреть его тренировки. Есть чему поучиться. Конфликта нет даже близко. Кому выгодно распускать такие слухи, не понимаю. Разве что прямым конкурентам в чемпионате.

— С губернатором пытались наладить отношения?

— А у нас и были хорошие отношения. Я был на трёх встречах с Вячеславом Федорищевым, и все они прошли в позитивном и конструктивном ключе. После поражений от Махачкалы и «Акрона» он не устраивал разнос, а, наоборот, выразил поддержку. Мол, бывают осечки, но я в вас верю. В конце концов, если бы глава региона не любил «Крылья» или бы был к ним равнодушен, то таких встреч и не было бы.

— Но я сам смотрел видео, где он возмущается неправомерными тратами, агентскими выплатами.

— А я принципиально не смотрел. Если не обращать внимания на слухи и растиражированные вырванные из контекста фразы, то внутри клуба ничего экстраординарного не происходит. Всё функционирует, рабочий режим не изменился, финансовые обязательства выполняются. Да, из-за этой медийной истории у ребят был провал в первых двух матчах. Но после нашего разговора они поняли, что не стоит забивать голову вопросами, которые их не касаются. Стали играть в свою игру, что сразу сказалось на результатах. И матч с фаворитами из ЦСКА это лишний раз подтвердил. Гостевую ничью мы не вымучили, а играли на встречных курсах практически на равных.

— Ещё в СМИ пишут о выкупе трансфера Зиньковского.

— Выкупать точно не будем. Нет таких средств. А вот продлить аренду было бы неплохо. Он очень интересный и квалифицированный футболист. Сильный фланговый игрок, который может одним-двумя нестандартными действиями решить исход матча. Я бы очень хотел его видеть в составе самарской команды. Но здесь многое зависит не только от моего желания, но и от планов спартаковского руководства и самого Антона.

— «Крылья» прилетели в Москву обычным, а не чартерным рейсом. Это — стандартная практика команды из середины таблицы РПЛ или экономия средств? Сказывается ли как-то на подготовке к матчу?

— Это и стандартная практика, и экономия средств. Конечно, при полётах на дальние расстояния мы пользуемся чартерами. Но полёт до Москвы из Самары занимает занимает 1 час 35 минут. На подготовке к матчу это никак не сказывается.

— Вы работали с такими тренерами-грандами как Сёмин, Романцев, Газзаев. Что почерпнули от них в своей нынешней работе?

— Максимализм. Психологию чемпионов и победителей, когда второе место считается провалом. И пытаюсь донести это до наших игроков. Чтобы не тушевались перед более именитыми соперниками. Это очень простые вещи, но они фундаментальные. «Локомотив» же долгое время претендовал на чемпионство, но доходил лишь до призовых мест. А вот в год первого чемпионства в команде появились ребята из «Спартака» — Евсеев, Бузникин и Цымбаларь. Они и стали проводниками психологии победителей. Результат пришёл в тот же год. Тем более, что в этом у меня в команде есть единомышленник Иван Сергеев, чемпион России в составе «Зенита». Кстати, именно его гол принёс нам сегодня неожиданную для многих ничью с ЦСКА.

Руслан Пименов и гендиректор «Крыльев» Роберт Тер-Абрамян «Крылья Советов»

— Вы сами были легионером. Понятно, что «Метц» был не сильнее «Локомотива» и «Динамо» тех лет. Но тем не менее у французов одна из сильнейших сборных в мире и обилие «звёзд», находящихся на ведущих ролях в клубах-грандах. Что-то применяете из французского опыта?

— Особых секретов у французов нет. Там просто больше доверяют молодым игрокам. Если парень в 16-17 лет выглядит убедительнее старожила, то ему дают шанс в основном составе. Не говорят, что надо подождать, поберечь, подготовить… Сразу бросают в бой. И такое отношение к молодёжи не зависит от статуса клуба. Шанс перспективному юноше заиграть в основе дают не только середняки и аутсайдеры, но и богатейший ПСЖ, который тратит на покупку готовых «звёзд» сотни миллионов евро.

— Чтобы вы изменили в российском футболе?

— Хотелось бы вернуться на старую систему «весна-осень». Месяца на подготовку и перестройку к новому сезону всё же недостаточно. А два с половиной месяца, наоборот, уходит на то, чтобы сыграть лишь 12 последних туров. Не очень логично. Переход на систему «осень-весна» был аргументирован интересами команд, играющих в еврокубках. Но как раз после этого перехода победы и успешные выступления российских клубов в Европе и закончились.

— В этом году в РПЛ появилась ещё одна команда из Самарской области — «Акрон». Они стали прямым конкурентом? Можно говорить о появлении нового дерби «Крылья Советов» — «Акрон»?

— Для меня дерби с «Акроном» более значимое, чем с традиционное с «Рубином». Этот клуб и географически ближе, и к тому же региону принадлежит. Но подчеркну, что соперничество — исключительно спортивное, честное и здоровое. В конце концов, тренер «Акрона» Бахва Тедеев — мой старинный товарищ ещё со времён юношеской сборной.